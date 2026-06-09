«Терпела годами и потеряла себя»: почему привычка молчать может разрушить жизнь

Сначала кажется во благо, а потом с ужасом берешься за голову от последствий. Фото: Envato Elements

Многие с детства слышали, что нужно быть терпеливыми, не конфликтовать и «подставлять другую щеку». Но где проходит граница между здравым терпением и привычкой мириться с несправедливостью себе во вред? Почему одни испытания помогают человеку стать сильнее, а другие приводят к эмоциональному выгоранию, проблемам со здоровьем и ощущению собственной беспомощности?

В этом разбирались вместе с кандидатом психологических наук Валерием Гутом и руководителем РОО «Православная молодежь Удмуртии», священником Алексеем Артемьевым.

Когда терпение перестает быть добродетелью

У всех нас есть друзья и близкие, которые считают терпение своей сильной стороной. Они стараются не реагировать на обиды, оправдывать чужое хамство и убеждать себя, что все это обязательно окупится в будущем. Однако со временем мы видим: люди продолжают пользоваться мягкостью такого человека, а сам он чувствует себя все более уставшим и опустошенным.

По словам Валерия Гута, важно различать преодоление трудностей и разрушительное терпение. Если человек понимает, ради чего проходит через испытания, и видит цель, то сложности помогают ему развиваться. Именно поэтому спортсмены выдерживают тяжелые тренировки, а студенты – бессонные ночи перед защитой диплома. В конце пути их ждут результат, новые навыки и внутренний рост.

Совсем иначе выглядит ситуация, когда человек годами остается в обстоятельствах, которые причиняют ему страдания, но ничего не меняет из страха перед переменами. В таком случае терпение превращается в форму психологического застоя и постепенно истощает внутренние ресурсы.

Длительное эмоциональное напряжение нередко приводит к психосоматическим проблемам. Организм начинает подавать сигналы, которые человек долго игнорировал. На фоне хронического стресса могут появляться боли, проблемы со сном, снижение иммунитета и постоянная усталость. Специалист сравнивает это с жизнью в постоянный «энергетический кредит», когда затраты организма значительно превышают возможности для восстановления.

По словам психолога, многие люди продолжают терпеть только потому, что привыкли так жить. Нередко такие модели поведения формируются еще в детстве, когда стратегия «не высовываться» действительно помогала избежать проблем. Однако во взрослой жизни она начинает работать уже против человека.

Всегда ли испытания посылает Бог

Руководитель РОО «Православная молодежь Удмуртии» Алексей Артемьев подчеркивает: православие не поддерживает фатализм и не призывает объяснять все происходящее фразой «на все воля Божья». По словам священника, во многих случаях люди сталкиваются не с испытаниями свыше, а с последствиями собственных решений. Если проблему можно исправить своими действиями, необходимо действовать, а не ждать перемен извне.

Мы почему-то сразу начинаем думать, что все испытания идут от Бога, но это не так. Фото: Envato Elements

Настоящее испытание начинается тогда, когда возможности человека действительно исчерпаны – например, при тяжелой болезни или утрате. Именно в таких обстоятельствах требуется терпение, вера и внутреннее мужество.

Алексей Артемьев обращает внимание, что в православии различают жертвенность и виктимность. Если человек терпит унижения, насилие или разрушительное поведение близких, прикрываясь религиозными убеждениями, это не имеет ничего общего с истинным смирением. Более того, потакание чужому злу может стать соучастием в нем.

Священник отмечает, что иногда любовь проявляется не в бесконечном терпении, а в умении обозначить границы и остановить разрушительное поведение другого человека.

«Полезное терпение всегда осознанно и свободно. Человек понимает, ради чего он что-то переносит, и сохраняет внутренний мир. Такое терпение дает силы и помогает двигаться вперед», – говорит Алексей Артемьев.

Если же внутри копятся обида, раздражение и чувство несправедливости, а внешнее спокойствие держится только на страхе конфликта, речь идет уже о ложном терпении. В итоге накопленное напряжение рано или поздно все равно находит выход.

Как выйти из ловушки постоянного терпения

Валерий Гут советует начать с простых шагов: внимательнее относиться к сигналам собственного тела, анализировать свои чувства и честно отвечать себе на вопрос, ради чего приходится терпеть трудности.

Сначала кажется пройдет, но потом появляются неприятные последствия. Фото: Envato Elements

Также важно оценить, помогают ли нынешние испытания приблизиться к цели или человек просто обслуживает чужие интересы. Осознание того, что выбор между страданием и решением проблемы часто остается за самим человеком, становится первым шагом к переменам.

Как отмечают эксперты, страдание не всегда делает сильнее. Иногда оно лишь показывает, что прежний образ жизни больше не работает и пришло время что-то менять. Именно в этот момент у человека появляется возможность вернуть контроль над собственной жизнью.

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