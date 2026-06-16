Копошатся в крупе и бегают под ванной: каких насекомых можно встретить в квартирах Ижевска

Они заводятся, даже если у вас «идеально» чисто. Фото: сгенерировано нейросетью Fusion Brain AI.

Ижевчанка Елена, рассказавшая нам эту историю, привыкла содержать дом в чистоте. А уж когда родился долгожданный сынишка, молодая мама буквально помешалась на гигиене. Поэтому сказать, что она испытала шок, когда заметила в кроватке малыша копошащихся червяков, – значит, ничего не сказать. Это была паника!

Матрас с сюрпризом, или как в наш дом попадают насекомые

«Я сначала вообще не поняла, что это, – рассказала Елена. – Маленькие, белые, почти прозрачные. Я бы даже не заметила их, если бы они не шевелились. Полезла в интернет, а там такое пишут… Короче, я накрутила себя так, что вызвала мужа с работы».

Муж приехал и быстро разобрался в ситуации – сфотографировал червячков на телефон и отправил фото знакомому биологу, который сразу же опознал личинок платяной моли.

«Вы знаете, мне стало немного легче. Моль – это не опасно, вроде бы. Но потом я задумалась: как они вообще оказались в доме», – рассуждает Елена.

На самом деле все просто. Очень часто синантропные (то есть живущие рядом с людьми) насекомые попадают в дом из магазина. Мы «покупаем» их вместе с продуктами и одеждой. Крупяная моль часто прячется в коробке хлопьев, купленных по скидке, платяная – в винтажных вещах. Вот и Елене вспомнила, как двумя неделями ранее купила в секонд-хенде красивое шерстяное одеяльце для ребенка. Несмотря на то, что обновку постирали, яйца моли вполне могли сохраниться. Ведь они прекрасно переживают стирку при температуре ниже 55 градусов.

Специалисты советуют: если вы купили вещь из шерсти или войлока или сомнительную крупу и боитесь занести с ними моль, положите покупку на пару суток в морозилку. Холод убьет яйца и личинок этого неприятного мотылька, а заодно и других вредителей, например, кожеедов.

Кожеед – это малюсенький жучок 2-4 мм длиной. Его личинка – тоже похожа на червячка с пушистым «хвостом» на кончике брюшка. Их можно встретить где угодно: за плинтусом и в шкафах, в щелях паркета и среди книг. Едят личинки кожееда все, что содержит кератин – белок, из которого состоит кожа, шерсть и перья. И если моль, также обожающая кератин, обычно портит натуральные ткани, то кожеед охотно грызет кожаную обувь и старые книги на костяном клее. Мало того, волоски, которыми покрыты личинки, способны вызывать раздражение на коже, а шкурки и экскременты – сильный аллерген.

На фото представлен кожеед черный – один из самых распространенных видов на территории России. Фото: Википедия.

Приходят с улицы или от соседей

На самом деле в квартире одновременно с нами могут одновременно обитать сотни видов существ – от просто мелких до микроскопических. Какие-то из них почти безвредны, а какие-то опасны. Все зависит от вида и количества этих «квартирантов».

И если моль с мучными жучками мы часто приносим в дом сами, то пауки, клопы и тараканы как правило приходят в поисках лучшей жизни от соседей или банально с улицы. Они ползут по вентиляции, по стоякам отопления, через щели в стенах. Самые уязвимые места – розетки на смежных стенах, вентиляционные решетки и места ввода труб.

Так, пауки-сенокосцы (не стоит путать их сенокосцами-опилионами, которые живут в саду) довольно часто селятся в квартирах. У них небольшое тело, длинные ноги и страсть к плетению паутины. Сами по себе пауки не опасны, они обосновываются где-нибудь в углу или за шкафом и терпеливо ждут в паутине добычу. Даже если схватить паука руками, он не укусит – просто потому что на кожу человека не рассчитана сила его хелицер. Но скопления паутины могут привести к проблемам. Во-первых, она накапливает пыль, что опасно для аллергиков и астматиков, кроме того, она пожароопасна.

Паук длинноногий, или фолькус фаланговидный (Pholcus phalangioides) Фото: Википедия.

А вот чешуйницы, или сахарные серебрянки, абсолютно безвредны, хотя вид их мало кому приятен. Представьте: вы заходите в ванную ночью, зажигаете свет, и буквально у вас из-под ног начинают разбегаться мелкие блестящие насекомые.

Чешуйница обыкновенная Фото: Википедия.

Чешуйницы – древние создания, появившиеся даже раньше динозавров. У них нет крыльев, а вытянутое тело заканчивается длинными хвостовыми нитями. Эти насекомые любят влажные и темные места и питаются любой органикой: отмершими частичками кожи, крошками, бумагой.

