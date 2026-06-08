От автобусов до металлургии: какие проекты для Ижевска и Удмуртии привезли с ПМЭФ-2026

Сувениры из Удмуртии пользовались спросом. Фото: udmurt.ru

Делегация Удмуртии во главе с руководителем республики Александром Бречаловым завершила работу на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026). За несколько дней регион подписал ряд соглашений в промышленности, логистике, социальной сфере и международном сотрудничестве. Одним из главных направлений работы стало развитие будущей особой экономической зоны «Ижевск» и привлечение новых инвесторов.

По словам Александра Бречалова, каждый подписанный документ – это новые инвестиции, рабочие места и дополнительные возможности для жителей республики.

«Для нас Петербургский международный экономический форум – это площадка для работы и решений, которые будут влиять на развитие экономики республики в ближайшие годы. В этом году ключевой задачей стало развитие будущей особой экономической зоны «Ижевск» и расширение пула будущих резидентов», – отметил Глава Удмуртии.

Рассказываем о новых идеях и договоренностях подробнее.

Новые производства для будущей ОЭЗ «Ижевск»

Сразу несколько соглашений на форуме были связаны с будущей особой экономической зоной. Так, Ижевский метизный завод планирует разместить здесь производство металлопродукции для автомобильной промышленности и машиностроения. Проект ориентирован на локализацию автокомпонентов и импортозамещение.

Компания «Камаэкспорт» намерена создать на территории ОЭЗ единую производственно-логистическую систему. На первом этапе предприятие займется сборкой автобусов, а затем планирует локализовать производство в Удмуртии.

Промышленники Удмуртии привезли домой свежие идеи, которые позволят расширить экономические возможности региона. Фото: udmurt.ru

Соглашение с ГК «Торговая Металлургическая Компания» поможет усилить развитие комбината по обработке рулонной стали компании «Рустехнологии Ижевск». Ожидается, что кооперация предприятий позволит сократить логистические расходы и предложить строительной отрасли материалы по ценам производителя.

«Группа компаний «ТМК» и «Рустехнологии Ижевск» будут работать в кооперации. Предприятия уже имеют успешный опыт в Муроме. На территории Удмуртии они также создадут целый производственный комплекс для строительной отрасли», – отметил Александр Бречалов.

О расширении производства заявила и компания «Новый дом». В рамках проекта планируется строительство новых производственных и административных корпусов, складов, учебного центра и стоянок. На предприятии рассчитывают увеличить экспорт и практически полностью заместить импортную продукцию в своем сегменте.

Сейчас заявка на создание особой экономической зоны находится на рассмотрении Министерства экономического развития России. Статус ОЭЗ позволит будущим резидентам воспользоваться налоговыми льготами, таможенными преференциями и готовой инженерной инфраструктурой.

Индустриальный парк в Воткинске и новый агропроект

Еще одним итогом форума стало соглашение о развитии индустриального парка «Сила роста» в Воткинске. Площадка ориентирована на предприятия малого и среднего бизнеса. Сейчас на ее территории уже построены производственные и складские помещения общей площадью более 70 тысяч квадратных метров. Новое соглашение предусматривает дальнейшее расширение инфраструктуры и привлечение новых резидентов.

Кроме того, в Удмуртии планируют реализовать проект по выращиванию и глубокой переработке технической конопли. Ожидается, что он позволит создать новую производственную цепочку с высокой добавленной стоимостью и обеспечит дополнительный спрос на продукцию регионального агропромышленного комплекса.

Сарапул, семьи и спорт

Сразу два соглашения республика подписала с компанией RWB. Первое касается дальнейшего развития логистической инфраструктуры в Сарапуле. Второе направлено на поддержку молодых и многодетных семей, а также создание благоприятных условий для воспитания детей.

Владелица WB Татьяна Ким и глава Удмуртии Александр Бречалов. В 2025 году в Удмуртии открылся крупнейший логистический комплекс объединенной компании Wildberries & Russ. Фото: udmurt.ru

Социальную повестку продолжило соглашение с компанией «Т Плюс». Документ закрепил сотрудничество по развитию баскетбола и спортивной инфраструктуры в регионе.

Также Александр Бречалов и генеральный директор компании Павел Сниккарс обсудили подготовку Ижевска к отопительному сезону 2026–2027 годов и модернизацию городской системы теплоснабжения.

Более 150 брендов представили на форуме

Отдельное внимание на ПМЭФ уделили продвижению продукции под брендом «Сделано в Удмуртии».

На площадке форума были представлены более 150 региональных брендов из сфер машиностроения, металлообработки, приборостроения, информационных технологий, нефтегазового машиностроения, легкой промышленности и агропромышленного комплекса.

Для презентации продукции использовали каталоги на четырех языках, цифровые сервисы и сувенирную продукцию местных производителей. Фото: udmurt.ru

Специально к форуму свои изделия подготовили семь предприятий республики. Среди них – тревел-кейсы бренда «Мр.Д», созданные участником СВО и предпринимателем Дмитрием Шашлюковым, а также гастрономические сувениры компании.

Гостям форума также представили сувениры с репродукциями работ художницы Марии Тарбеевой «Девочка с перепечами» и «Пельмени прилетели».

Новые контакты и международное сотрудничество

Во время форума бизнес-делегация республики в сопровождении Центра поддержки экспорта Корпорации развития Удмуртии провела более 20 B2B-переговоров с потенциальными партнерами из Таджикистана, Казахстана, Саудовской Аравии, Кыргызстана, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отдельные встречи прошли с представителями Индии и Казахстана. Стороны обсуждали продвижение продукции удмуртских предприятий на зарубежные рынки, привлечение инвестиций и развитие образовательного сотрудничества.

Начало дружбе положено. Фото: udmurt.ru

По итогам ПМЭФ-2026 Удмуртия получила новые договоренности в промышленности, логистике, агропромышленном комплексе и социальной сфере. Теперь ключевой задачей станет реализация достигнутых соглашений и запуск конкретных проектов на территории республики.