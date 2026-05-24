Гороскоп на неделю с 25 по 31 мая: Близнецы поймают удачу, а Девы обновят окружение

Фото: Мария Бакланова.

Астролог из Ижевска Хельга Кольт составила прогноз на неделю для всех знаков.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Эта неделя заставит вас активно включиться в решение накопившихся рабочих вопросов, которые потребуют не только времени, но и твердости характера. В первой половине периода возможны жаркие споры с коллегами, однако именно в этих дискуссиях родится истина, которая поможет вам продвинуться по службе. Финансовые дела будут идти с переменным успехом: вероятны небольшие бонусы, но и расходы на бытовую технику могут оказаться выше запланированных.

Телец (21 апреля – 21 мая)

В отношениях с близкими возможны небольшие трения из-за распределения домашних обязанностей, поэтому лучше договориться обо всем заранее. Звезды склоняют вас к разумным тратам на обустройство уюта: покупка новых штор или посуды принесет неожиданно много радости. Уделяйте больше внимания качеству продуктов питания и не пропускайте завтраки.

Близнецы (22 мая – 21 июня)

На работе придется много общаться, вести переговоры и, возможно, выступать в роли миротворца между конфликтующими сторонами. Середина недели потребует от вас концентрации на вопросах самообразования, возможно, пришло время записаться на курсы или купить полезную книгу. Ваше обаяние в этот период будет работать на вас, помогая открывать нужные двери.

Рак (22 июня – 22 июля)

Все будет идти по намеченному графику, что позволит вам сосредоточиться на качестве выполнения задач, а не на их количестве. Отношения с руководством будут конструктивными, если вы проявите инициативу в решении текущих вопросов. Домашние дела потребуют вашего внимания в середине недели: возможно, пришло время заняться генеральной уборкой или ремонтом. Ваши близкие будут нуждаться в вашей поддержке и мудром совете, поэтому постарайтесь найти для них время.

Лев (23 июля – 23 августа)

Ваши идеи могут вызвать живой интерес, что станет отличным стимулом для дальнейшего развития. В финансовых вопросах стоит проявить осторожность в середине недели: велика вероятность импульсивных трат на вещи, которые вам на самом деле не нужны. Не забывайте благодарить тех, кто помогает вам в достижении целей.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Скрупулезность станет вашим главным козырем, позволяя заметить ошибки, которые пропустили другие. Финансовые вопросы будут требовать прагматичного подхода: сейчас удачное время для того, чтобы разобраться с платежами и оптимизировать расходы. Постарайтесь не требовать от себя и окружающих невозможного, иногда совершенство кроется в простоте.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Эта неделя пройдет для вас под знаком активного взаимодействия с окружающими, когда умение договариваться станет вашим главным преимуществом. Отношения с близкими будут радовать стабильностью, если вы найдете время для искреннего разговора по душам. Возможны кратковременные моменты сомнений в собственных силах, но они быстро сменятся вдохновением от полученных новостей.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Могут возникнуть задачи, требующие нестандартного мышления, и именно ваш подход окажется самым эффективным в сложившихся обстоятельствах. Финансовая ситуация может быть неоднозначной: с одной стороны возможны небольшие денежные поступления, с другой – возникнет соблазн потратить их на развлечения. Направьте свою энергию в созидательное русло, например, займитесь благоустройством своего жилья.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Ваши организаторские способности будут востребованы как никогда, что может привести к дополнительной нагрузке в середине недели. В личной жизни наступает время для укрепления традиций: семейные ужины или совместный просмотр фильмов принесут массу удовольствия. В финансовой сфере стоит проявить бережливость, так как впереди могут ожидать крупные запланированные покупки.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Этот период будет связан с решением фундаментальных вопросов, касающихся дома и профессиональной деятельности. На работе может потребоваться ваше экспертное мнение, что значительно поднимет ваш статус в коллективе, но добавит ответственности. Старайтесь чаще хвалить себя за проделанную работу, даже если результат кажется вам промежуточным.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолеи будут полны идей, которыми захочется поделиться со всем миром, однако не все окружающие будут готовы к вашему напору. На работе стоит придерживаться проверенных методов, внедряя новшества постепенно и осторожно. Будьте открыты для всего нового, но не забывайте о своих текущих обязательствах перед близкими.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

В профессиональной деятельности возможны перемены, которые поначалу покажутся пугающими, но в итоге приведут к положительным результатам. Финансы будут требовать дисциплины: постарайтесь не давать в долг и не совершать крупных покупок под влиянием эмоций. Доверяйте своему внутреннему голосу при общении с новыми людьми, он поможет избежать разочарований.

