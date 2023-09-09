«Вела разгульный образ жизни»: соседи погибшей в Удмуртии женщины рассказали о ней

Схватил в руки нож и ударил ее в шею Фото: Амир Закиров

В ночь с 1 на 2 сентября в окрестностях деревни Верхняя Лудзя Завьяловского района Удмуртии была убита 26-летняя девушка. В преступлении подозревают 34-летнего сожителя погибшей. Журналист «КП-Ижевск» пообщалась со знакомыми убитой и выяснила подробности ее жизни.

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По версии следствия, Елена (имя изменено) в компании знакомых выпивала на природе у водоема. Ее знакомый Константин (имя изменено), с которым она встречалась, внезапно пришел в ярость, схватил в руки нож и ударил ее в шею. От полученного ранения девушка погибла на месте.

Орудие убийства преступник выбросил в пруд, где его позднее и обнаружили. Обвиняемый задержан, ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Также следователи допросили свидетелей и назначили экспертизу.

Все случилось на природе у водоема Фото: Архив КП

Жила «на лайте»

26-летняя Елена жила в деревне Подшивалово. Местные жители вспоминают, что ее образ жизни был легким и беззаботным. Она регулярно употребляла спиртное, и проводила время в больших и шумных компаниях.

«Кавалеры у нее, конечно, были. То один, то другой. Меняла она их регулярно. Предпоследнего, говорят, убили, а последним как раз был этот Константин», – рассказал нам житель деревни Подшивалово Сергей.

37-летний возлюбленный Елены проживал в микрорайоне Светлый. Соседи погибшей говорят, что постоянно мужчина с ней не проживал. Скорее всего, они просто встречались, а может у них был затяжной конфетно-букетный период.

Однако это не мешало Константину бешено ревновать Елену. Жители деревни часто видели молодую женщину со следами побоев, и были уверены, что виной всему ее разгульный образ жизни и царившие в отношениях шекспировские страсти.

Образ жизни был легким и беззаботным Фото: Архив КП

Летом 2023 года Елена не выдержала и подала на ревнивца заявление в полицию. Местные жители советовали ей прекратить общение с Константином, предупреждая, что до добра ее эти отношения не доведут. Не послушалась.

Знакомые Елены предполагают, что именно поданное в полицию заявление и могло стать причиной ссоры между погибшей и ее убийцей. А может быть он просто приревновал ее в очередной раз?

В том, что же там на берегу произошло на самом деле, сейчас разбирается следствие. Убийце грозит от 6 до 15 лет лишения свободы.

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