Нет границ – есть только препятствия: в Ижевске тренируется команда хоккеистов с ОВЗ

Впервые команда юных незрячих хоккеистов появилась еще в 2020 году Фото: Мария Бакланова

Команда юных незрячих хоккеистов «Ижсталь», благодаря поддержке Федерации адаптивного хоккея России, появилась три года назад. С тех пор ребята неустанно тренируются и регулярно занимают призовые места на всероссийских соревнованиях.

Было непросто

Главный тренер «Ижстали» Владимир Каманцев пришел в команду «Ижсталь» к незрячим хоккеистам после окончания своей спортивной карьеры. Раньше он играл в сборной России и успешно выступал на Паралимпиадах. Три года назад директор спортивно-адаптивной школы Александра Семенова предложила ему тренировать незрячих хоккеистов.

«Я согласился, потому что ребят знаю давно. Тема хоккея меня не отпускала даже после окончания карьеры. Но было непросто. Так бывает всегда, когда оставляешь одно дело и начинаешь заниматься другим», – признается тренер.

Главный тренер команды Владимир Каманцев Фото: Мария Бакланова

Тренировки у ребят проходят рано утром, три раза в неделю. Самое сложное, говорит тренер команды, – вставать по утрам и идти на тренировку. А затем бежать к своим детям – у него их трое, – чтобы отправить их в школу.

«Мне важно, чтобы ребята не чувствовали себя чужими и одинокими в этом мире»

Всего в команде тренируется 11 спортсменов от 8 до 17 лет – три девочки и 8 мальчиков. Сейчас идет дополнительный набор, и тренеры ходят по коррекционным школам, рассказывают о команде в соцсетях.

Три года назад наставник пришел в класс, где училась Лиана. Она сразу же решила попробовать. Сложного, говорит, ничего нет, научилась. Но первое время было трудно стоять на льду и кататься.

«На тренировки встаю в 5 часов утра. Они дают мне энергию и бодрость. В команде нашла себе новых друзей. Мне очень нравится ходить сюда», – говорит Лиана.

Лиане тренировки дают бодрость и энергию. Уже три года она занимается хоккеем Фото: Мария Бакланова

Папа еще одного из членов команды «Ижсталь» Богдана – хоккеист. Сам Богдан взял в руки клюшку три года назад и тогда же точно решил, что хочет посвятить свою жизнь этому спорту. Его радует, что команда очень сплоченная, и хочется, чтобы тренировки были чаще.

«На занятия отводится очень мало времени. Мне не хватает полутора часов в день, чтобы заниматься хоккеем. Благодаря тренировкам я не сижу дома и могу похудеть. Зато можно много есть, и это лучшая мотивация», – смеется Богдан.

Мотивация Богдана заниматься хоккеем – можно похудеть. Ему мало полутора часов для занятий Фото: Мария Бакланова

Тренер команды Владимир Каманцев считает – ребята ходят на тренировки потому, что хотят чувствовать себя нужными, общаться с новыми людьми и познавать себя в спорте.

«Мне важно, чтобы ребята не чувствовали себя чужими и одинокими в этом мире. Этот вид спорта позволяет им не только нормально социализироваться в обществе и найти друзей, но и воспитывает в них характер. У этих детей безграничные возможности!» – заверил он.

Тренировки дают ребятам не только дружбу, но и понимание, что они нужны друг другу Фото: Мария Бакланова

Мама одного из игроков Елена рассказала, что сын занимается в команде с самого ее основания. Это и реабилитация, и социализация, и адаптация, и физическое развитие.

«Мы выбрали хоккей, потому что для слабовидящих ребят существует не так много видов спорта. Трудностей практически не было, учились вставать на коньки, привыкать к форме, постепенно начинали кататься. Мотивация моего ребенка в том, что можно завести друзей, общаться с командой. А еще – в кипящих эмоциях на турнирах и соревнованиях», – говорит она.

На арене свои звуки и ощущения

Наши ребята, несмотря на ограничения в зрении, занимают первые и вторые места на всероссийских турнирах. Недавно команда заняла первое место в Ульяновске на Всероссийском турнире «Симбирский кубок».

Ребята занимают 1 и 2 места на Всероссийских соревнованиях Фото: Мария Бакланова

Тренер команды Владимир Каманцев говорит – этот хоккей отличается от традиционного. Кто-то из спортсменов ориентируется на звук шайбы, а другие – на силуэты. Их шайба большего размера, и чтобы звук был ярче, не резиновая, а металлическая с 8 звенящими шариками внутри. В этом хоккее ворота ниже обычных на 30 см, а периоды игры длятся по 15 минут.

«Здесь нет границ, есть только препятствия. Но все это решаемо, ребята молодцы и очень дисциплинированы!» – говорит тренер.

Их стремление и воля к победе действительно рушат любые препятствия. Да и разве могут быть границы в спорте?

В хоккее возможности ребят безграничны Фото: Мария Бакланова

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