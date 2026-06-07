Где прячется плесень: эти 5 мест в квартирах Ижевска стоит проверить летом

Мы часто не обращаем внимание на эти места. Фото: envato elements

Летом даже в идеально убранной квартире может появиться тяжелый запах сырости. Кажется, что полы вымыты, окна открываются регулярно, а воздух все равно напоминает подвал или старый шкаф. Причина часто скрывается не в уборке, а в источниках влаги, которые остаются незаметными месяцами.

Разбираемся, где чаще всего прячется проблема и как избавиться от неприятного запаха.

Межпанельные швы и углы за мебелью

Одна из самых распространенных причин сырости в панельных домах – потеря герметичности межпанельных швов. Во время дождя влага попадает в микротрещины и постепенно проникает внутрь конструкций. Из-за этого плесень может появляться снова и снова, даже после обработки стен специальными средствами.

Особенно внимательно стоит осмотреть углы комнат, где вплотную к стенам стоят шкафы или диваны. В таких местах нарушается циркуляция воздуха, образуется конденсат, а вместе с ним – грибок и характерный затхлый запах. Тревожным сигналом могут стать не только черные пятна, но и пожелтевшие участки стен, отслаивающиеся обои или серые разводы.

Вентиляция и конденсат

Летом естественная вентиляция работает хуже, чем зимой. Если вытяжной канал засорен или перекрыт, влажный воздух из ванной и кухни остается внутри квартиры и постепенно оседает на стенах и потолке.

Проверить тягу можно самостоятельно. Для этого достаточно открыть окно и приложить лист бумаги к вентиляционной решетке. Если он не удерживается потоком воздуха, вентиляция работает плохо или не работает вовсе. Проверять тягу лучше в разное время суток, поскольку вечером она может ослабевать.

Загрязненные фильтры кондиционера могут распространять по квартире запах сырости и споры плесени. Фото: Chat GPT

Еще один источник сырости часто находится прямо в ванной комнате. Летом трубы холодного водоснабжения остаются холодными, а воздух вокруг становится теплым и влажным. В результате на поверхности появляется конденсат. Капли воды стекают вниз и создают идеальные условия для развития плесени.

Решить проблему обычно помогает теплоизоляция труб. Специальные материалы продаются в строительных магазинах и позволяют избавиться от постоянного образования влаги.

Герметичные пластиковые окна

Пластиковые окна хорошо сохраняют тепло и защищают от шума, однако летом их герметичность может сыграть против владельцев квартиры. Если помещение почти не проветривается, влажность постепенно растет, а на откосах и подоконниках начинает появляться конденсат.

Проверить проблему можно простым способом. Перед сном положите возле откоса сухую бумажную салфетку. Если утром она окажется влажной, значит, в этом месте регулярно образуется конденсат. Со временем это может привести к появлению плесени и неприятного запаха.

Во многих современных окнах предусмотрен режим микропроветривания. Если его нет, специалисты рекомендуют установить вентиляционный клапан.

Кондиционер, который давно не чистили

Многие уверены, что кондиционер помогает бороться с сыростью. Но если фильтры давно не обслуживались, ситуация может оказаться обратной. Внутри системы накапливаются пыль, влага и микроорганизмы. При включении устройства споры плесени и неприятные запахи распространяются по всей квартире.

Если после нескольких дней проветривания запах исчезает, а затем возвращается вместе с включением кондиционера, причина, скорее всего, именно в нем. В таком случае фильтры необходимо промыть или заменить.

Как избавиться от запаха сырости

Во многих случаях дорогостоящий ремонт не понадобится. Специалисты советуют начинать с простых мер.

Не стоит делать влажную уборку поздно вечером. Ночью воздух остывает, и лишняя влага из пола может оседать на стенах и окнах в виде конденсата. Гораздо лучше мыть полы утром и после уборки проветривать квартиру не менее часа.

Даже в чистой квартире летом может появиться тяжелый запах сырости из-за скрытой влаги и плохой циркуляции воздуха. Фото: Chat GPT

Полезно также отодвинуть мебель от стен хотя бы на несколько сантиметров. Даже небольшой зазор улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск появления грибка.

Еще один вариант – использовать бытовые поглотители влаги или осушители воздуха. Они не устранят причину проблемы, но помогут снизить влажность в отдельных зонах квартиры.

Когда пора обращаться в управляющую компанию

Если плесень появляется из-за промерзания стен, поврежденных межпанельных швов, протекающей кровли или неисправной общедомовой вентиляции, устранением проблемы должна заниматься управляющая компания. Для этого необходимо подать письменное заявление и потребовать проведения осмотра.

Если же причина находится внутри квартиры – например, вентиляция была перекрыта во время ремонта или мебель полностью закрыла доступ воздуха к стенам, устранять последствия придется самостоятельно. В этом случае специалисты советуют использовать профессиональные противогрибковые средства вместо обычных хлорсодержащих растворов.

При работе с плесенью важно обязательно использовать перчатки и респиратор, поскольку споры грибка могут вызывать аллергию, заболевания дыхательных путей и обострение хронических болезней.

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