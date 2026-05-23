В Ижевске утвердили список дворов для благоустройства в 2026 году

На ремонт дворов выделено 80 млн рублей. Фото: Администрация Ижевска

В Ижевске определили дворовые территории, которые обновят по программе «Ижевский дворик» в 2026 году, сообщает пресс-служба городской Администрации.

Работы пройдут сразу в нескольких районах города. В перечень вошли дворы на улицах 9 Января, Дзержинского, Клубной, Оружейника Драгунова, Холмогорова, Воровского, Ленина, Сабурова, Ворошилова, а также территории на Заречном шоссе и в Городке Машиностроителей.

В 2026 году финансирование программы увеличили в два раза – до 80 млн рублей. Решение поддержали депутаты Единая Россия в городской думе.

Как отметил депутат Гордумы Александр Евсеев, программа позволяет комплексно благоустраивать дворовые территории. В обязательный перечень входят ремонт проездов и тротуаров, а по желанию жителей могут появиться парковки, детские и спортивные площадки, а также новые зеленые зоны.

Отдельно в мэрии отметили активность жителей домов №25 и №37 на улице Дзержинского. Соседи подготовили совместную заявку на участие в программе, что стало одним из плюсов при конкурсном отборе.

