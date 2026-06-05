Стратегия развития автотуризма: «Роснефть» и Удмуртия продолжают сотрудничество

Министерство по туризму Удмуртии и Роснефть подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве . Фото: пресс-служба «Роснефти»

На полях XXIX Петербургского международного экономического форума Роснефть и Министерство по туризму Удмуртской Республики подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ направлен на развитие внутреннего автомобильного туризма и раскрытие туристического потенциала региона.

Соглашение предусматривает совместную работу по созданию комфортных условий для путешественников на личном транспорте. Стороны договорились о реализации новых совместных проектов и расширении набора сервисов на автозаправочных станциях «Башнефть», входящих в розничную сеть «Роснефти».

Ключевые достижения и проекты:

Взаимодействие компании и республики ведется с 2023 года и уже принесло ощутимые результаты:

– Автопробег к юбилею композитора (2024): Колонна из 100 автомобилей проследовала из Ижевска в Воткинск, к музею Петра Чайковского.

– Маршрут «В Игру на выходные» (2025): Протяженность — 120 км. Включает посещение зоопарка Удмуртии, объектов исторического наследия и дегустацию блюд национальной кухни.

– Межрегиональный проект «Ожерелье Камы»: Совместная инициатива с Республикой Башкортостан. Живописный 450-километровый маршрут от Уфы до Воткинска знакомит туристов с культурой народов Камского бассейна.

Цифровая платформа для туристов:

Все разработанные маршруты интегрированы в собственную информационно-сервисную платформу «Роснефти» — «Горизонты России». Сервис работает как конструктор путешествий, позволяя автолюбителям самостоятельно прокладывать маршрут через заправочные станции компании.

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О компании:

Розничная сеть «Роснефти» – крупнейшая в России. Она насчитывает около 3 000 автозаправочных станций в 62 регионах РФ, а также в Абхазии, Беларуси, Киргизии и Южной Осетии. Развитие придорожного сервиса и повышение качества обслуживания на АЗС — один из приоритетов компании, что напрямую способствует росту популярности внутреннего автомобильного туризма.

На сегодняшний день при поддержке «Роснефти» разработано более 50 туристических маршрутов, охватывающих 24 региона страны.

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