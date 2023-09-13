Стройка века: в Ижевске достраивают огромный коллектор, который забросили еще во времена перестройки

«Стройка века» началась в Ижевске. Фото: предоставлено ООО «РКС-НР»

«Стройка века», «масштабный проект» – так обычно описывают возобновление строительства 26-го коллектора в Ижевске. Но что же это за коллектор такой знаменитый и зачем он так нужен городу? И почему сейчас возобновили стройку советского периода? КП-Ижевск разбиралась в вопросе вместе с директором МУП «Ижводоканал» Дмитрием Мухановым.

Что это такое?

Все канализационные стоки из наших квартир и домов поступают сначала на небольшие насосные станции, а оттуда – на главные канализационные насосные станции. Пока их на весь Ижевск две. Оттуда стоки идут на очистные сооружения, где воду обеззараживают, очищают и возвращают в окружающую среду.

Ижевск растет, количество канализационных стоков становится больше, а у нас всего две станции на весь город – первая обслуживает Ленинский район и центр, вторая находится на юго-востоке Ижевска и принимает канализационные отходы со всего Устиновского района, части Индустриального и части Первомайского. Поэтому еще во времена СССР встал вопрос о строительстве третьей главной канализационной насосной станции (ГКНС № 3).

ГКНС № 2 находится на юго-востоке Ижевска и принимает канализационные стоки со всего Устиновского района, части Индустриального и части Первомайского

Крах огромного проекта эпохи перестройки

Проект разработали масштабный. ГКНС № 3 должна была расположиться совсем рядом с очистными сооружениями на Сарапульском тракте. Именно через нее планировалось в итоге пропускать абсолютно все, что проходит через канализацию города. Для того чтобы она справлялась с нагрузкой, к ней планировали подвести 26-й коллектор. Эта огромная труба должна была соединить сети северо-восточной части города и ГКНС № 3.

26-й коллектор изнутри. Его начали строить в 1982 году. Фото: zavodfoto.livejournal.com

Объект планировался огромным: 10 км в длину. Ширина на протяжении всего пути должна была постепенно увеличиваться с приходом новых сетей. В начале пути диаметр трубы 1600 мм, а в конце – уже два метра, то есть человек может там вытянуться в полный рост.

26-й коллектор – это огромная бетонная труба, которая ведет стоки от канализации к главной канализационной насосной станции № 3. А оттуда все воды уходят на очистку. Фото: zavodfoto.livejournal.com

Проект вполне в духе советских масштабных работ. Но СССР не стало, а вместе с его распадом пришли 90-е со своей стагнацией, лихой свободой и безденежьем. Тогда стройку просто заморозили на долгие годы.

Попытки вернуться к строительству

Периодически к заброшенной стройке пытались вернуться. В вялом режиме что-то доделывали, и в 2004 году строительство 26-го коллектора наконец-то закончилось. И ГКНС № 3 тоже успели доделать. Поселок Октябрьский и ГКНС № 3 в районе Сарапульского тракта соединила огромная бетонная труба. Казалось бы, мучительная и важная стройка завершилась, но не тут-то было.

«Когда встал вопрос о приемке выполненных работ, было необходимо провести гидравлические испытания. То есть наполнить коллектор водой, чтобы проверить на утечки. В нескольких местах коллектор оказался негерметичен. Необходимо было вложить дополнительные средства, но их не нашли, и эта тема была временно приостановлена. Объект был зарегистрирован как объект незавершенного строительства», – рассказал Дмитрий Муханов, директор Ижводоканала.

Дмитрий Муханов, директор Ижводоканала Фото: Мария Бакланова

Важный для города объект лежал бесполезным грузом. Да, ему не давали разрушиться: провели работы по консервации, на ГКНС № 3 поставили охрану, периодически проверяли, как там работает оборудование. Но денег на то, чтобы все закончить – требовалось 2 млрд рублей, – не было.

В 2019 году администрация Ижевска все же приняла решение, что проект нужно закончить. Разработали проектно-сметную документацию. Строительство поддержали на уровне федерации, и в 2023 году начались работы, в том числе и по герметизации трубы.

«Генподрядчик реконструирует трубу методом санации. Как это происходит: внутрь трубопровода вводится специальный аппарат. С его помощью специалисты изнутри по спирали выкладывают ленту из пластика, чтобы сформировать еще одну трубу в трубе. По краям ленты есть замки, которые обеспечивают прочность и герметичность. Так методом серпантина формируется пластиковая труба, которая повторяет контуры внешней. Пространство между бетонной и пластиковой трубой заливается жидким веществом, которое затвердевает и превращается в полимерный материал – еще одна ступень защиты», – говорит Дмитрий Муханов.

Средства на ремонт всей системы выделили на пять лет. К 2027 году проект планируют завершить.

Для чего это нужно?

Чтобы улучшить работу системы канализации в городе. Приведем пример. В прошлом году на перекрестке улиц Ленина и Коммунаров под асфальт провалилась машина. Причина была в системе ливневой канализации, которая протекала. Вода, вытекающая из трубы, постепенно размыла грунт и асфальт, из-за чего и образовался серьезный провал.

Так выглядит процесс доделки коллектора. Фото – ООО «РКС-НР»

А теперь представьте, что такая ситуация произойдет с трубой канализации. И что наружу хлынут не дождевые воды, а кое-что другое. Так вот, новый коллектор поможет этого избежать, и канализационная система станет гораздо надежнее.

А уже после запуска нового коллектора и насосной станции можно будет строить дома там, где сейчас это невозможно. Например, у ипподрома. Там сейчас нельзя строить дома, потому что имеющаяся в этом районе канализация не выдержит дополнительной нагрузки. А новенький 26-й коллектор примет все на себя и расширит возможности.

Коллектор идет на поверхности земли, а внутри прокладывают еще одну трубу. Фото – ООО «РКС-НР»

И еще один положительный момент. После строительства ГКНС № 3 можно будет закрыть ГКНС № 2, оборудование которой серьезно изношено. Ее функции возьмет на себе новая станция. По факту, она будет не нужна. Осталось дождаться 2027 года, когда все заработает.

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