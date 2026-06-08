Куда сходить в Ижевске с 8 по 11 июня: спектакль «Школа жен», экскурсия по новой выставке и рок-опера

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой короткой рабочей неделе.
Лекция о стиле и музыке 60-70-ых годов (12+)
Ижевчан приглашают на цикл из семи занятий, где предлагают погрузиться в атмосферу 60-70-х годов: от истории кроя и модных аксессуаров до модного коллажа, иллюстрации, переделки старых вещей, ретро-танцев и многого другого.
Когда: 9 июня в 10:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Спектакль «Школа жен» (16+)
Это комедия о заблуждении, о ложной морали, домострое на французский лад и о победе молодости и любви.
В центре сюжета – человек, который считает себя умнее, благороднее и достойнее других. Он захотел создать себе идеальный мир с идеальным домом и идеальной женой, которая никогда ему не изменит. А для этого все средства хороши…
Спектакль идет 1 час 30 минут без антракта
Когда: 10 июня в 18:30
Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71
Билеты: от 770 рублей
Творческий вечер писателя Сергея Касаткина (16+)
В Ижевске пройдет творческий вечер поэта, прозаика из Санкт-Петербурга Сергея Касаткина.
В программе:
– презентация книг;
– разговор о Вятке, ее истории, культуре и людях;
– краеведческие открытия от Сергея.
Когда: 10 июня в 16:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Рок-опера «Юнона и Авось» (16+)
Легендарная рок-опера впервые была поставлена в начале 80-х годов XX века.
В Калифорнию с торговой миссией направляются два русских парусных корабля – «Юнона» и «Авось». Их возглавляет граф Николай Резанов – русский дипломат, путешественник и один из основателей торговой Российско-американской компании.
В своем путешествии Резанов встречает юную Кончиту Аргуэльо – дочь коменданта Сан-Франциско. Несмотря на разницу в возрасте, культурные и религиозные барьеры, между ними вспыхивает страстная любовь.
Но смогут ли они победить все преграды и пожениться?
Когда: 11 июня в 18:00
Где: Государственный театр оперы и балета, ул. Пушкинская, 221
Билеты: от 1000 рублей
Экскурсия по выставке «Я здесь был» (6+)
В экспозиции представлены произведения ижевских художников, детские игрушки и повседневные вещи XX века из коллекции музея, а также интерактивная творческая зона, которая воссоздает атмосферу детства, где главные развлечения — это подвижные игры и безграничное творчество.
На протяжении всей работы выставки гости смогут принять участие в традиционных дворовых забавах: создать собственный «секретик» – традиционный детский тайник с «сокровищем», порисовать мелом.
Когда: экскурсия пройдет 11 июня в 18:30, а выставка будет работать до 23 августа
Где: Пушкинская, 247
Стоимость: от 250 рублей
Мастер-класс по созданию картины с изображением цветка магнолии (12+)
Магнолия – это цветок, который считается символом женской красоты и совершенства, олицетворяет богатство и процветание.
Все материалы для работы будут представлены.
Когда: 11 июня с 18:00 до 20:00
Где: ул. Кирова, 128
Стоимость: 800 рублей
Мультфильм «Зверолюция» (6+)
Зои и ее питомцы пробуют странные инопланетные ягоды, после этого их ДНК трансформируются.
Животные обретают человеческую речь и разум, а сама Зои – острые когти, звериную силу и дикий нрав.
Смогут ли Зои и ее пушистые друзья с новыми навыками остановить эту необычную эволюция и спасти мир?
Страна: Испания
Год: 2026
Жанр: мультфильм, фантастика, комедия, приключения
Фильм «Холоп 3» (16+)
Супруги Лена и Борис Вяземские хотят развестись. Их дети Милана и Елисей против этого и решают обратиться за помощью к Грише и его команде, которая перевоспитывает мажоров.
Команда переносит Лену и Бориса в эпоху Петра Первого, где их ждет много испытаний.
Смогут ли они наконец-то понять и выслушать друга друга и сохранить семью?
Страна: Россия
Актеры: Милош Бикович («Вызов», 12+), Павел Прилучный («Мажор», 18+), Кристина Асмус («Склиф», 18+), Иван Охлобыстин («Интерны», 18+)
Год: 2026
Жанр: комедия
Фильм «Майкл» (16+)
Фильм расскажет о творческом пути поп-короля Майкла Джексона, его становлении, взрослении, взлетах и падении, которые привели его к головокружительному успеху.
Главную роль исполнил племянник Майкла Джексона – Джаафар Джексон. Это его первая роль в кино.
Актеры: Джаафар Джексон (начинающий актер), Джулиано Вальди (начинающий актер), Колман Доминго («Времена года», 18+), Натаниэл Логан Макинтайр («Милые обманщицы: Первородный грех», 18+)
Страна: Великобритания, США
Год: 2026
Жанр: биография, драма, музыка
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