4 полосы, новая эстакада и мост для четырех фур: как меняется дорога Ижевск – Аэропорт

Движение по дороге «Ижевск – Аэропорт» планируют открыть к ноябрю 2026 года Фото: Филинов Алексей.

В пригороде столицы Удмуртии продолжается реконструкция участка дороги «Ижевск – Аэропорт». Подрядные организации, каждая на своем участке, ведут работы по строительству крупных сооружений и укладке фактически новой четырехполосной дороги.

«Благодаря личной встрече Александра Бречалова и Владимира Путина, которая была в июле прошлого года, мы получили одобрение на этот очень необходимый для города проект. Участок дороги в 3,1 километра перейдёт в четырехполосное движение. По пути следования на этих трех километрах два серьезных сооружения – путепровод и мост через речку Позимь, а также два пешеходных моста через новую дорогу», – рассказал о ходе реконструкции вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Он отметил, что подрядчик развернул свой асфальтобетонный узел с мощностью 160 тонн в сутки, поэтому у строителей нет недостатка в материалах.

На сегодня на объекте уложено 6 тыс. тонн асфальтобетона и завершены практически все объездные дороги, по которым идет основной поток машин на время работ. В будущем еще одна объездная дорога появится на Гольяновском тракте у поворота на аэропорт. Там начнется строительство разворотного кольца вместо перекрестка.

Директор подрядной организации ООО «Строй» Михаил Вилков рассказал, что на днях рабочие приступили к укладке асфальтобетона на основной дороге. Вместе с тем дорожники продолжают монтаж ливневой канализации для отвода сточных вод с проезжей части.

Новая эстакада исключит пробки на железнодорожном переезде у поселка Октябрьский Фото: Филинов Алексей.

Параллельно с дорожными работами идет строительство эстакады через железнодорожные пути. Ранее здесь регулярно образовывались пробки, новый надземный путепровод решит эту проблему.

«В данный момент ведутся работы по устройству земляного полотна. На сегодняшний день они выполнены более, чем на 60%. Вместе с тем идет монтаж опор, установка ригелей и монолитные работы по заливке шкафной стенки. Работы также ведутся по монтажу опор мостового сооружения. На сегодня они завершены на 25%», – рассказал руководитель КУ УР «Управтодор» Динар Валеев.

Над обустройством насыпи и строительством конструкции эстакады круглосуточно работают 90 человек и 75 единиц техники. В ночные смены на объект выходят 15 рабочих.

Через несколько сотен метров продолжается строительство нового моста через реку Позимь, его построят рядом со старым мостом.

Новый мост через реку Позимь выдержит несколько большегрузов. Старый мост демонтируют Фото: Филинов Алексей.

«Мост состоит из четырех опор. Из них две русловые, которые останутся в русле реки. На данный момент проходят работы по устройству четвертой опоры. Выполнены уже работы практически под устройство подферменников на первой опоре. Забиты сваи на второй и третьей русловых опорах», – поделился подробностями директор подрядной организации «МостоСтройИнжиниринг» Виктор Кириллов.

Новый мост, по словам подрядчика, способен выдержать до 4 фур одновременно.

Все задействованные в проекте подрядчики отмечают, что работы идут с опережением графика, движение по обновленной дороге, в том числе по эстакад, планируется запустить к ноябрю текущего года.

«Реконструкция дороги разгрузит развязку выезда на Завьяловский тракт и позволит избежать здесь пробок в дальнейшем. Строители идут с опережением графика, рабочее движение планируется открыть уже в этом году. Хотя план был на 2027 год», – добавил вице-премьер Удмуртии Игорь Асабин.

Напомним, Удмуртия в 2026 году получила рекордные 20,5 млрд рублей на дорожное строительство. Ранее министр транспорта республики Геннадий Таранов рассказал, что, кроме реконструкции дороги «Ижевск – Аэропорт», в планах на текущий год:

- ремонт Объездной дороги в Воткинске;

- ремонт Окружной дороги в Ижевске на двух участках: в районе перекрестка у СНТ «Пламя» и от переулка Тепличный в сторону региональной дороги «Ижевск-Воткинск»

- завершающий этап реконструкции путепровода на дороге «Игра – Глазов».

Кроме того, в 2026 году продолжится реконструкция трассы «Ижевск – Сарапул». Проект рассчитан на 4 года. В текущем году начнутся подготовительные работы: вырубка растений, подготовка площадок под складирование материалов, перенос коммуникаций. Всего же за 4 года отремонтируют 18-километровый участок дороги от поворота на Бураново до «Цветов Удмуртии».