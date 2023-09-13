Для души и тела: выбираем правильную печь в парную и камин в дом

Отопительные печи. Фото: предоставлено клиентом.

Столкнулись с выбором печи в баню или камина в дом или на дачу? Тогда вы знаете, насколько непросто выбрать качественный отопительный прибор, который и в холода не подведет, и прослужит верой и правдой пару десятков лет. Мы обратились к региональному руководителю отдела розничных продаж компании «Печной Эксперт» Сергею Полянскому, который дал практические и очень важные советы при подборе печи и камина.

ПЕЧЬ В БАНЮ

Печь – сердце бани. И ее выбор зависит от нескольких важных моментов. Предлагаем вам разобраться в нюансах, чтобы париться с удовольствием, безопасно и быть готовым к походу в магазин.

Мощность имеет значение

Важной технической характеристикой печи является ее мощность, которая зависит от отапливаемого объема, материала стен и частоты использования. Как правило, производители всегда указывают объем парного помещения, в котором будет топиться печь – от 6 до 12 кубических метров, от 12 до 24 и т.д. Высчитать нужный вам объем просто – перемножаем длину, ширину и высоту помещения.

Если планируете мыться в бане и зимой, то смело прибавляйте 30%. Если помещение построено из бетонных блоков и не утеплено дополнительно, то полученную величину необходимо умножить на коэффициент 1,2. А если баня построена из массивных бревен и не имеет внутренней отделки - увеличивайте получившийся объем в 1,5 раза.

«Каждая баня требует индивидуального подхода к выбору печи, поэтому лучшим решением будет обратиться к нашим экспертам, которые помогут принять верное решение и впоследствии не разочароваться в выборе», – посоветовал Сергей Полянский.

Чугунные печи-камины. Фото: предоставлено клиентом.

Расположение печи

Первое, с чем нужно определиться, откуда планируется топить печь. Можно в парной, можно из комнаты отдыха или другого смежного помещения. В первом случае подойдет печь без выносной топки, во втором - с выносной. Несомненным плюсом выносной топки является сохранение кислорода в парной.

Материал топки

Срок службы и варианты эксплуатации печи зависят от материала ее изготовления и конструктивных особенностей. Самый простой вариант – конструкция из черной стали. Тонкостенные стальные печи имеют относительно невысокую жаростойкость до 400 градусов. Срок службы такой печи не превышает 8 лет – чем чаще топится печь, тем он меньше. К несомненным плюсам можно отнести быстрый нагрев, отсутствие хрупкости и невысокую стоимость.

Чем толще сталь, тем больше у нее преимуществ и длиннее срок службы. Печи из стали толщиной 9 мм и больше служат уже 15 лет, главное правильно их эксплуатировать.

В магазине «Печной Эксперт» вы всегда найдете в наличии печи из котловой стали марки 09Г2С и температурой окалинообразования свыше 530 градусов со сроком службы от 15 лет. Производитель дает гарантию 5 лет! Эти печи устойчивы к деформациям за счет цилиндрической формы топки и материала изготовления.

Жаропрочная нержавеющая сталь – очень популярный материал. Печи из нее быстро прогревают все помещение за счет высокой теплопроводности и теплоотдачи. Ее жаростойкость составляет уже около 600 градусов Цельсия, что существенно увеличивает и срок службы. Если хотите, чтобы печь прослужила не менее 20 лет, выбирайте печи из нержавейки толщиной 3-6 мм.

Чугунные печи для бани самые долговечные. Они меньше сжигают кислород в бане и дольше аккумулируют тепло. Есть мнение, что раскаленный чугун может треснуть от прохладной воды. Однако здесь огромное значение имеет качество сплава и литья, поэтому выбирать необходимо проверенных производителей.

Стальные печи для бани. Фото: предоставлено клиентом.

Это лишь несколько советов по правильному выбору печи. Более полную консультацию вам окажут эксперты в магазине на Азина 15, где банные печи представлены на площади более 400 квадратных метров. Огромный выбор представлен на сайте печнойэксперт.рф.

Чугунные печи для бани. Фото: предоставлено клиентом.

КАМИН

Живой огонь – это символ тепла и уюта, поэтому жители Удмуртии все чаще в качестве источника отопления дома или дачи выбирают камины. Как и печи, они бывают стальными и чугунными. Первые быстро нагреваются и за короткое время прогревают помещение. Прогрев чугунных каминов занимает немного больше времени, при этом они и отдают тепло в помещение гораздо дольше, чем стальные аналоги.

«Современные камины представляют собой модели длительного горения, когда одной закладки дров хватает на 4-5 часов. У этих устройств предусмотрены воздуховоды и много ребристых поверхностей теплоотдачи, поэтому они не менее эффективны, чем привычные нам печи, но более эстетично выглядят. Топить их можно дровами и брикетами, которые также можно приобрести в нашем магазине», – рассказал Сергей.

Конфигурации каминов самые разнообразные. Например, бывают модели с фронтальным стеклом, с трехсторонним остеклением и призмовидной формой, в которых очень красиво играет пламя.

Ну и какая же печь или камин сможет работать без дымохода. Подобрать идеальный вариант помогут опытные сотрудники магазина «Печной Эксперт» по адресу: д. Пирогово, улица Азина, дом 15.

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Магазин «Печной Эксперт». Фото: предоставлено клиентом.

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