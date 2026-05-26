Жители Удмуртии выбрали название для нового электропоезда Ижевск – Казань

Название «Тюрагай» выбрали жители Удмуртии для нового электропоезда Ижевск - Казань. Фото: udmurt.ru

В Удмуртии завершилось голосование за название нового электропоезда, курсирующего между Ижевском и Казанью. Об этом сообщили в пресс-службе Главы и правительства республики.

Жителям региона предложили выбрать одно из трех названий на удмуртском языке: «Тылобурдо» («птица»), «Тюрагай» («жаворонок») и «Тури» («журавль»). Наибольшую поддержку получил вариант «Тюрагай» – за него проголосовали 67,8% участников опроса, или 434 человека. Всего за десять дней в голосовании приняли участие 640 жителей республики. Власти региона намерены обратиться в РЖД с предложением разместить выбранное название на борту поезда Ижевск – Казань.

Напомним, с 13 мая на маршруте начали курсировать новые шестивагонные электропоезда серии ЭП3Д, пришедшие на смену составам ЭД9М. Вагоны оборудованы системами климат-контроля, видеонаблюдением, креслами повышенной комфортности и вместительными багажными полками. Для пассажиров с ограниченными возможностями предусмотрен специальный подъемник.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

МЧС проведет учения на улице Автозаводской в Ижевске 26 мая

Мужчина утонул во время рыбалки на Каме в Удмуртии

Двух подростков из Ижевска осудили за угон автомобиля