План был готов к утру: как пережило год после пожара лакокрасочное предприятие Palizh в Удмуртии

Пожар в корпусе Palizh стал проблемой для многих производителей страны, которые пользовались их продукцией. Но в первую очередь это стало огромной бедой для самого завода. Фото: Мария Бакланова

Ровно год назад в ночь с 19-го на 20-е сентября Ижевск не спал, пораженный небывалым ЧП, – полыхал корпус лакокрасочного завода Palizh. Пламя охватило 5 тысяч квадратных метров. Тушили здание 30 единиц спецтехники и более сотни людей. На помощь дежурным бригадам пожарных вызвали и резервный состав. К счастью, обошлось без человеческих жертв.

Но к утру было очевидно, что от заполненного дорогостоящими материалами производственного склада остались только две обожженные стены с выбитыми окнами. Кровля рухнула, стены частично тоже, полностью выгорели запасы сырья и часть оборудования. А предприятие – отнюдь не рядовое. Три сотни сотрудников делают краски, лаки, шпатлевки и колеровочные пасты для всего, что можно расцветить: от кремовой розочки на торте до «крокодиловой» сумки из кожзама. Товары Palizh покупают по всей России и еще в 15 странах мира. А ведь это семейный бизнес, который в 90-е начинали в гараже двое увлеченных советских инженеров.

Спустя год после пожара мы встретились с директором завода Palizh Еленой Телицыной, чтобы узнать, почему произошел пожар и как справляются с его последствиями.

Директор лакокрасочного завода Palizh Елена Телицына Фото: Мария Бакланова

Огнетушитель не помог

Пожар начался вечером в 19.40. Сентябрь, конец сезона, завод перешел на одну смену. В корпусе круглосуточно работал только участок производства тары. Поэтому вечером в цехе были всего двое – охранник и рабочий Алексей. Как раз они и среагировали на звуковую пожарную сигнализацию. Дым заметили быстро, но остановить пожар не удалось. Почему? Это просто было невозможно. Вся электрика в цехе шла под потолком. Высота до проводов – больше 10 метров. Никакой огнетушитель не выпустит пену настолько высоко. Счет пошел на минуты. Нужно было отключить электричество и – самое главное – срочно вызвать МЧС.

Сотрудники сделали все по инструкции. Пожарные приехали быстро, но и огонь распространялся стремительно. МЧС увидели уже полностью полыхающий изнутри корпус. Пламя нашло идеальное топливо: паллетные пленки, компоненты для красок, пластиковая тара. Зарево было видно за несколько километров. Полностью потушить огонь удалось только к шести утра.

Пожар в Ижевске охватил более 5 тыс. кв. метров Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Тяжело было всем, но к утру созрел план

Рабочий, который был на смене в тот вечер, не ушел домой до утра – не мог бросить родной завод. Самое удивительное, что он был не один. Конечно, приехали руководители фирмы, а еще собрались и рядовые сотрудники.

«Очень много людей приехало. Понятное дело, их не пускали, но они были рядом. Было достаточно тяжело всем», – вспоминает Елена Телицына.

Несмотря на общее подавленное состояние, к утру был готов план.

«Мы сразу же всем сказали, что в 8.30 приходим в сапогах, с тряпками. Начать нужно было с того, чтобы все расчистить. А потом уже просто разбивались на группы и делили задачи», – руководитель не позволила никому тонуть в переживаниях.

Это был не конец

Гореть дорого. Очень. Когда страховая начала считать убытки завода, то пришла к сумме 122,6 миллиона рублей. Цифра впечатляющая.

Правда, реальные потери были в 4 раза больше. За 10 часов в огне пропали 500 миллионов рублей. Столько стоило оборудование, сырье, сами стены.

Всю «недостачу», которая возникла при расчетах из-за учета амортизации, предстояло заработать самостоятельно или взять в долг.

На третий день после пожара неожиданно для самой Елены Телицыной в ее кабинете появились люди из министерства промышленности и торговли и министерства социальной политики Удмуртии. Оказывается, пока Елена с командой штурмовала все новые валившиеся на предприятие проблемы (остановка производства, непростой диалог со страховой компанией, поиск новых площадей, деньги на зарплату сотрудников), в то же самое время работали и чиновники. Специалисты правительства Удмуртии, министерств и Фонда развития предпринимательства республики подготовили свои решения.

Во-первых, дали субсидию больше миллиона рублей на зарплату сотрудникам.

Во-вторых, договорились, чтобы «Палижу» предоставили в аренду площади на территории «Автозавода» по льготной цене на целый год. Для этого к высшему руководству автомобильного концерна обратился Александр Бречалов.

В-третьих, дали льготный кредит на покупку оборудования.

«Палижу» были готовы помочь даже в разговоре с налоговой, чтобы отложить платежи. Но этого не потребовалось.

