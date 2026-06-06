«Ваш родственник в плену»: как мошенников обманывают жителей Ижевска в 2026 году

Схемы мошенников в 2026 году становятся все более изощренными. Фото: envato elements

Телефонные мошенники продолжают менять легенды, подстраиваясь под новости и повестку. Но суть большинства схем остается прежней: заставить человека сообщить код, установить вредоносное приложение, перевести деньги или передать свою банковскую карту.

О самых актуальных схемах в эфире радио «Комсомольская правда»(107.6 FM) в Ижевске рассказали прокурор отдела Прокуратуры Удмуртской Республики Андрей Корепанов и заместитель управляющего Отделением Банка России в Удмуртии Рушания Бадертдинова.

Давят на самое больное

Одна из новых тревожных схем связана с семьями участников СВО. Злоумышленники звонят родственникам, представляются офицерами ВСУ и сообщают, что близкий человек якобы находится в плену.

Дальше начинается психологическое давление: предлагают организовать видеосвязь за деньги или говорят, что человеку нужна срочная помощь.

«Давят на самое больное. Сообщают, что у родственника серьезная рана, ему нечего есть, и просят отправить деньги», – рассказал Андрей Карепанов.

По словам представителя прокуратуры, чаще всего пострадавшие обращаются в МВД, а прокуратура ежедневно анализирует сводки, чтобы понимать ситуацию по региону.

Раскрыть такие преступления непросто. Сейчас, по словам Андрея Карепанова, раскрываемость составляет примерно одно преступление из трех. Остальные остаются нераскрытыми из-за того, что мошенники могут находиться за пределами России, использовать сложные цепочки счетов и современные телекоммуникационные технологии.

«Установите приложение по ссылке»

Еще одна актуальная схема связана с перебоями мобильного интернета и ограничениями связи. Мошенники звонят от имени операторов и предлагают подключить «специальный тариф» или обновить приложение.

Человеку присылают ссылку в мессенджере. После перехода по ней на телефон устанавливается вредоносная программа.

Безобидные ссылки могут привести к жутким финансовым потерям. Фото: envato elements

«Она открывает злоумышленникам доступ к банковским приложениям. Все происходит мгновенно», – предупредил Андрей Карепанов.

Эксперт советует: если звонок вызывает сомнения, нужно сразу сбросить вызов и самостоятельно перезвонить оператору по официальному номеру.

Важно помнить: настоящий оператор связи не будет просить установить приложение по подозрительной ссылке из мессенджера.

Фальшивые чаты от работодателя и «ключи доступа» от Госуслуг

Мошенники все чаще используют рабочие чаты. Человека добавляют в закрытый чат с названием и логотипом организации, где он работает. От имени отдела кадров или службы безопасности сообщают, что идет «оцифровка документов» и нужно получить персональный электронный ключ.

Дальше жертве присылают ссылку на чат-бот, замаскированный под Госуслуги. На самом деле код, который просят ввести или назвать, нужен для входа в аккаунт на Госуслугах.

После взлома мошенники могут оформить микрозаймы, подать заявки в микрофинансовые организации или восстановить доступ к банковским приложениям. Если аккаунт на Госуслугах уже взломали, Андрей Карепанов советует действовать быстро:

- восстановить доступ к Госуслугам, чаще всего через МФЦ;

- заблокировать банковские счета;

- при необходимости срочно вывести собственные средства в безопасное место;

обратиться в полицию.

Рушания Бадертдинова напомнила, что один из способов защититься от оформления кредитов мошенниками – установить самозапрет на кредиты.

Снять такой запрет через Госуслуги можно только с подтверждением усиленной квалифицированной электронной подписью. Если запрет оформлен через МФЦ, снять его можно только при личном обращении.

«Самозапрет – это тот барьер, который помогает людям чувствовать себя более защищенными. Если он установлен, мошенники уже не смогут оформить на человека кредиты и займы», – объяснила представитель Банка России.

Меняется только повод

По словам Рушании Бадертдиновой, большинство мошеннических схем – это «хорошо забытое старое». Меняется только легенда.

Мошенники по-прежнему просят перевести деньги на «безопасные счета», оформить «зеркальные кредиты», назвать коды или подтвердить вход в аккаунт.

Сейчас злоумышленники используют не только СМС-коды. Некоторые сервисы подтверждают вход звонком: нужно назвать последние четыре цифры входящего номера. Мошенники стали применять и эту схему.

Например, они размещают фальшивое объявление от имени массажного салона или другой организации. Чтобы «подтвердить запись», просят назвать последние четыре цифры номера входящего звонка. На самом деле в этот момент мошенник входит в почту, аккаунт интернет-магазина, профиль на сайте объявлений или в онлайн-игре.

Последствия могут быть разными: от списания бонусов до требования выкупа за восстановление профиля.

Поддельные купюры все еще встречаются

Несмотря на распространение безналичных платежей, поддельные банкноты остаются проблемой. По словам Рушании Бадертдиновой, подделывают не только крупные купюры, но и мелкие – вплоть до 50 рублей.

