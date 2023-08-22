Юные хоккеисты с нарушениями зрения из Ижевска победили на турнире в Ульяновске

Ребята из Удмуртии стали чемпионами по хоккею. Фото: elements.envato.com

Ребята из Ижевска выиграли соревнования по хоккею для детей с нарушениями зрения, которые проходили в Ульяновске. Об этом сообщает «Ульяновская правда».

В подобных играх используется шайба побольше, а ворота поменьше, чем в обычном хоккее. Внутри шайбы находится подшипник, чтобы спортсмены могли ориентироваться на звук. Бросать можно только с чистого паса, а силовые приемы под запретом. Играть могут дети любого возраста и пола.

Первое место по итогам игр заняли воспитанники ХК «Ижсталь», второе – игроки «Фортуны» из Москвы, третье – ХК «Юман» из Челябинска, четвертое – команда «Симба» из Ульяновска.

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