Гороскоп на неделю с 4 по 10 мая: Раки обретут уверенность, а Стрельцы поймают удачу

У вас всегда есть повод гордиться собой. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на неделю для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

В начале периода возможны небольшие заминки с оформлением каких-то бытовых заказов или услуг. Вероятно, на работе возникнет вопрос, требующий вашего личного участия в проверке мелких деталей проекта. Звезды указывают на благоприятный момент для покупки садового инвентаря или семян, если вы планируете провести праздники на даче. Уделите время физическому труду на свежем воздухе – это лучший способ снять накопившееся за рабочие будни напряжение.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Для Тельцов эти семь дней станут временем подведения промежуточных итогов и планирования крупных покупок. Вам предстоит разговор с руководством о распределении обязанностей на ближайший месяц. Звезды намекают на удачное время для визита в банк или решения вопросов с налоговыми вычетами. Не бойтесь делегировать часть домашних забот близким, чтобы освободить время для прогулки по весеннему лесу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Существует вероятность, что вы забудете о важном звонке, поэтому лучше пользоваться планировщиком. В середине недели возможны интересные предложения по поводу обучения. Не исключено, что придется уделить время оформлению документов, связанных с поездками. Праздничные выходные станут идеальным временем для посещения выставок или кинотеатров с друзьями. Звезды советуют полностью исключить разговоры о делах в субботу и воскресенье, чтобы не спровоцировать головную боль.

Рак (22 июня – 22 июля)

Вам предстоит решить вопрос, связанный с коммунальными платежами или страховкой. Звезды рекомендуют обратить внимание на состояние здоровья и, возможно, записаться на массаж или в бассейн. Не исключено, что праздничные дни вы решите провести за городом, занимаясь посадками или обустройством дачи.

Лев (23 июля – 23 августа)

На работе вам поручат организовать небольшое мероприятие и встречу. Звезды указывают на благоприятный период для смены имиджа или посещения салона красоты. Не исключено, что придется потратить время на починку автомобиля или велосипеда перед выходными. Будьте снисходительны к чужим ошибкам; сегодня ваше великодушие сработает на ваш авторитет лучше любой критики.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Возможна задержка нужной вам информации или письма от партнеров. Вероятно, вам предстоит заняться кропотливой работой с цифрами и отчетами. Ваши планы на вечер среды изменятся из-за внезапной просьбы родственников. В середине недели возможен удачный визит в сервисный центр или ремонтную мастерскую.

Весы (24 сентября – 23 октября)

В начале периода возможны небольшие разногласия с коллегами по поводу распределения нагрузки перед праздниками. Вам придется вернуться к обсуждению вопроса, который вы считали закрытым еще в прошлом месяце. Звезды указывают на удачное время для записи на эстетические процедуры или консультации по макияжу и стилю.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Кто-то из окружения попытается вовлечь вас в затяжной спор, которого лучше избежать. Существует вероятность, что вы получите важную информацию через случайный разговор в очереди или магазине. Возможно, вы найдете ответы на давно мучившие вас вопросы в ходе спокойного размышления на свежем воздухе. Финансовые поступления в конце недели позволят вам почувствовать себя более уверенно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Вам предстоит много перемещаться по городу и общаться с разными людьми. Звезды указывают на благоприятный момент для планирования летнего путешествия или покупки билетов. В середине недели удачно сложится поход по магазинам спортивных товаров или техники для активного отдыха. Финансовая ситуация потребует контроля в пятницу: избегайте азартных игр и сомнительных вложений.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Вам придется уделить время решению юридических или документальных формальностей. В середине недели возможен удачный выбор товаров для ремонта или сада, который прослужит вам долгие годы. Составьте четкий план действий на неделю, но оставьте в нем место для приятной импровизации в выходные.

Водолей (21 января – 19 февраля)

В начале периода в профессиональной сфере могут возникнуть необычные задачи, требующие творческого подхода. Вы столкнетесь с недопониманием при общении в социальных сетях, поэтому важные вопросы лучше обсуждать лично. В середине недели вас могут порадовать неожиданные гости или внезапное Ваша открытость ко всему новому привлечет к вам интересных собеседников.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Существует вероятность, что вы увидите вещий сон или получите знак, который поможет принять верное решение. В середине недели благоприятны покупки, связанные с творчеством, фотографией или психологией. Не исключено, что старый знакомый напомнит о себе сообщением, которое вызовет у вас теплую улыбку.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на 4 мая: Овны проявят настойчивость, а Весы найдут союзника

Водитель ВАЗа погиб при обгоне в Малопургинском районе

Участок улицы Красноармейской перекроют на 2,5 месяца в Ижевске