Свет в конце тоннеля: что говорят о смерти Церковь и наука

Определенные моменты жизни могут заставить задумываться о том, что же дальше. Фото: Envato Elements

Рано или поздно этот вопрос возникает почти у каждого человека. Что происходит после смерти? Исчезает ли сознание навсегда или жизнь продолжается в иной форме? Почему люди, пережившие клиническую смерть, рассказывают о свете, тоннелях и встречах с умершими родственниками? И можно ли научиться жить без постоянного страха перед неизвестностью?

На эти вопросы мы попросили ответить двух специалистов с разными взглядами на проблему – руководителя РОО «Православная молодежь Удмуртии» Алексея Артемьева и врача-психиатра, психотерапевта Антона Шестакова.

Почему Церковь уверена, что жизнь после смерти существует

По словам Алексея Артемьева, православное понимание загробной жизни основано не на догадках или философских размышлениях.

«В православии о жизни после смерти говорят три вещи: Библия, церковное предание (молитвы, службы, обычаи) и опыт святых», – объясняет священник.

Главным аргументом для христиан остается воскресение Христа. Именно поэтому Церковь воспринимает жизнь после смерти как реальность, а не как красивую надежду. Как напоминает Алексей Артемьев, апостол Павел прямо связывал веру в воскресение Христа с верой в воскресение человека.

Кроме того, в церковной традиции сохранились многочисленные свидетельства о явлениях умерших живым людям и духовном опыте святых.

Священник обращает внимание и на философский аргумент: душа не является материальным объектом и не состоит из частей, а значит, не может разрушиться так же, как тело.

«С телом или без тела – для души не так уж важно. Разлука с телом не может остановить жизнь души в духовном мире», – писал святитель Филарет.

При этом поиском ответа на вопрос о смерти занимаются не только религиозные мыслители. Алексей Артемьев приводит в пример профессора Роберта Ланцу, который предполагал, что время может быть иллюзией, а смерть – не окончательным исчезновением человека.

Священник также напоминает о многочисленных рассказах людей, переживших клиническую смерть. Многие из них описывали ощущение отделения от собственного тела и встречи с иной реальностью.

Откуда берется вера в загробную жизнь

С точки зрения науки вера в жизнь после смерти не считается чем-то необычным или патологическим. Как объясняет врач-психиатр Антон Шестаков, подобные представления формируются одновременно под влиянием особенностей человеческого мозга и среды, в которой человек растет.

«Наука говорит, что представление о загробной жизни – это такая мысленная модель, которая помогает человеку объяснить то, что он понять не может. Она рождается на стыке трех вещей: работы мозга, желания защитить свою психику и культуры, в которой человек вырос», – говорит специалист.

Все мы хотя бы раз задумывались о том, что же происходит с душой после смерти. Фото: Envato Elements

По его словам, исследования показывают, что более 70% людей в мире верят в существование жизни после смерти независимо от образования, профессии или уровня интеллекта.

Антон Шестаков отмечает, что человеческий мозг склонен разделять тело и сознание, а также видеть намерения там, где их на самом деле нет. Именно поэтому идея продолжения существования после смерти кажется человеку естественной и понятной.

«Культура просто усиливает то, к чему мозг уже склонен», – подчеркивает психиатр.

Почему людям так нужна вера в то, что смерть – не конец

Страх смерти затрагивает человека сразу на нескольких уровнях, считает Антон Шестаков. На физиологическом уровне мысли о собственной смертности запускают механизмы тревоги. В организме начинают вырабатываться гормоны стресса, а постоянное возвращение к таким размышлениям может привести к развитию депрессии или тревожного расстройства.

На психологическом уровне работает то, что специалисты называют теорией управления страхом смерти. Чтобы справиться с ужасом перед небытие, психика создает защитные механизмы – систему ценностей, мировоззрение, чувство собственной значимости и привязанность к другим людям.

«Вера в загробную жизнь – одна из самых сильных таких защит. Вместо "меня не будет" она говорит: "я перейду в другое состояние". Это сильно снижает внутреннее напряжение», – объясняет психотерапевт.

Кроме того, человеку важно ощущать непрерывность собственной истории. Мысль о том, что личность не исчезает бесследно, помогает сохранить чувство устойчивости и смысла.

Отдельную роль играют ритуалы памяти об умерших. Поминки, совместные воспоминания и другие традиции помогают людям легче переживать утрату и чувствовать связь друг с другом.

