Что можно купить за цену квартиры в Ижевске: от студии у моря до лофта в Аргентине

Квартира в Ижевске или жилье у моря? Что можно купить за 4,5 млн рублей в разных странах. Фото: envato elements

Средняя стоимость квартиры в Ижевске сегодня приблизилась к 4,5 млн рублей. За такую сумму в столице Удмуртии чаще всего можно рассчитывать на небольшую однокомнатную квартиру в новостройке или более просторное жилье на вторичном рынке.

Но если посмотреть зарубежные сайты недвижимости, картина становится неожиданной. За те же деньги в других странах можно купить квартиру у океана, апартаменты с бассейном или даже двухэтажное жилье.

Мы сравнили, что продают в популярных у туристов странах по цене обычной ижевской однушки.

Таиланд: квартира с бассейном в 10 минутах от океана

Таиланд уже давно остается одним из любимых направлений у российских туристов. И рынок недвижимости там буквально заточен под иностранцев.

Продавец предлагает квартиру с мебелью. Фото: FazWaz

На Пхукете за сумму около 4,5 млн рублей можно найти студию площадью 36 квадратных метров в современном кондоминиуме. Дом построен в 2019 году, в комплексе есть бассейн, тренажерный зал, парковка и охрана. А до океана – около десяти минут пешком.

Выглядит симпатично. Фото: FazWaz

В Паттайе за те же деньги продаются квартиры прямо рядом с пляжем. Например, студия на 14 этаже с видом на парк и выходом к морю буквально из подъезда.

Из окон квартиры открывается вид на общественный парк. Фото: FazWaz

Вьетнам: почти двухэтажная квартира для семьи

Во Вьетнаме за стоимость ижевской квартиры варианты выглядят еще масштабнее.

По цене однушки во Вьетнаме можно купить просторную квартиру для большой семьи. Фото: batdongsan

В городе Фули недалеко от Ханоя за 4,5 млн рублей можно купить просторную квартиру площадью 70 квадратных метров. Внутри – три спальни и две ванные комнаты.

Квартира продается с мебелью. Фото: batdongsan

Правда, до океана придется ехать около часа на машине. Зато по площади это уже полноценное жилье для большой семьи, а не компактная студия.

Болгария: квартира в европейском стиле у моря и гор

В Болгарии цены на недвижимость тоже приятно удивляют.

Почти все дома в Банско выдержаны в старом европейском стиле. Фото: imot.bg

В курортном Банско за сумму, сопоставимую с ценой ижевской «однушки», продаются двухкомнатные квартиры в домах европейского стиля рядом с горами и горнолыжными трассами.

В Болгарии даже новостройки строятся с камином. Фото: imot.bg

А в Балчике на берегу Черного моря можно купить небольшую квартиру с видом на сад и южной солнечной стороной.

Окна квартиры выходят на южную сторону, продавец обещает будущим жильцам много болгарского солнца. Фото: imot.bg

Из квартиры открывается вид на сад. Фото: imot.bg

Турция: просторные квартиры и полы с подогревом

Турция много лет остается главным зарубежным направлением для россиян, и вариантов жилья там действительно много.

В Турции для продажи доступно множество просторных квартир. Фото: hepsiemlak.com

В пригороде Стамбула – районе Эсеньюрт – за 4,5 млн рублей продается квартира площадью 115 квадратных метров. Это уже полноценное семейное жилье с большой кухней и спальнями.

Квартира в Анталье. Фото: hepsiemlak.com

В Анталье за ту же сумму можно купить студию в современном жилом комплексе с бассейном и теплыми полами.

Аргентина: лофт в Буэнос-Айресе

Самый необычный вариант – Аргентина.

Из Рамос Мехия до океана можно добраться приблизительно за 30 минут на авто. Фото: zonaprop.com

В Буэнос-Айресе за цену квартиры в Ижевске продается двухкомнатный лофт площадью 38 квадратных метров. До океана – около получаса на машине.

Вид из окна квартиры нельзя назвать привлекательным, зато солнца квартире будет достаточно. Фото: zonaprop.com

Конечно, переезд в другую страну – это не только покупка квартиры. Нужно учитывать визы, налоги, язык, медицину и множество других нюансов. Но сам факт остается любопытным: за цену обычной «однушки» в Ижевске в мире можно найти жилье с бассейном, видом на море или даже просторный семейный лофт.

