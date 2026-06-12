Агутин, Лазарев, Гагарина, «Кино»: какие звезды выступали в День города в Ижевске за последние 15 лет

Фото: Архив «КП» в Ижевске.
В 2026 году День города в Ижевске проходит без приглашенной звезды и праздничного фейерверка. Такое решение ранее озвучили городские власти. Но еще недавно выступления известных артистов были одной из главных традиций праздника. На сцену в Ижевске выходили народные артисты, победители «Фабрики звезд», рок-легенды и популярные исполнители. Вспоминаем, кто поздравлял горожан с Днем города за последние 15 лет.
Одним из главных гостей праздника стал композитор и певец Игорь Николаев. Несмотря на прохладную погоду, на Центральной площади собрались около 70 тысяч человек.
Через год в Ижевск приехала легендарная группа «На-На» вместе с продюсером Бари Алибасовым. Артисты представили зрителям яркое шоу, в котором соединили известные хиты и элементы театрализованного представления.
Популярный музыкант Леонид Агутин подарил ижевчанам двухчасовой концерт. Перед выступлением артист признавался, что любит приезжать в столицу Удмуртии и всегда чувствует здесь особую атмосферу.
В 2014 году главной звездой праздника стала народная артистка России Валерия. Вместе с супругом и продюсером Иосифом Пригожиным она провела в Ижевске весь праздничный день, а вечером выступила на главной сцене города.
255-летие Ижевска отмечали с размахом. Одним из центральных событий вечера стало выступление коллектива «Хор Турецкого». Праздник и сам концерт собрал около 76 тысяч зрителей.
В июне 2016 года на День города выступила певица Зара. Артистка призналась, что в Удмуртии живут ее родственники, и поздравила ижевчан со сцены.
В этот год основные праздничные мероприятия впервые перенесли на набережную Ижевского пруда. Хедлайнерами стали группы «Корни» и «Фабрика» – участники первого сезона проекта «Фабрика звезд».
Главной звездой праздника стал Стас Пьеха. Артист исполнил как известные хиты, так и новые композиции.
На День города в Ижевск приехала заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Перед концертом уверила, что всегда рада возвращаться в столицу Удмуртии.
В этот год горожане выбрали приглашенной звездой Егора Крида. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: массовые мероприятия отменили.
После снятия ограничений праздничная сцена вновь собрала тысячи зрителей. Главным гостем стал Сергей Лазарев.
Концерт Полины Гагариной и праздничный салют тогда посмотрели около 35,5 тысячи человек.
В 2023 году перед ижевчанами выступил народный артист России Олег Газманов. Он порадовал поклонников фирменными кульбитами и здорово зарядил публику.
Спустя десять лет Валерия вновь приехала на День города в Ижевск и снова стала главным музыкальным подарком для горожан.
Одним из самых ожидаемых выступлений последних лет стал концерт группы «Кино». На Центральной площади собрались около 20 тысяч поклонников легендарного коллектива.
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