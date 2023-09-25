Погода в Ижевске на день: 25 сентября пройдут небольшие дожди

Понедельник окажется теплым
Фото: Мария Бакланова
Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 25 сентября. День радует нас солнышком, и КП расскажет о погоде подробнее.
Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +23…+25 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Сохраняется высокая пожароопасность лесов.
Желаем хорошего дня!
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