Котики ищут дом: питомцы из приюта Ижевска заждались своего человека

У каждого из этих котиков своя непростая история, но всех их объединяет одна мечта – однажды встретить своего человека. Того, кто будет ждать их дома, гладить по мягкой шерстке и радоваться каждому мурчанию. Возможно, именно среди этих пушистых красавцев вас уже ждет будущий любимец семьи.
Если вы мечтаете о кошке-невидимке в самом хорошем смысле этого слова – она перед вами. Эта молодая красавица не устроит погром, не сбросит герань с подоконника и не разбудит вас в субботу в 5 утра своим лихим забегом по коридору. Она из тех, кто тихо сидит рядом.
С другими кошками она ладит на ура – подойдет хоть вторым, хоть третьим питомцем. Лоток освоила на твердую пятерку. Привита, стерилизована, обработана. Документы в порядке. Идеальный кандидат для тех, кто ценит покой, но хочет, чтобы рядом кто-то мурчал.
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Маняша – маленькое чудо с кудрявыми усами. У нее огромные глаза, необычная шерсть и характер, который невозможно не полюбить: она безумно ласковая, игривая и очень умная кошечка. Ей не надо повторять дважды – она понимает все с полуслова.
Она будет ходить за вами хвостиком и ждать, пока вы присядете, чтобы запрыгнуть на колени. И, конечно, пару кусочков курочки для нее – лучшее угощение на свете.
Мане 4 года, стерилизована, привита, с лотком на «ты», ест сухой корм. Полупорода сфинкс-браш.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
Посмотрите в эти огромные глаза. В них сейчас – страх и недоверие. Но за ними скрывается маленькое сердечко, которое очень хочет полюбить и быть любимым.
Этой миниатюрной кошечке 1-2 года. Она стерилизована, привита, здорова, ходит в лоток и ест хороший корм. Ей не хватает только одного – вашего терпения. Дайте ей время, не давите, просто будьте рядом. И однажды она сама придет к вам на колени.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
В этом большом котике живет маленькая робкая душа. У него огромные глаза, в которых читается осторожность. Он пока не бросается на руки, а присматривается. Ему нужно чуть больше времени, чем другим. Но знаете, что будет потом? Потом он сам придет к вам на колени, свернется калачиком и начнет свою бесконечную мурчащую песню. Потому что внутри он – ласкуша. Самый нежный, самый благодарный.
Майки чуть больше года. Кастрирован, привит, обработан. Лоток знает, ест хороший корм. И ждет своего терпеливого человека.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
Посмотрите в эти глаза. В них – надежда, вера в чудо и вопрос: «Ну когда же ты придешь?» Мишенька – плюшевый медвежонок, которого спасли с холодных, злых улиц. Он выжил, не очерствел и теперь мечтает только об одном: найти того самого человека, кто будет гладить его по голове, шептать добрые слова и никогда не предаст.
Ему всего полтора года. Он здоров, привит, кастрирован. Миша готов стать вашей тенью, вашим уютом, вашим «комочком счастья» на диване.
Не проходите мимо. Подарите Мише семью – и он подарит вам все, что у него есть: свое большое, трепетное, благодарное сердце.
По всем вопросам обращайтесь в котофонд «Спасем вместе»: https://vk.com/cotofond
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