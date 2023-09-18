В Ижевске по-прежнему без дождей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сентябрьская погода продолжает удивлять ижевчан. На этой неделе все уже ждали выраженного похолодания, но его, по-видимому, не будет. Со вторника по четверг температурный фон понизится на несколько градусов, а затем тепло снова вернется, и в выходные столбик термометра будет, как и прежде, показывать до +22°С. Дождей в течение недели синоптики не прогнозируют.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 18 сентября, днем до +21°С, ночью – около +8°С.

Во вторник, 19 сентября, гидрометцентр России обещает похолодание до +16°С, ожидается переменная облачность без осадков. Ночь будет холодной – до +3°С. Сервис Яндекс.Погода показывает днем до +14.. +15°С и до +6°С ночью. Северо-западный ветер в течение дня сменится на западный, его скорость составит 2-3 м/с.

В среду, 20 сентября, в Ижевске сохранится переменная облачность, на термометре, по данным разных сервисов, до +19°С днем и до +10.. +11°С ночью. Подует юго-западный ветер, к вечеру его скорость увеличится с 4 до 5 м/с.

В четверг, 21 сентября, будет облачно, но по-прежнему без осадков. Столбик термометра днем поднимется до +18.. +20°С. Ночью, по данным разных сервисов, будет от +12°С до +16°С. С утра будет дуть юго-западный ветер со скоростью до 5 м/с, а вечером его направление сменится на западное, а скорость снизится до 3 м/с.

В пятницу, 22 сентября, по-прежнему будет пасмурно. Дневные температуры ожидаются в пределах +18.. +20°С. Гидрометцентр России прогнозирует более теплую погоду, чем Яндекс. Ночью будет +9.. +12°С. Северо-западный ветер в течение суток сменится на юго-западный, его скорость составит всего 1-2 м/с.

В субботу, 23 сентября, над столицей Удмуртии снова покажется солнце. Днем, по информации разных сервисов, будет +19… +22°С. Сохранится юго- западный ветер со скоростью около 2 м/с.

В воскресенье, 24 сентября, ожидается переменная облачность. Дневная температура воздуха составит +22.. +23°С, ночная – до +12.. +15°С. Как и накануне, будет преобладать юго-западный ветер, его скорость 2-3 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

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