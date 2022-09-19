Лакокрасочный завод загорелся в Ижевске

Пожар на химическом производстве в Ижевске 19 сентября. Фото: Игорь Кудрявцев

В понедельник, 19 сентября, в социальных сетях Ижевска появились сообщения о возгорании промышленного здания на улице Салютовской.

Читатели прислали «Комсомолке» фото, на котором можно увидеть сильный пожар на лакокрасочном заводе. Горит кровля. Также очевидцы сообщили, что на место происшествия оперативно прибыли пожарные.

Обстоятельства произошедшего будут уточняться.

На место прибыли пожарные Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

Напомним, несколькими часами ранее произошло возгорание административного здания в Завьялово.

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Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии, сообщение о возгорании поступило в 20:40 по местному времени.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено что горит кровля производственного корпуса лакокрасочных материалов. Площадь пожара устанавливается. Проводится наращивание сил и средств. По предварительной информации пострадавших нет», – говорится в сообщении.

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