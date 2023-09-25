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НовостиОбщество25 сентября 2023 3:00

Погода в Ижевске на день: 25 сентября пройдут небольшие дожди

Погода окажется теплой
Анастасия Захарова
Понедельник окажется теплым

Понедельник окажется теплым

Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня понедельник, 25 сентября. День радует нас солнышком, и КП расскажет о погоде подробнее.

Как сообщает Удмуртский гидрометцентр, температура воздуха составит +23…+25 градусов. Пройдут небольшие дожди. Ветер юго-западный, 9–14 м/с. Сохраняется высокая пожароопасность лесов.

Желаем хорошего дня!

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