Котики ищут дом: питомцы из приюта Ижевска заждались своего человека

Эти котики в поисках уютного дома. Фото: котофонд «Спасем вместе»

У каждого из этих котиков своя непростая история, но всех их объединяет одна мечта – однажды встретить своего человека. Того, кто будет ждать их дома, гладить по мягкой шерстке и радоваться каждому мурчанию. Возможно, именно среди этих пушистых красавцев вас уже ждет будущий любимец семьи.

Соло

Если вы мечтаете о кошке-невидимке в самом хорошем смысле этого слова – она перед вами. Эта молодая красавица не устроит погром, не сбросит герань с подоконника и не разбудит вас в субботу в 5 утра своим лихим забегом по коридору. Она из тех, кто тихо сидит рядом.

С другими кошками она ладит на ура – подойдет хоть вторым, хоть третьим питомцем. Лоток освоила на твердую пятерку. Привита, стерилизована, обработана. Документы в порядке. Идеальный кандидат для тех, кто ценит покой, но хочет, чтобы рядом кто-то мурчал.

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Стеснительная Соло ищет дом. Фото: котофонд

Маня

Маняша – маленькое чудо с кудрявыми усами. У нее огромные глаза, необычная шерсть и характер, который невозможно не полюбить: она безумно ласковая, игривая и очень умная кошечка. Ей не надо повторять дважды – она понимает все с полуслова.

Она будет ходить за вами хвостиком и ждать, пока вы присядете, чтобы запрыгнуть на колени. И, конечно, пару кусочков курочки для нее – лучшее угощение на свете.

Мане 4 года, стерилизована, привита, с лотком на «ты», ест сухой корм. Полупорода сфинкс-браш.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Обаятельная Маняша заждалась хозяев. Фото: котофонд

Шеба

Посмотрите в эти огромные глаза. В них сейчас – страх и недоверие. Но за ними скрывается маленькое сердечко, которое очень хочет полюбить и быть любимым.

Этой миниатюрной кошечке 1-2 года. Она стерилизована, привита, здорова, ходит в лоток и ест хороший корм. Ей не хватает только одного – вашего терпения. Дайте ей время, не давите, просто будьте рядом. И однажды она сама придет к вам на колени.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Дымчатое очарование Шеба. Фото: котофонд.

Майки

В этом большом котике живет маленькая робкая душа. У него огромные глаза, в которых читается осторожность. Он пока не бросается на руки, а присматривается. Ему нужно чуть больше времени, чем другим. Но знаете, что будет потом? Потом он сам придет к вам на колени, свернется калачиком и начнет свою бесконечную мурчащую песню. Потому что внутри он – ласкуша. Самый нежный, самый благодарный.

Майки чуть больше года. Кастрирован, привит, обработан. Лоток знает, ест хороший корм. И ждет своего терпеливого человека.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Красавец Майки. Фото: котофонд.

Мишенька

Посмотрите в эти глаза. В них – надежда, вера в чудо и вопрос: «Ну когда же ты придешь?» Мишенька – плюшевый медвежонок, которого спасли с холодных, злых улиц. Он выжил, не очерствел и теперь мечтает только об одном: найти того самого человека, кто будет гладить его по голове, шептать добрые слова и никогда не предаст.

Ему всего полтора года. Он здоров, привит, кастрирован. Миша готов стать вашей тенью, вашим уютом, вашим «комочком счастья» на диване.

Не проходите мимо. Подарите Мише семью – и он подарит вам все, что у него есть: свое большое, трепетное, благодарное сердце.

По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond

Мишенька - очень ласковый котик. Фото: котофонд.

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