Проверять банкноту нужно минимум по трем признакам:

- на просвет – водяной знак и защитная нить;

- на ощупь – рельефные элементы, например надпись «Билет Банка России»;

- при наклоне – скрытые изображения, радужные полосы или меняющиеся цифры.

Если у вас есть пожилые родственники, предупреждайте их о новых схемах мошенничества и научите проверять купюры на достоверность. Фото: envato elements

Подробная информация есть на сайте Банка России и в бесплатном приложении «Банкноты Банка России».

Особенно внимательными стоит быть при расчетах наличными на рынках, небольших торговых точках, автозаправках и в других местах, где купюры могут не проходить тщательную проверку.

Если деньги уже перевели мошенникам

Слушательница эфира спросила, что делать, если деньги уже отправлены злоумышленникам.

Первый шаг – обратиться в МВД с заявлением. Кроме того, у некоторых крупных банков есть функция «тревожной кнопки», которая позволяет попытаться заблокировать операцию.

Но чем больше времени прошло после перевода, тем ниже шанс вернуть деньги через банк. Поэтому важно действовать сразу.

Как «раздолжители» наживаются на людях

Отдельная тема – недобросовестные юристы, которые обещают быстрое списание долгов. Их часто называют «раздолжителями».

Сама процедура банкротства законна. Она действительно может помочь человеку, который не способен выплатить долги. Но мошенники используют тему закредитованности, чтобы заработать на людях, оказавшихся в сложной ситуации.

Они обещают «раз и навсегда избавить от всех долгов», гарантируют сохранение имущества и ссылаются на несуществующие государственные программы.

«Основная цель таких недобросовестных юристов – быстрее заключить договор и получить деньги. Облегчения человеку это не принесет, а определенной суммы из кошелька он лишится», – отметила Рушания Бадертдинова.

Как распознать недобросовестных юристов

Насторожиться стоит, если компания:

- агрессивно навязывает услуги;

- обещает списать абсолютно все долги;

- гарантирует признание банкротом;

- уверяет, что имущество точно останется у должника;

- советует не платить кредиторам;

- ссылается на «государственную программу списания долгов».

На самом деле через банкротство нельзя списать алименты и долги по возмещению вреда жизни и здоровью. Кроме того, при судебной процедуре заявление могут признать необоснованным.

Если человек оказался в трудной финансовой ситуации, сначала нужно обратиться в свой банк. Возможны реструктуризация, рефинансирование или другие программы урегулирования задолженности.

Банкротство – крайняя мера, у которой есть последствия: ограничения по деловой репутации, кредитной истории и возможности занимать определенные должности.

Подростков втягивают в преступные схемы

Дроперы – это помощники мошенников, через счета и карты которых выводят похищенные деньги. Чаще всего в такие схемы вовлекают молодых людей.

Им предлагают легкую подработку: оформить банковскую карту и передать ее за вознаграждение, «помочь банку выполнить план», стать «администратором лотереи» или переводить деньги по указанным реквизитам.

Преступники циничны – ради наживы они не жалеют ни подростков, ни детей. Фото: envato elements

На первый взгляд все выглядит просто: минимум усилий, специальных знаний не нужно, деньги обещают быстро. Но на деле человек становится частью преступной цепочки.

«Легкие деньги – это бесплатный сыр в мышеловке. Если предложение кажется слишком заманчивым, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман», – подчеркнул Андрей Карепанов.

За продажу карты теперь грозит уголовная ответственность

Раньше отдельной ответственности за передачу своей карты мошенникам не было. Теперь ситуация изменилась.

По словам Андрея Корепанова, в июле 2025 года были внесены изменения в Уголовный кодекс. Ответственность предусмотрена как для того, кто продал карту, так и для того, кто ею воспользовался для перевода похищенных денег. Наказание может составлять до трех лет лишения свободы.

Родителям советуют насторожиться, если у ребенка появились дорогие вещи, на которые ему не давали денег. Это может быть признаком вовлечения в дроперскую схему.

Сейчас несовершеннолетние получают банковские карты с согласия родителей. При оформлении договора можно договориться с банком, чтобы родителям приходила информация об определенных операциях или суммах.

Если правоохранители начнут расследование, они выйдут именно на владельца счета, через который прошли похищенные деньги. И тогда объясняться придется семье подростка.

Главные советы от экспертов

Эксперты советуют жителям Удмуртии не торопиться и всегда проверять информацию.

1. Не переходите по ссылкам из мессенджеров, не устанавливайте приложения по просьбе звонящего, не называйте коды из СМС и последние цифры входящих звонков. 2. Не передавайте банковские карты третьим лицам и не соглашайтесь на «легкую подработку».

3. Стоит использовать сложные пароли, регулярно их менять, устанавливать антивирусы и не пользоваться сомнительными VPN-сервисами.

Главное правило остается прежним: если вас торопят, пугают или обещают слишком легкие деньги – остановитесь и проверьте информацию через официальный источник.

Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте и читайте нас там, где удобно!