Конец сентября будет довольно теплый Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Судя по всему, классическая осень не придет даже в последнюю неделю сентября. В ближайшие семь дней ижевчан ожидает +16.. +20°С. Будет отмечаться плавное понижение температурного фона, но ночи пока останутся довольно теплыми. Ближе к выходным начнутся дожди, тогда как в начале недели по-прежнему будет сухо.

А теперь подробнее о погоде на каждый день.

Сегодня, в понедельник, 25 сентября, будет так же тепло, как в минувшие выходные: днем до +25°С, ночью – около +9°С.

Во вторник, 26 сентября, по данным гидрометцентра России, ожидается переменная облачность и до +19°С. Ночью будет около +8°С. Сервис Яндекс.Погода обещает на 1°С холоднее днем и на 1-3°С теплее ночью. В течение суток северный ветер сменится на западный, его скорость будет оставаться в пределах 2 м/с.

В среду, 27 сентября, в Ижевске будет пасмурно, возможно, с небольшими прояснениями к вечеру, на термометре до +17.. +18°С днем и до +7.. +11°С ночью. Яндекс обещает более теплую ночь, чем гидрометцентр. С утра продолжит дуть западный ветер, к вечеру его направление сменится на северо-западное, а скорость составит около 3 м/с.

В четверг, 28 сентября, по данным гидрометцентра России, снова выглянет солнце и потеплеет до +18°С, а ночью будет около +9°С и дождь. Яндекс прогнозирует +17°С днем, до +12 ночью и также ночные осадки. Северо-западный ветер к вечеру сменится на западный, его скорость составит порядка 3 м/с.

В пятницу, 29 сентября, прогнозы разных сервисов расходятся. Гидрометцентр России обещает пасмурную и теплую – до +20°С погоду днем, а ночью до +10°С и дождь. Яндекс настаивает на сухой погоде, переменной облачности и похолодании до +15.. +16°С. Впрочем, ночные температуры, согласно этому прогнозу, сохранятся до +11°С. Будет преобладать западный ветер со скоростью около 3 м/с.

В субботу, 30 сентября, будет облачно, ожидаются дожди. Днем, по данным разных сервисов, будет +17… +18°С. Ночью осадки продолжатся, а столбик термометра опустится до +10.. +13°С. Сохранится юго- западный ветер со скоростью около 2 м/с.

В воскресенье, 1 октября, дожди могут усилиться. Дневная температура воздуха составит +17.. +19°С, ночная – до +10.. +12°С. Скорость юго-западного ветра составит 3-4 м/с.

Желаем всем удачной рабочей недели!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».