Сейчас склад продукции выглядит так, словно ничего и случилось. Стеллажи заполнены, рабочий процесс. Хотя от старого корпуса на фото – только стена. Фото: Мария Бакланова

Мы работаем днем, строители – ночью

Руководители поставили цель – переехать в отстроенный на месте пепелища корпус через 6 месяцев. Со стороны сроки казались просто невероятными.

«Никто не верил, что мы это сделаем. Но шесть месяцев спустя, 10 апреля, мы открыли тепловой контур (были готовы стены, крыша и окна – прим. ред.). Перевезли часть склада. А в июне мы уже переехали основным, нашим самым массовым участком», – только весной на открытии корпуса Елена позволила себе заплакать. Уже от счастья.

Лакокрасочный завод Palizh вернул себе родные стены Фото: Мария Бакланова

Чтобы уложиться в полгода, металл и сэндвич-панели заказывали еще до того, как был готов весь проект. Конечно, без ошибок не обошлось, но проблемы решали на месте.

Когда корпус вновь ожил и заработал, строители перешли на ночной график. Даже сейчас с восьми утра до восьми вечера здесь трудятся над производством лака и краски, а потом до шести утра приходят строители и продолжают свою работу. Максимальная интенсивность, и результат того стоит.

В новом корпусе изменили планировку, чтобы удобнее устроить рабочие места. На кредитные деньги купили новое оборудование, о котором раньше только мечтали.

«Мы приобрели мельницы. Они обеспечивают мельчайший помол наших пигментов, что очень важно. Теперь у нас есть оборудование для производства специальных паст, которых вообще на российском рынке не было, только импортные», – кризис иногда приносит хорошие решения.

По сокращению штатов за год не уволили ни одного сотрудника. Не задерживали зарплаты. Продукции выпускают больше, чем до пожара. И нашли новых потребителей, например, в Тайване, Боливии, Эквадоре и Австралии.

Спустя год в отстроенном здании лакокрасочного завода в Ижевске вовсю работают. Хотя ночью по-прежнему цех уступают строителям. Фото: Мария Бакланова

Началось с гаража

27 лет назад завод Palizh основали родители Елены Телицыной – Александр и Светлана Ситниковы. Они были инженерами на заводе. Но пришел 1996 год. Все стоит, зарплат нет. Тогда супруги начали искать варианты, как накормить семью. Стартовый капитал стремился к нулю, поэтому начали с простого – попробовали перепродавать сухое молоко, потом строительные материалы.

Но техническое образование не давало покоя, родители Елены не могли просто торговать, а стремились создавать новое. Тогда супруги взяли в аренду старую базу и стали производить краски и эмали. Сразу подключилась вся семья. Елена училась тогда на программиста и смогла настроить 1С, весь бухгалтерский и управленческий учет. В коллективе было 10 человек. В основном – друзья и знакомые основателей компании.

Однажды клиент попросил необычную краску. Он хотел не синюю и не зеленую, а оттенок «в цвет глаз жены». От необычного заказчика не отмахнулись. Наоборот, с этого началась новая жизнь завода.

Александр и Светлана Ситниковы стали работать над новыми и все более интересными оттенками. Оказалось, что купить многое из оборудования для химического производства и колеровки невозможно. Либо нужную технику не продают, либо цены абсолютно невероятные. Тогда команда молодого завода сама спроектировала и собрала для себя станки.

«Получившиеся линии уникальны настолько, что аналогов по их производительности не существует по сей день.Сейчас собственное конструкторское бюро разрабатывает агрегаты для смешивания красителей, линии по упаковке колеровочных паст и даже лабораторного оборудования», – интеллектуальный капитал компании Palizh – ее особенная гордость. Не случайно на предприятии существует система рацпредложений, и, как рассказала Елена, положительные изменения внедряются постоянно.

Этикетки на свои товары ижевский завод Palizh переводит на несколько языков, чтобы понятно было покупателям по всему миру Фото: Мария Бакланова

Сейчас Palizh экспортирует свою продукцию в 15 стран мира и на другие континенты, в том числе – в Африку, Южную Америку, ОАЭ, Азербайджан, Армению, Грузию и всю Среднюю Азию.

«Мы не останавливаемся. У нас есть умные головы и умелые руки, которые хотят работать. Сначала мы даже не смотрели по сторонам. Только сейчас мы начали выдыхать, как я говорю, думать на развитие, даже новые продукты за этот год выпустили. Хотя, наверное, сложно было вообще представить, что мы что-то новое будем делать», – Елена точно не расслабляется и уверена, что кризис они еще не прошли, но гордится командой и проделанной работой.

Palizh восстанавливает все свои установки. От производственных линий до системы утилизации отходов. Фото: Мария Бакланова

Сегодня, в день второго рождения, на предприятии нет больших торжеств. Решили угостить всех и посидеть коллективом «по-домашнему», потому что каждому есть что вспомнить за этот очень насыщенный год.

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