Погода в Ижевске на день: 18 сентября ожидается до +21 градусов

Прогноз для ижевчан на понедельник Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Даем прогноз погоды на 18 сентября. Утром местами ожидается туман с ухудшением видимости 500 м и менее.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, днем температура воздуха составит +19…+21°С. Ожидается переменная облачность, осадков не будет.

Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 754 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс средний.

Желаем вам отличного дня!

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