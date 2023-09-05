Зарезал и выкинул нож в реку: мужчина из Завьялово обвиняется в убийстве собутыльницы

Обвиняемого арестовали. Фото: СУ СК России по Удмуртии
В Завьялово по обвинению в убийстве сожительницы арестовали 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.
По данным следствия, в ночь на 2 сентября 2023 года мужчина выпивал недалеко от реки у деревни Верхняя Лудзя в компании знакомых и 26-летней сожительницы. Пьяный обвиняемый ударил женщину ножом в шею, а затем выбросил орудие убийства в воду для сокрытия доказательств. От полученного удара потерпевшая скончалась на месте.
Позднее нож был обнаружен и извлечен из водоема. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Дмитрий Чистяков назначен на пост главы Ижевска
С 5 по 7 сентября трамваи в Ижевске не будут останавливаться у «Океана»
Стоимость свободы: дома под управлением «Городской УК», которым запретили менять компанию, уходят от нее