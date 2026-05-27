Главные новости Ижевска на утро 27 мая: суд над Кутдузовыми и имя для электрички

Новая среда пришла в Ижевск. 27 мая в нашем городе потеплеет до +22°С, пройдет дождь. Начинаем день с краткого дайджеста главных событий последних 24 часов.

Новый суд над Кутдузовыми

В Удмуртии вынесли приговор бывшим руководителям ООО «Городская УК» по делу о многомиллионном хищении средств, предназначенных для оплаты коммунальных услуг. Суд признал виновными экс-директора компании, бывшего депутата Гордумы Ижевска Рауфа Кутдузова, его сына – экс-депутата Госсовета Удмуртии Наиля Кутдузова, а также еще нескольких сотрудников управляющей компании.

Как установил суд, с января 2017 года по август 2019 года фигуранты, занимая руководящие должности в ООО «Городская УК» и связанных с ней организациях, не перечисляли ресурсоснабжающим предприятиям деньги, которые жильцы вносили за коммунальные услуги. Средства не получили ПАО «Т Плюс», АО «ЭнергосбыТ Плюс», ООО «УКС» и МУП «Ижводоканал». Общая сумма ущерба превысила 110 млн рублей.

Суд назначил Рауфу Кутдузову наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима и штрафа в размере 750 тысяч рублей. Наиль Кутдузов получил 7 лет колонии общего режима и штраф 950 тысяч рублей.

Пожар из-за молнии

Неэксплаутируемый частный участок в деревне Балы Юкаменского района загорелся из-за разряда молнии. Пожар произошел вечером 25 мая. Молния ударила по деревянным постройкам, и огонь мгновенно распространился по хозяйству. В итоге на пожаре сгорели дом и надворные постройки на общей площади 280 кв. м.

О наличии пострадавших не говорится.

Название для электрички

В Удмуртии завершилось голосование за название нового электропоезда, курсирующего между Ижевском и Казанью. Жителям региона предложили выбрать одно из трех названий на удмуртском языке: «Тылобурдо» («птица»), «Тюрагай» («жаворонок») и «Тури» («журавль»). Наибольшую поддержку получил вариант «Тюрагай» – за него проголосовали 67,8% участников опроса, или 434 человека.

Всего за десять дней в голосовании приняли участие 640 жителей республики. Власти региона намерены обратиться в РЖД с предложением разместить выбранное название на борту поезда Ижевск – Казань.

Загадки Ижевска

Продолжаем разбираться в необычных историях Ижевска. На этот раз – почему психоневрологическую больницу называют «Ягодкой», как появился памятник пельменю и откуда взялось загадочное слово «Колтома».

