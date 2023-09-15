«Постарались, чтобы хватило на 2 программы»: с 1 сентября 2023 года в Ижевске ограничили количество часов в бесплатных детских кружках

Смогут ли родители по-прежнему записывать детей в несколько секций? Фото: Евгения ГУСЕВА

В первых числах сентября у родителей школьников в Ижевске стали появляться вопросы по записи в кружки и секции. Напомним, с 2018 года запись на большинство программ дополнительного образования осуществляется при помощи специального сертификата. Что это такое и как его получить, мы рассказывали совсем недавно. С 1 сентября принцип записи в кружки изменился. Рассказываем, как именно и почему, а также какие вопросы в связи с этим возникли у ижевчан.

«Ходили в 5 кружков, теперь останется 1?»

Этот вопрос редакции «КП-Ижевск» задала в начале учебного года взволнованная мама 7-летнего ребенка.

«Мой сын на домашнем обучении, и чтобы он всесторонне развивался, общался со сверстниками, я с самых ранних лет водила его в несколько кружков, мы посещали до 5 бюджетных программ. Но в этом году нам сказали, что количество часов ограничат до 6 в неделю, а это даже меньше, чем один наш кружок. Что теперь делать? Искать платную альтернативу? Она есть, но семья у нас небогатая, мы просто не потянем платить столько денег», – говорит ижевчанка.

За ответом мы обратились в Управление образования Администрации города Ижевска. Там подтвердили, что изменения действительно есть, но произошли они на федеральном уровне.

Что делать, если у ребенка одних только танцев на 8 часов в неделю? Фото: Алиса ТИТКО

Раньше на каждом сертификате был предусмотрен определенный номинал средств – для Ижевска эта сумма составляла 10 139 рублей в год. Сейчас же номинал сертификата начал выдаваться не в денежном эквиваленте, а в часах недельной нагрузки.

«Мы провели аналитическую работу и выяснили, что в среднем ребенок посещает 2-3 программы. Когда мы утверждали количество часов, мы старались, чтобы детям хватило на 2 программы. Сейчас утверждено 6 часов в неделю на основные программы и 6 часов дополнительно – на социально-значимые программы», – говорит Елена Щербина.

К социально-значимым относятся те программы, которые формируют мировоззрение: патриотические, технические и научные, а также имеющие национальный компонент. Рисование, пение, танцы и театральные кружки входят в другие 6 часов – на основные программы.

Кроме этого, с 1 сентября 2023 года изменилось положение о дополнительном образовании. Из него были исключены школы искусств, так как они занимаются не дополнительным образованием, а предпрофессиональным, и это уже иная категория.

Идет отладка

«Сейчас все занятия будут обеспечиваться по социальным сертификатам. Система выдачи сертификатов не меняется, их выдают по прежним адресам, но когда родители выбирают в системе программы для ребенка, на каждую формируется свой социальный сертификат, это смущать не должно», – подчеркивает эксперт Управления образования.

Смущает родителей на самом деле другое – количество часов. Дело в том, что оно общее для всех программ, и теперь независимо от того, воспользовался ли ребенок средствами сертификата, посещать, к примеру, занятия по ИЗО он может не более 6 часов в неделю. А ведь есть кружки, где дети занимаются по 8 часов, например, танцевальные и вокальные студии, где в программу входят многочисленные репетиции и концерты.

На социально-значимые программы выделяют по 6 часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну и о 5 кружках враз также можно забыть – система просто на дает записывать ребенка, если часов больше. Стоимость платных занятий, как выяснилось, также влияет на часы. Например, если программа дорогая, то 4 часа в неделю могут отображаться как все 6.

Тем не менее родителей просят не паниковать. Сейчас производится отладка системы, переходный период не исключает ошибок. В настоящее время поступившие с начала учебного года заявки отработаны по старой схеме. На сентябрь-декабрь 2023 года уже были зарезервированы средства, и они сейчас расходуются по мере того, как дети записываются на сертифицированные программы. В следующем году снова выделят положенный объем средств, но деньги уже будут конвертированы в часы.

Как поясняют в Управлении образования, ситуация с сертифицированными программами сейчас по факту не изменилась, заявок поступает примерно столько же, сколько и всегда. Вопросы связаны именно с бюджетными программами.

«Система внедряется по всей России, пока по ней много вопросов. Но муниципалитеты имеют право вносить изменения в расчасовку. Сейчас обсуждается увеличение количества часов», – рассказала Елена Щербина.

Раньше дети могли бесплатно ходить в 4-5 секций, но сейчас получается не больше 2 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пока что в образовательных организациях ведут разъяснительную работу, ведется сбор обратной связи от родителей, анализируются количество программ, их стоимость и количество детей в группах. В Управлении образования подчеркнули, что никто не собирается перекрывать детям возможность заниматься тем, чем они хотят.

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