«Терпела годами и потеряла себя»: почему привычка молчать может разрушить жизнь

Многие с детства слышали, что нужно быть терпеливыми, не конфликтовать и «подставлять другую щеку». Но где проходит граница между здравым терпением и привычкой мириться с несправедливостью себе во вред? Почему одни испытания помогают человеку стать сильнее, а другие приводят к эмоциональному выгоранию, проблемам со здоровьем и ощущению собственной беспомощности?
В этом разбирались вместе с кандидатом психологических наук Валерием Гутом и руководителем РОО «Православная молодежь Удмуртии», священником Алексеем Артемьевым.
У всех нас есть друзья и близкие, которые считают терпение своей сильной стороной. Они стараются не реагировать на обиды, оправдывать чужое хамство и убеждать себя, что все это обязательно окупится в будущем. Однако со временем мы видим: люди продолжают пользоваться мягкостью такого человека, а сам он чувствует себя все более уставшим и опустошенным.
По словам Валерия Гута, важно различать преодоление трудностей и разрушительное терпение. Если человек понимает, ради чего проходит через испытания, и видит цель, то сложности помогают ему развиваться. Именно поэтому спортсмены выдерживают тяжелые тренировки, а студенты – бессонные ночи перед защитой диплома. В конце пути их ждут результат, новые навыки и внутренний рост.
Совсем иначе выглядит ситуация, когда человек годами остается в обстоятельствах, которые причиняют ему страдания, но ничего не меняет из страха перед переменами. В таком случае терпение превращается в форму психологического застоя и постепенно истощает внутренние ресурсы.
Длительное эмоциональное напряжение нередко приводит к психосоматическим проблемам. Организм начинает подавать сигналы, которые человек долго игнорировал. На фоне хронического стресса могут появляться боли, проблемы со сном, снижение иммунитета и постоянная усталость. Специалист сравнивает это с жизнью в постоянный «энергетический кредит», когда затраты организма значительно превышают возможности для восстановления.
По словам психолога, многие люди продолжают терпеть только потому, что привыкли так жить. Нередко такие модели поведения формируются еще в детстве, когда стратегия «не высовываться» действительно помогала избежать проблем. Однако во взрослой жизни она начинает работать уже против человека.
Руководитель РОО «Православная молодежь Удмуртии» Алексей Артемьев подчеркивает: православие не поддерживает фатализм и не призывает объяснять все происходящее фразой «на все воля Божья». По словам священника, во многих случаях люди сталкиваются не с испытаниями свыше, а с последствиями собственных решений. Если проблему можно исправить своими действиями, необходимо действовать, а не ждать перемен извне.
Настоящее испытание начинается тогда, когда возможности человека действительно исчерпаны – например, при тяжелой болезни или утрате. Именно в таких обстоятельствах требуется терпение, вера и внутреннее мужество.
Алексей Артемьев обращает внимание, что в православии различают жертвенность и виктимность. Если человек терпит унижения, насилие или разрушительное поведение близких, прикрываясь религиозными убеждениями, это не имеет ничего общего с истинным смирением. Более того, потакание чужому злу может стать соучастием в нем.
Священник отмечает, что иногда любовь проявляется не в бесконечном терпении, а в умении обозначить границы и остановить разрушительное поведение другого человека.
«Полезное терпение всегда осознанно и свободно. Человек понимает, ради чего он что-то переносит, и сохраняет внутренний мир. Такое терпение дает силы и помогает двигаться вперед», – говорит Алексей Артемьев.
Если же внутри копятся обида, раздражение и чувство несправедливости, а внешнее спокойствие держится только на страхе конфликта, речь идет уже о ложном терпении. В итоге накопленное напряжение рано или поздно все равно находит выход.
Валерий Гут советует начать с простых шагов: внимательнее относиться к сигналам собственного тела, анализировать свои чувства и честно отвечать себе на вопрос, ради чего приходится терпеть трудности.
Также важно оценить, помогают ли нынешние испытания приблизиться к цели или человек просто обслуживает чужие интересы. Осознание того, что выбор между страданием и решением проблемы часто остается за самим человеком, становится первым шагом к переменам.
Как отмечают эксперты, страдание не всегда делает сильнее. Иногда оно лишь показывает, что прежний образ жизни больше не работает и пришло время что-то менять. Именно в этот момент у человека появляется возможность вернуть контроль над собственной жизнью.
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