Могут ли молитвы помочь умершему человеку

В православной традиции ответ на этот вопрос однозначный: да. Однако Алексей Артемьев подчеркивает, что молитва не является способом изменить судьбу человека вопреки его собственной воле.

«Если человек при жизни не отвергал Бога сознательно и окончательно, то молитвы близких могут ему помочь», – говорит священник.

По его словам, после смерти человек уже не может изменить свою жизнь или покаяться, однако молитва становится просьбой живых к Богу о милости.

«Молитва – это духовная помощь. Она не ломает свободную волю умершего, а как бы добавляет ему света, облегчает его предстояние перед Богом», – поясняет Алексей Артемьев.

Что наука думает о свете в конце тоннеля

Рассказы людей, переживших клиническую смерть, нередко удивительно похожи друг на друга. Люди говорят о ярком свете, ощущении покоя, встречах с близкими и даже просмотре собственной жизни.

Однако у науки есть объяснение этим феноменам. По словам Антона Шестакова, так называемый тоннельный эффект связан с нехваткой кислорода. В первую очередь начинают хуже работать периферические участки сетчатки глаза, тогда как центральное зрение сохраняется дольше.

Ощущение света, любви и умиротворения специалисты связывают с выбросом эндорфинов, дофамина и других веществ, которые мозг активно вырабатывает в критической ситуации. Чувство выхода из собственного тела также удалось воспроизвести экспериментально при воздействии на определенные зоны головного мозга.

«Важно вот что: научное объяснение не отменяет того, что человек реально это пережил», – подчеркивает психиатр.

По его словам, многие люди после подобных состояний начинают иначе смотреть на жизнь и перестают так сильно бояться смерти.

Что происходит с душой после смерти согласно православной традиции

Алексей Артемьев говорит, что православие рассматривает смерть как разделение души и тела. Согласно церковному преданию, первые два дня душа еще остается связанной с земной жизнью, посещает знакомые места и прощается с близкими.

Затем наступает период, который в православной литературе называют мытарствами. Священник объясняет, что речь идет не столько о наказании, сколько о духовном испытании и раскрытии истинного состояния человека.

После этого следует частный суд, на котором определяется дальнейшая участь души до всеобщего воскресения. При этом Церковь признает, что многие подробности посмертного существования остаются тайной.

«Однако ясно, что душа сохраняет сознание, память и личность», – говорит Алексей Артемьев.

Грех ли бояться смерти

По словам священника, сам страх смерти не является грехом. Человек может бояться боли, неизвестности или разлуки с близкими, и это естественно.

«Даже Христос перед казнью молился: "Отче, если можно, пронеси чашу эту мимо Меня"», – напоминает Алексей Артемьев.

Мы не можем с уверенностью утверждать, что же ожидает в конце. Фото: Envato Elements

Проблема возникает тогда, когда страх становится сильнее надежды и полностью подчиняет себе жизнь человека.

«Идеальное христианское состояние – не "ничего не бояться", а мужественно доверять Богу, даже когда страшно», – отмечает священник.

Можно ли перестать бояться смерти, если вы не верите в рай

Антон Шестаков уверен, что справляться с подобной тревогой можно независимо от религиозных убеждений. По его словам, современная психотерапия предлагает несколько эффективных подходов. Один из них – работа с тревожными мыслями. Человеку важно научиться замечать катастрофические сценарии и задавать себе вопрос, действительно ли они настолько неизбежны и страшны. Помогают и практики осознанности, которые возвращают внимание к настоящему моменту вместо постоянных размышлений о будущем. Не менее важен поиск личного смысла.

«Подумайте, что для вас по-настоящему ценно. Что вы хотите оставить после себя? Как ни странно, честное признание того, что жизнь конечна, часто делает ее более полной и яркой», – советует психотерапевт.

Кроме того, большое значение имеют отношения с близкими людьми, участие в общих делах, забота о здоровье и полноценный отдых.

Если же мысли о смерти становятся навязчивыми и начинают мешать нормальной жизни, специалист рекомендует не откладывать обращение к врачу.

В конечном итоге вопрос о том, что происходит после смерти, по-прежнему остается одним из самых сложных для человечества. Религия предлагает свои ответы, наука – свои объяснения. Но и Алексей Артемьев, и Антон Шестаков сходятся в одном: страх перед смертью не должен лишать человека возможности жить настоящим, строить отношения, любить и находить смысл в каждом прожитом дне.

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