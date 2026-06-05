11 дней, бесплатные концерты, эксклюзивные блюда: чем удивит новый формат фестиваля «На родине П. И. Чайковского» в Ижевске

Фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского» в Ижевске продлится 11 дней. Фото: народинечайковского.рф

Концерты классической музыки известных исполнителей на стадионе и набережной; гастрофестиваль на Центральной площади, где можно будет попробовать блюда от шеф-поваров, вдохновленных биографией и творчеством Чайковского; объединение фестиваля с Днем молодежи; мастер-классы, спектакли, уроки исторических и современных танцев – это лишь малая часть того, что ждет ижевчан и гостей столицы на фестивале искусств «На родине П.И. Чайковского» (6+). Подробнее о новом формате фестиваля на пресс-конференции рассказали вице-премьер региона Наталья Тойкина, министр молодежной политики Удмуртии Максим Файзулин и глава Ижевска Дмитрий Чистяков.

Министр молодежной политики Удмуртии Максим Файзулин, вице-премьер региона Наталья Тойкина и глава Ижевска Дмитрий Чистяков на пресс-конференции. Фото: Правительство Удмуртии

Новый формат фестиваля

В этом году 69-й по счету фестиваль искусств пройдет в совершенно новом формате. Во-первых, увеличится его продолжительность. Вместо 3-5 дней фестиваль продлится больше недели – с 25 июня по 5 июля! Во-вторых, на этот раз он объединит не только музыку и театр, но и современное искусство и гастрономию.

«Это делается для того, чтобы фестиваль стал актуальнее и современнее. Мы хотим привлечь широкую аудиторию – в том числе молодежь и тех, кто раньше не ходил на филармонические концерты. Очень хотелось бы, чтобы все прочувствовали, что Чайковский – это важная часть нашего культурного кода, это наша гордость и ценность. Задача фестиваля – позволить каждому участнику прожить несколько дней в той атмосфере, которую ценил и любил Чайковский. Благодаря расширенной программе фестиваля, которая включает не только музыку, но еще и театр, гастрономию и разные другие виды искусства, мы создаем возможность для насыщенного, качественного и, что самое главное, доступного отдыха. Глава республики Александр Бречалов полностью поддержал проведение фестиваля в обновленном формате», – рассказала вице-премьер региона Наталья Тойкина.

Несколько лет назад концерты фестиваля начали проводить на стадионе. И зрителям это нравится! Фото: народинечайковского.рф

Несколько лет назад фестиваль из помещений вышел на свежий воздух. Концерты классической музыки, оперу, балет перенесли на… стадион. И такой формат понравился аудитории.

«Это действительно популярный формат, и это запрос наших зрителей. Согласитесь, в этом есть своя прелесть. Летний вечер, лучи закатного солнца, прекрасная музыка Чайковского в исполнении знаменитых музыкантов – это привлекает! У нас уже сформировалась своя аудитория, которая хотела бы посещать именно такие стадионные концерты. И даже погода нам благоволит уже который год!» – подчеркнула Наталья Тойкина.

Бесплатные концерты

В этом году события фестиваля пройдут на ведущих площадках Ижевска, а также в Воткинске, Сарапуле, Можге и Глазове. В столице Удмуртии основные события сосредоточатся на Центральной площади, набережной и на стадионе «Динамо». Это будет единое фестивальное пространство с концертными, театральными, образовательными и гастрономическими зонами. Это позволит разнообразить летний досуг для жителей Ижевска, а также повысить туристическую привлекательность самого фестиваля.

На большой сцене на набережной Театр оперы и балета покажет балет «Лебединое озеро» (12+, 25 июня в 21:00) и премьеру прошлого года оперу «Иоланта» (12+, 4 июля в 21:00) на музыку П. И. Чайковского; национальный театр представит волшебный мюзикл «Алые паруса» (16+, 29 июня в 21:00).с

На набережной Ижевска, на большой сцене покажут балет «Лебединое озеро». Фото: operaizh.ru

Также выступит оркестр «Арсенал Бэнд» (2 июля в 21:00) и ансамбль песен и танцев «Италмас» (1 июля в 21:00), детско-юношеский симфонический оркестр Удмуртии вместе с Всероссийским проектом «Хор Первых» (3 июля в 18:00) и др.

