От сброшенного ангела до зебры-лося: как в советском Ижевске отмечали Первомай

Участники первомайской демонстрации на улице Советской, 1970 год. Фото: vk.com/kak_zhil_izhevsk

Первомай в Ижевске – это не просто праздник, а целая эпоха, растянувшаяся на десятилетия. Менялись лозунги, власть, атмосфера, но одно оставалось неизменным: город выходил на улицы.

Собрали для вас архивные снимки из Удмуртии. По ним можно отследить, как День труда прошел путь от революционного накала до почти семейного торжества – с пирогами, шариками и неожиданными выходками. Смотрим и наслаждаемся!

Революция и разрушения

Рабочие магазинно-коробочной мастерской Ижевского завода на Первомайском митинге на Михайловской площади, 1 мая 1917 года. Фото: Государственный архив Удмуртии

В первые годы после 1917-го Первомай носил откровенно политический характер. Тысячи рабочих выходили на улицы с лозунгами о труде и равенстве.

Первомайская демонстрация на ижевской плотине, 1918 год. На переднем плане на белом плакате надпись: «Фабрика И. Ф. Петрова». Фото: из коллекции Сергея Селивановского

Один из самых символичных эпизодов произошел в 1918 году: перед демонстрацией участники сбросили ангела с Михайловской колонны на Базарной площади. Позже снесли и сам памятник. Так праздник стал не только шествием, но и актом демонстрации новой власти.

Вот так выглядела Михайловская колонна до того, как ее разрушили. Находилась она на месте современного Драмтеатра в Ижевске. Фото: wikipedia.org

Демонстрация трудящихся на Михайловской площади, 1922 год. Фото: Государственный архив Удмуртии

Маршрут через весь город

Демонстрация 1 мая, 1930 год. Фото: iz-article.ru

В 30-е годы демонстрации окончательно превратились в масштабное зрелище. Люди собирались на центральных площадях и двигались колоннами по главным улицам – от Советской до Красной площади (сейчас это площадь у Свято-Михайловского собора).

Караул организации ОСОАвиаХим со всесоюзным переходящим знаменем около дома правительства Удмуртской автономной области (здание бывшего Военного собрания Ижевского завода), 1 мая 1932 года. Фото: Государственный архив Удмуртии

Участников приветствовали с трибун партийные руководители, а сами шествия сопровождались транспарантами, оркестрами и физкультурными выступлениями. Первомай в Ижевске стал частью большой государственной машины.

Физкультурная композиция «Значок ГТО», 1 мая 1936 года. Фото: Государственный архив Удмуртии

Первомайская демонстрация, 1937 года. Фото: политрук внутренних войск НКВД Александр Вячкилев, iz-article.ru

Участники демонстрации в 1939 году. Фото: Государственный архив Удмуртии

Военное время

Демонстранты на ул. Советской, 1940 год. Фото: К.А. Тихонова

Даже в годы Великой Отечественной войны традицию не прервали. Однако формат изменился: меньше торжественности, больше строгости.

Первомайская демонстрация в 1943 году. Фото: Государственный архив Удмуртии

Школьники шли строем, мальчики – с винтовками, девочки – отдельно. Это были уже не просто праздничные колонны, а настоящий оттиск военного времени.

1 мая 1949 года. Судя по нарядам участников, в тот год стояла отличная погода! Фото: vk.com/kak_zhil_izhevsk

Как менялся центр праздника

По ул. Горького шествуют преподаватели и студенты Удмуртского пединститута, 1951 год. Фото: iz-article.ru

До середины 60-х главной улицей для демонстраций оставалась Горького. Позже центр сместился на Пушкинскую.

Демонстрация на ул. Советской, 1950-е годы. Фото: из архива Г. Сырчина

Именно здесь проходили самые масштабные шествия, которые растягивались на километры. Поток людей двигался медленно: остановки, ускорения, затем торжественный проход перед руководством.

Первомайская демонстрация трудящихся, 1968 год. Фото: Государственный архив Удмуртии

Как гуляли в застойные 70-80-е

При Брежневе Первомай достиг пика размаха. Люди надевали лучшие наряды, брали детей, шарики и флажки.

Выступление спортсменов на демонстрации в 1974 году. Фото: Государственный архив Удмуртии

После официальной части начиналось главное – домашние застолья. Ижевчане вспоминают пироги, песни и гостей, которые приходили в гости прямо с транспарантами.

Автомобиль с лозунгами: «Мир, безопасность, сотрудничество», «КПСС в борьбе за мир» и «Интернационализм и борьба за мир – это наша политика» в колонне демонстрантов на ул. Советской, 1976 год. Фото: Государственный архив Удмуртии

В колоннах появились автомобили с лозунгами, а участие считалось почетным – хотя к концу 80-х многие уже воспринимали его как обязанность.

Первомайская демонстрация в Ижевске, 1981 год. Фото: Государственный архив Удмуртии

Первомайская демонстрация трудящихся, 1982 год. Фото: Государственный архив Удмуртии

Праздник в 1988 году. Фото: Государственный архив Удмуртии

Обратите внимание, что зрителей на площади в 1988 году не было. Зато демонстрантов снимали очень много телекамер. Фото: Государственный архив Удмуртии

Лось-зебра и новая эпоха

С распадом СССР праздник сменил название, но не исчез. Демонстрации продолжились, правда, уже без прежнего пафоса.

Зато появились новые, почти авангардные традиции. В 1990 году ижевские студенты раскрасили металлического лося на Як-Бодьинском тракте под зебру. Использовали краску, которая должна была смыться с первым дождем.

Фото: Государственный архив Удмуртии

Этот эпизод стал символом времени – свободы, экспериментов и отхода от строгих канонов.

Сегодня 1 Мая уже не собирает такие масштабные демонстрации, в этом году и вовсе никаких городских активностей не планируется в связи с неспокойной обстановкой. Но для многих жителей Удмуртии он по-прежнему ассоциируется с весной, теплом и воспоминаниями о времени, когда весь город выходил на улицы.

