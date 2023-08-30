В Ижевске возобновили замороженное в 80-х строительство насосной станции

Объект очень крупный и важный для города Фото: пресс-служба Главы и Правительства Удмуртии

В столице Удмуртии возобновилось строительство главной канализационной насосной станции №3 (ГКНС-3), а также коллектора, который к ней ведет. Проект перезапустили при поддержке федерального бюджета. Об этом в Telegram сообщил Глава республики Александр Бречалов.

Комплекс начали возводить почти 40 лет назад – в 1984 году. Но в 1989 году стройка была заморожена, несмотря на то, что объект важен для города.

Коллектор отличается большой протяженностью. Его начало расположено в поселке Октябрьский Завьяловского района, а заканчивается он в микрорайоне Костина мельница. Именно там расположена ГКНС-3.

В настоящее время проводится обследование коллектора. Санацию выполняют по новым технологиям, без рытья траншей. Также проводятся работы на насосной станции. Сейчас она готова на 98%.

Когда насосную станцию запустят, в Ижевске и Завьяловском районе улучшится водоотведение, а на другие насосные станции уменьшится нагрузка. Кроме того, к новым системам смогут подключить восточную часть Ижевска, Первомайский и строящиеся кварталы.

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