Похожий образ жизни ведут мокрицы. Они даже внешне немного похожи, только покрупнее и без нитей на хвосте. Вот только это уже не насекомые а… ракообразные, которые даже на суше продолжают дышать жабрами. В квартирах мокрицы – нечастые гости, но встречаются. Обычно они попадают туда из подвалов и с первых этажей.

Мокрицы абсолютно не опасны, но они – индикатор повышенной влажности. Настолько повышенной, что и до грибка на стенах недалеко. А уж грибок-то – первый враг аллергиков.

Существует более 100 видов мокриц Фото: Википедия.

Теперь о самом неприятном. И это даже не тараканы (про них можно подробно не рассказывать, эта напасть и так знакома многим). Постельные клопы – вот это по-настоящему противные соседи. Они путешествуют из квартиры в квартиру, могут поджидать в старом матрасе или даже затаиться под обоями. Днем эти плоские коричневые насекомые прячутся, а ночью идут кусать людей. Напившийся крови клоп становится как шарик, но застать его в таком виде можно нечасто – насытившись, он не остается на «месте преступления», а снова прячется.

Постельный клоп – распространенное кровососущее насекомое Фото: Википедия.

Благодаря анестетику в слюне насекомого укус клопа сразу не ощущается, но через некоторое время появляются красные пятна и сильный зуд. Характерный признак того, что человека покусали клопы – «дорожка» из 3-4 укусов. Все потому, что клоп не пьет из одной точки, а прокалывает кожу несколько раз.

Укусы клопов мало того что неприятны, они еще могут вызывать аллергию – у детей даже с повышенной температурой, а еще эти кровососы могут переносить ряд заболеваний, хотя этот риск не так велик.

Как избавиться от насекомых в доме

Если в вашей доме постоянно кто-то шуршит, грызет, ползает и плетет тенета, простой уборки, чтобы отвоевать квартиру, может быть мало.

Первое, что нужно понимать: членистоногие поселяются там, где для них складываются благоприятные условия. Например, подходящие температура и влажность. Ну и, конечно же, им нужна определенная кормовая база. Так что начать следует с устранения их комфорта.

Если у вас живут мокрицы и чешуйницы, уберите сырость. Проверьте, не подтекают ли кран или трубы. Если квартира на первом этаже, возможно, нужна гидроизоляция пола. А еще проверьте работу вентиляции и возьмите за правило как следует проветривать ванную комнату.

Если у вас завелась моль, переберите вещи и запасы круп (смотря какая моль завелась, платяная – жемчужного цвета, крупяная – коричневая). Чаще проветривайте квартиру и уменьшите количество темных углов.

Если у вас тараканы – лишайте их корма и доступных источников воды. Это не остановит набег полностью, но значительно снизит привлекательность вашей квартиры для этих нахлебников.

Ну а если мешают пауки... Придется сперва вывести всех остальных насекомых, потому что пауки питаются именно ими.

Следующий этап – физическое удаление насекомых и их личинок. Пропылесосьте все щели и углы – мешок после этого желательно выкинуть. Постирайте при высокой температуре или проморозьте все предметы, которые оказались под подозрением. Парогенератор тоже поможет при обработке тканей, которые нельзя стирать, а также мебели.

Третья мера – изоляция. Храните крупы в герметичной таре, а одежду, которой долго не пользуетесь, – в вакуумных пакетах или плотных чехлах. Для матрасов также можно приобрести чехлы. Кроме того, заизолируйте все щели и стояки, закройте сеткой вентиляционные отдушины, поставьте заглушки в розетки.

Четвертая, крайняя мера понадобится, если у вас расплодились тараканы, кожееды или клопы. Тут помогут лишь инсектициды (например, аэрозоли на основе перметрина или циперметрина) и ловушки. Причем, в случае с клопами, которые отличаются крайней живучестью, лучше не мудрить, а сразу вызывать профессиональную бригаду дезинсекторов. И обычно однократной обработки не хватает – через 2-3 недели требуется повторная, потому что за это время из яиц вылупляются новые личинки.

Какие меры не работают

Народные методы, которыми очень хочется обойтись, часто не работают вообще. Уксус и хлорка убивают бактерии, но не яйца насекомых. Эфирные масла могут временно отпугнуть, но насекомые к ним привыкают, керосин – еще и пожароопасен. Эффективность ультразвуковых отпугивателей довольно сомнительна. Поэтому, если насекомые одолевают, лучше один раз, но с толком использовать «химию», чем маяться годами и подвергать свое здоровье опасности.

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