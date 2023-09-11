В Ижевск снова вернется тепло Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе синоптики обещают ижевчанам новую волну тепла. Понедельник выдался прохладным, но последующие дни снова порадуют погодой. Вплоть до воскресенья ожидается +20.. +21°С и почти без дождей.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 11 сентября, днем до +16°С, ночью – около +8°С; возможны дожди.

Во вторник, 12 сентября, согласно прогнозу гидрометцентра России, днем потеплеет до +20°С, будет облачно, но сухо. Ночью – также +8°С. Сервис Яндекс.Погода обещает более теплую ночь – до +13°С. Ветер будет северо-восточным, днем его скорость составит около 4 м/с, а к вечеру уменьшится до 2 м/с.

В среду, 13 сентября, в Ижевске переменная облачность и снова до +20°С. Ночью ожидается от +8°С (по прогнозу гидрометцентра) до +12°С (по прогнозу Яндекса). В течение суток будет преобладать восточный ветер со скоростью около 2 м/с.

В четверг, 14 сентября, небо над столицей Удмуртии затянут облака, но дожди маловероятны. Столбик термометра поднимется до +21°С. Ночью, по данным разных сервисов, будет от +9°С до +13°С. Скорость юго-восточного ветра будет небольшой, всего 1-2 м/с.

В пятницу, 15 сентября, в Ижевске снова будет облачно и без дождя. Дневные температуры, как и накануне, поднимутся до +21°С. Ночью будет +10.. +13°С. В течение суток будет сохраняться слабый южный ветер со скоростью 1-2 м/с.

В субботу, 16 сентября, солнце останется скрытым за облаками, пойдет дождь. Днем будет +19… +20°С. Ночью ожидается +8.. +13°C, дождь прекратится. Подует западный ветер со скоростью около 2 м/с.

В воскресенье, 17 сентября, выглянет солнце, но станет немного прохладнее. Дневная температура воздуха, по данным гидрометцентра России, составит около +18°С, Яндекс обещает всего +15.. +16°С. Ночью ожидается около +10.. +13°С. Направление ветра сменится на северо-западное, а скорость составит 2-4 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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