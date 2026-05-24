Что можно купить за цену квартиры в Ижевске: от студии у моря до лофта в Аргентине

Средняя стоимость квартиры в Ижевске сегодня приблизилась к 4,5 млн рублей. За такую сумму в столице Удмуртии чаще всего можно рассчитывать на небольшую однокомнатную квартиру в новостройке или более просторное жилье на вторичном рынке.
Но если посмотреть зарубежные сайты недвижимости, картина становится неожиданной. За те же деньги в других странах можно купить квартиру у океана, апартаменты с бассейном или даже двухэтажное жилье.
Мы сравнили, что продают в популярных у туристов странах по цене обычной ижевской однушки.
Таиланд уже давно остается одним из любимых направлений у российских туристов. И рынок недвижимости там буквально заточен под иностранцев.
На Пхукете за сумму около 4,5 млн рублей можно найти студию площадью 36 квадратных метров в современном кондоминиуме. Дом построен в 2019 году, в комплексе есть бассейн, тренажерный зал, парковка и охрана. А до океана – около десяти минут пешком.
В Паттайе за те же деньги продаются квартиры прямо рядом с пляжем. Например, студия на 14 этаже с видом на парк и выходом к морю буквально из подъезда.
Во Вьетнаме за стоимость ижевской квартиры варианты выглядят еще масштабнее.
В городе Фули недалеко от Ханоя за 4,5 млн рублей можно купить просторную квартиру площадью 70 квадратных метров. Внутри – три спальни и две ванные комнаты.
Правда, до океана придется ехать около часа на машине. Зато по площади это уже полноценное жилье для большой семьи, а не компактная студия.
В Болгарии цены на недвижимость тоже приятно удивляют.
В курортном Банско за сумму, сопоставимую с ценой ижевской «однушки», продаются двухкомнатные квартиры в домах европейского стиля рядом с горами и горнолыжными трассами.
А в Балчике на берегу Черного моря можно купить небольшую квартиру с видом на сад и южной солнечной стороной.
Турция много лет остается главным зарубежным направлением для россиян, и вариантов жилья там действительно много.
В пригороде Стамбула – районе Эсеньюрт – за 4,5 млн рублей продается квартира площадью 115 квадратных метров. Это уже полноценное семейное жилье с большой кухней и спальнями.
В Анталье за ту же сумму можно купить студию в современном жилом комплексе с бассейном и теплыми полами.
Самый необычный вариант – Аргентина.
В Буэнос-Айресе за цену квартиры в Ижевске продается двухкомнатный лофт площадью 38 квадратных метров. До океана – около получаса на машине.
Конечно, переезд в другую страну – это не только покупка квартиры. Нужно учитывать визы, налоги, язык, медицину и множество других нюансов. Но сам факт остается любопытным: за цену обычной «однушки» в Ижевске в мире можно найти жилье с бассейном, видом на море или даже просторный семейный лофт.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Водитель Lada Granta погиб в ДТП под Глазовом
Суд обязал теплоснабжающую компанию Сарапула выплатить 11 млн рублей долга
В Ижевске утвердили список дворов для благоустройства в 2026 году