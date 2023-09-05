Зарезал и выкинул нож в реку: мужчина из Завьялово обвиняется в убийстве собутыльницы

Обвиняемого арестовали. Фото: СУ СК России по Удмуртии

В Завьялово по обвинению в убийстве сожительницы арестовали 34-летнего местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в ночь на 2 сентября 2023 года мужчина выпивал недалеко от реки у деревни Верхняя Лудзя в компании знакомых и 26-летней сожительницы. Пьяный обвиняемый ударил женщину ножом в шею, а затем выбросил орудие убийства в воду для сокрытия доказательств. От полученного удара потерпевшая скончалась на месте.

Позднее нож был обнаружен и извлечен из водоема. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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