Погода на день: 11 сентября в Ижевске пасмурно и +16 °С

В Ижевске переменная облачность
Фото: Иван ШИРМАНОВ
Доброе утро, Ижевск. Сегодня понедельник, 11 сентября. В столице Удмуртии в течение дня ожидается пасмурная погода, ливни. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
Днем столбик термометра поднимется до +16 °С. Ветер северо-восточный 4 м/с. Ночью до +10 °С, переменная облачность.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление днем составит 746 мм ртутного столба, магнитное поле спокойное.
Хорошего вам дня!
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