Самое главное – все эти концерты и показы спектаклей будут для зрителей и гостей столицы абсолютно бесплатными!

«Гастрономический посад»

На Центральной площади развернется несколько интересных точек – и это тоже нововведения. Так у Театра оперы и балета разместят более 10 деревянных домиков. Там можно будет попробовать авторские блюда от шеф-поваров из разных регионов, которые вдохновились биографией и творчеством Чайковского.

В новом пространстве «Бальный дом» все желающие смогут примерить исторические костюмы, посетить уроки столового этикета и познакомиться с культурой и бытом XIX века. А на площадке «Усадебный сад» фермеры и ремесленники региона представят свою продукцию.

Каждый день на площади будут проводиться литературные, поэтические и музыкальные встречи, уроки исторических и современных танцев. Будут выступать хоровые, вокальные и инструментальные коллективы, проводиться инклюзивные проекты. Вечером для гостей будут работать площадки с выступлениями диджеев и кавер-групп.

Классика тоже будет!

Конечно, на фестивале будет и классическая музыка! В Воткинске 2 июля в 18:30 на сцене ДК «Юбилейный» прозвучит концерт органной музыки с участием заслуженного артиста УР Тимура Халиуллина, Государственного симфонического оркестра УР под руководством заслуженного деятеля искусств УР Николая Роготнева. Гостями вечера станет Государственный квартет имени Газизы Жубановой «Kazakh Quartet» из Казахстана.

В Ижевске под открытым небом, на стадионе «Динамо» выступят:

- 2 июля, 20:00 камерный оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством дирижера Джереми Уолкер из Лондона;

- 3 июля, 20:00 состоится концерт органной музыки с участием заслуженного артиста Удмуртии Тимура Халиуллина, Государственного симфонического оркестра УР под руководством дирижера заслуженного деятеля искусств УР Николая Роготнева. Специальными гостями станут квартет имени Газизы Жубановой «Kazakh Quartet» из Казахстана.

- 4 июля, 21:00 Государственный симфонический оркестр УР представит программу «Симфо-рок. Избранное» (16+). Специальные гости вечера – рок-группа «БЕZ Б».

Тимур Халиуллин и квартет «Kazakh Quartet». Фото: народинечайковского.рф

Еще одно яркое событие программы фестиваля – концерт Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева (6+). Гостей ждут в ДК «Аксион» 4 июля в 18:00.

А закрывать фестиваль будет звезда мировой оперы, народная артистка России – Хибла Герзмава и джазовый оркестр Петра Востокова (6+). 5 июля в 18:00 на стадионе «Динамо» музыканты представят эстрадно-джазовую программу, где прозвучат шлягеры в авторских джазовых аранжировках.

Хибла Герзмава. Фото: народинечайковского.рф

Молодежная программа на фестивале

Еще одно новшество фестиваля этого года – его слияние с Днем молодежи. С 25 июня по 5 июля на Центральной площади начнет работать «Дом молодежи» – пространство для общения, творчества, образования и самореализации.

«Здесь можно получить психологическую поддержку – будут работать несколько психологов, которым можно задать все интересующие вопросы и пообщаться. Это можно сделать на протяжении всех 11 дней фестиваля», – уточнил Максим Файзулин, министр молодежной политики Удмуртии.

Кульминацией Дня молодежи – 27 июня – станет масштабная концертная программа: Летний кубок Лиги КВН Родникового края, танцевальный фестиваль и концерт известной российской рок-группы.

Полная программа фестиваля с расписанием мероприятий, площадками проведения и актуальной информацией на сайте: народинечайковского.рф.

Ремонт фестивалю не помеха!

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков подчеркнул, что город к фестивалю готов.

«Основная наша задача – содержание в порядке тех мест в городе, где будут проходить мероприятия. Например, на набережной мы отремонтировали скамейки, поставили новые урны, переложили кое-где брусчатку, высадили цветы. Пока так, но очень скоро мы туда зайдем с капитальным ремонтом. Сейчас готовится проектно-сметная документация», – подчеркнул Дмитрий Чистяков.

Ремонт, который сейчас проходит на второй части набережной, на время фестиваля не прекратится. Но он никак не помешает проведению фестиваля.