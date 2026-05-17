«Стихи рождаются из боли и памяти»: поэтесса Елена Ивченко приехала в Ижевск

Поэтесса Елена Ивченко. Фото: Алексей Филинов

Ее стихи читают в госпиталях, пересылают друг другу матери погибших бойцов, а на творческих встречах школьники и взрослые слушают их со слезами на глазах. Но поэтесса Елена Ивченко считает, что главное для нее – совсем не громкие слова. Главное – возможность сохранить память о людях.

В эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» она рассказала, как появились ее книги, почему стихи о реальных людях писать тяжелее всего и зачем сегодня особенно важно говорить с молодежью языком поэзии.

От историй людей – к поэтическим сборникам

Писать о специальной военной операции Елена Ивченко начала не сразу.

«Должно было пройти время, чтобы я все это почувствовала. Сначала были просто патриотические стихи, а потом люди начали рассказывать свои личные истории – о сыновьях, мужьях, братьях. И остаться равнодушной было невозможно», – вспоминает поэтесса.

Постепенно вокруг ее творчества сформировалось настоящее сообщество людей, для которых стихи стали способом сохранить память о близких. Именно так появилась идея создать книгу памяти, посвященную героям из Удмуртии.

Елена Ивченко и мама погибшего на СВО бойца Ирина Долганова в студии радио «Комсомольская правда – Ижевск». Фото: Алексей Филинов

Первый сборник «И будут бить живые родники» объединил истории 71 бойца. Позже вышла и вторая книга.

«Когда мне буквально за одну ночь написали десятки семей, я поняла, насколько людям важно сохранить память о своих родных не только в фотографиях, но и в слове», – говорит Елена Ивченко.

«Без салфеток писать не получается»

Работа над такими стихами требует полного эмоционального погружения. По словам Елены, каждая история цепляет за какую-то очень личную деталь – улыбку, привычку, случай из детства или воспоминание семьи. Именно из таких мелочей потом рождается стихотворение.

«Иногда родственники спрашивают: “Откуда вы это знаете? Мы ведь вам не рассказывали”. А я сама не могу объяснить. Просто чувствую человека через историю о нем», – признается поэтесса.

Не скрывает, что писать такие тексты тяжело: «Я без пачки салфеток за работу не сажусь».

Удмуртия стала для поэтессы особенным местом

Сегодня Елена Ивченко регулярно приезжает в Ижевск и другие города республики. Сама она проживает сейчас в Сочи.

За несколько лет она успела побывать в Воткинске, познакомиться с бурановскими бабушками, провести десятки творческих встреч в школах, библиотеках и домах культуры.

«Удмуртия стала для меня по-настоящему родным местом. Здесь очень сильные и сплоченные люди», – признается автор.

Елена Ивченко (слева) рядом с аэропортом Ижевска. Фото: личные соцсети

Особенно важными она считает встречи с молодежью. По словам поэтессы, современные школьники внимательно слушают стихи и искренне реагируют на реальные истории.

«После встреч ребята часто подходят поговорить, задают вопросы, делятся своими переживаниями. Кто-то сам пишет стихи и делает первые шаги в творчестве», – рассказывает Елена Ивченко.

Стихи, песни и творческие проекты

Сейчас Елена Ивченко работает уже над 14-й книгой, связанной с темой специальной военной операции.

Кроме стихов, на ее тексты создаются песни – сегодня их уже более 30. Большинство написаны вместе с композитором Аркадием Жуковым из Санкт-Петербурга. Во время творческих встреч Елена показывает и музыкальные видеоклипы, в которых используются реальные кадры и авторские стихи.

«Через поэзию и музыку до сердца иногда можно достучаться быстрее, чем через обычный разговор», – уверена поэтесса.

Одной из героинь встречи в студии стала Ирина Долганова – мама бойца из Удмуртии, погибшего на СВО. Именно о ее сыне было написано одно из самых известных стихотворений Елены Ивченко – «Ямочки».

По словам Ирины, именно творчество помогло ей пережить самые тяжелые моменты. Фото: Алексей Филинов

«Было ощущение, будто человек лично знал моего сына. Настолько точно Елена передала его характер и то, что для меня было самым дорогим», – рассказывает женщина.

Сегодня Ирина Долганова занимается фондом «Слава жизни», который помогает семьям участников СВО и сохраняет память о погибших бойцах.

Несмотря на тяжелую тему, сама Елена Ивченко говорит, что для нее творчество – прежде всего о людях и памяти.

Ирина Долганова и Елена Ивченко. Фото: Алексей Филинов

«Я не хочу, чтобы стихи были просто текстами на бумаге. Для меня важно, чтобы через них человек чувствовал живую историю, настоящие эмоции и понимал цену человеческой жизни», – говорит поэтесса.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Глава СК заинтересовался делом о нарушении прав ребенка погибшего участника СВО в Удмуртии

Замеченный в городке Металлургов лосенок погиб

Трех жителей Удмуртии вернули из украинского плена