От сброшенного ангела до зебры-лося: как в советском Ижевске отмечали Первомай

Первомай в Ижевске – это не просто праздник, а целая эпоха, растянувшаяся на десятилетия. Менялись лозунги, власть, атмосфера, но одно оставалось неизменным: город выходил на улицы.
Собрали для вас архивные снимки из Удмуртии. По ним можно отследить, как День труда прошел путь от революционного накала до почти семейного торжества – с пирогами, шариками и неожиданными выходками. Смотрим и наслаждаемся!
Революция и разрушения
В первые годы после 1917-го Первомай носил откровенно политический характер. Тысячи рабочих выходили на улицы с лозунгами о труде и равенстве.
Один из самых символичных эпизодов произошел в 1918 году: перед демонстрацией участники сбросили ангела с Михайловской колонны на Базарной площади. Позже снесли и сам памятник. Так праздник стал не только шествием, но и актом демонстрации новой власти.
Маршрут через весь город
В 30-е годы демонстрации окончательно превратились в масштабное зрелище. Люди собирались на центральных площадях и двигались колоннами по главным улицам – от Советской до Красной площади (сейчас это площадь у Свято-Михайловского собора).
Участников приветствовали с трибун партийные руководители, а сами шествия сопровождались транспарантами, оркестрами и физкультурными выступлениями. Первомай в Ижевске стал частью большой государственной машины.
Военное время
Даже в годы Великой Отечественной войны традицию не прервали. Однако формат изменился: меньше торжественности, больше строгости.
Школьники шли строем, мальчики – с винтовками, девочки – отдельно. Это были уже не просто праздничные колонны, а настоящий оттиск военного времени.
Как менялся центр праздника
До середины 60-х главной улицей для демонстраций оставалась Горького. Позже центр сместился на Пушкинскую.
Именно здесь проходили самые масштабные шествия, которые растягивались на километры. Поток людей двигался медленно: остановки, ускорения, затем торжественный проход перед руководством.
Как гуляли в застойные 70-80-е
При Брежневе Первомай достиг пика размаха. Люди надевали лучшие наряды, брали детей, шарики и флажки.
После официальной части начиналось главное – домашние застолья. Ижевчане вспоминают пироги, песни и гостей, которые приходили в гости прямо с транспарантами.
В колоннах появились автомобили с лозунгами, а участие считалось почетным – хотя к концу 80-х многие уже воспринимали его как обязанность.
Лось-зебра и новая эпоха
С распадом СССР праздник сменил название, но не исчез. Демонстрации продолжились, правда, уже без прежнего пафоса.
Зато появились новые, почти авангардные традиции. В 1990 году ижевские студенты раскрасили металлического лося на Як-Бодьинском тракте под зебру. Использовали краску, которая должна была смыться с первым дождем.
Этот эпизод стал символом времени – свободы, экспериментов и отхода от строгих канонов.
Сегодня 1 Мая уже не собирает такие масштабные демонстрации, в этом году и вовсе никаких городских активностей не планируется в связи с неспокойной обстановкой. Но для многих жителей Удмуртии он по-прежнему ассоциируется с весной, теплом и воспоминаниями о времени, когда весь город выходил на улицы.
