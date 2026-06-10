«Народный симфонический алко-дэнс*»: музыканты из Ижевска прошли первый отбор шоу «Хочу на ТНТ»

Группа надеется попасть в проект, чтобы прославить Ижевск и Удмуртию на всю страну. Фото: Линарис Хузин

Музыканты из Ижевска сделали еще один шаг к большой сцене федерального телевидения. Группа «Цыгэнг» успешно прошла первый этап отбора нового шоу талантов «Хочу на ТНТ» (16+) и теперь готовится к следующему раунду кастинга.

Поговорили с фронтменом команды Владимиром Барановским о том, как это было.

Простые ижевчане

Кастинг состоялся 1 июня в Нижнем Новгороде. Именно туда отправились трое участников коллектива – руководитель группы и вокалист Владимир Барановский, баянист и композитор Максим Ложкин, а также барабанщик Александр Воробьев. Ради участия музыкантам пришлось преодолеть около 800 километров на автомобиле.

«Цыгэнг» – один из самых необычных музыкальных коллективов Ижевска. Участники называют свой стиль «народным симфоническим алко-дэнсом*». Однако пропаганда алкоголя в этом названии отсутствует – сами музыканты считают, что эта приставка означает увеселенное состояние, в котором люди прибывают на концертах и фестивалях.

Группе уже 8 лет. Фото: Линарис Хузин

История группы началась в 2018 году. Владимир Барановский, Максим Ложкин и Даниил Стрелков познакомились на юридическом факультете УдГУ, где сначала выступали в рамках студенческой самодеятельности. Позже появились собственные песни и полноценный коллектив.

При этом Владимир подчеркивает: в обычной жизни они самые простые ижевчане. Среди них есть сотрудники предприятий, представители силовых структур, студенты и работники транспортной сферы. Музыкой они занимаются в свободное от основной работы время, самостоятельно содержат репетиционную базу и студию звукозаписи.

Как «Цыгэнг» показали себя

О новом проекте ТНТ музыканты узнали случайно. Анкету на участие отправил Максим Ложкин, после чего через некоторое время группе пришло приглашение на кастинг.

По словам участников, в Нижнем Новгороде их ждал многочасовой отбор среди десятков претендентов из разных регионов страны. В течение дня продюсеры отсматривали певцов, музыкантов, танцоров и артистов оригинального жанра. Своей очереди ижевчане ждали более шести часов.

Чем ижевчане удивили продюсеров с федерального телеканала. Фото: предоставлено группой «Цыгэнг»

«Все удивлялись, что мы приехали из Ижевска на машине специально ради кастинга», – рассказал Владимир Барановский.

На прослушивание музыканты взяли баян, виолончель и тамбурин. Несмотря на то что полный состав группы не смог приехать в Нижний Новгород, продюсеры предложили исполнить номер вживую. При виде такого набора инструментов глаза у них загорелись.

Участники сыграли свою песню «Летняя». По словам музыкантов, выступление вызвало живой интерес у представителей телеканала.

В ожидании своего выхода провели почти 7 часов, но волнения не ощущали. Фото: предоставлено группой «Цыгэнг»

В итоге продюсеры попросили коллектив дополнительно прислать записи концертов и фестивальных выступлений в полном составе, чтобы оценить масштаб проекта и работу группы со зрителями.

Сейчас «Цыгэнг» находится в листе ожидания и готовит материалы для следующего этапа отбора.

«Этот этап кастинга мы прошли. Дальше креативная команда продюсеров ТНТ ждет от нас видео с живым выступлением в полном составе. Хотят посмотреть, как мы умеем зажигать на сцене и как публика реагирует на наши концерты», – рассказал Владимир.

Участники собрались в обычном зале для танцев. Фото: предоставлено группой «Цыгэнг»

В случае победы – 10 млн

Шоу «Хочу на ТНТ» – новый федеральный проект, в котором могут участвовать талантливые люди со всей страны независимо от возраста и профессии. Ведущей программы станет Анна Хилькевич. В состав жюри вошли Сергей Светлаков, Марина Кравец, Ольга Бузова и Сергей Орлов.

На фото – репетиция в студии. Кастинг проходил в помещении похожего размера. Фото: Линарис Хузин

Победитель проекта получит 10 миллионов рублей, возможность заключить контракт с продюсерским центром и стать лицом телеканала.

Пока же музыканты из Ижевска ждут решения продюсеров и надеются представить Удмуртию уже на большой сцене федерального шоу.

* Дэнс – танец

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