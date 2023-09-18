Погода в Ижевске на день: 18 сентября ожидается до +21 градусов

Прогноз для ижевчан на понедельник
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Даем прогноз погоды на 18 сентября. Утром местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +19…+21°С. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.
Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.
Желаем вам отличного дня!
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