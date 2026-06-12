Агутин, Лазарев, Гагарина, «Кино»: какие звезды выступали в День города в Ижевске за последние 15 лет

Сергей Лазарев приезжал в наш город пять лет назад. Фото: Архив «КП» в Ижевске.

В 2026 году День города в Ижевске проходит без приглашенной звезды и праздничного фейерверка. Такое решение ранее озвучили городские власти. Но еще недавно выступления известных артистов были одной из главных традиций праздника. На сцену в Ижевске выходили народные артисты, победители «Фабрики звезд», рок-легенды и популярные исполнители. Вспоминаем, кто поздравлял горожан с Днем города за последние 15 лет.

2011 год. Игорь Николаев

Игорь Николаев. Фото: Андрей Попов

Одним из главных гостей праздника стал композитор и певец Игорь Николаев. Несмотря на прохладную погоду, на Центральной площади собрались около 70 тысяч человек.

2012 год. Группа «На-На»

Группа На-На Фото: Виталий Ладыгин

Через год в Ижевск приехала легендарная группа «На-На» вместе с продюсером Бари Алибасовым. Артисты представили зрителям яркое шоу, в котором соединили известные хиты и элементы театрализованного представления.

2013 год. Леонид Агутин

Леонид Агутин. Фото: Константин Ившин

Популярный музыкант Леонид Агутин подарил ижевчанам двухчасовой концерт. Перед выступлением артист признавался, что любит приезжать в столицу Удмуртии и всегда чувствует здесь особую атмосферу.

2014 год. Валерия

Александр Волков, Валерия и Александр Ушаков. Фото: соцсети певицы

В 2014 году главной звездой праздника стала народная артистка России Валерия. Вместе с супругом и продюсером Иосифом Пригожиным она провела в Ижевске весь праздничный день, а вечером выступила на главной сцене города.

2015 год. «Хор Турецкого»

Хор Турецкого. Фото: Сергей Грачев

255-летие Ижевска отмечали с размахом. Одним из центральных событий вечера стало выступление коллектива «Хор Турецкого». Праздник и сам концерт собрал около 76 тысяч зрителей.

2016 год. Зара

Зара. Фото: Юлия Лебедева

В июне 2016 года на День города выступила певица Зара. Артистка призналась, что в Удмуртии живут ее родственники, и поздравила ижевчан со сцены.

2017 год. «Корни» и «Фабрика»

Александра Савельева тогда еще была в составе группы «Фабрика». Фото: Сергей Грачев

В этот год основные праздничные мероприятия впервые перенесли на набережную Ижевского пруда. Хедлайнерами стали группы «Корни» и «Фабрика» – участники первого сезона проекта «Фабрика звезд».

2018 год. Стас Пьеха

Стас Пьеха. Фото: Диля Ахмадишина

Главной звездой праздника стал Стас Пьеха. Артист исполнил как известные хиты, так и новые композиции.

2019 год. Кристина Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Диля Ахмадишина

На День города в Ижевск приехала заслуженная артистка России Кристина Орбакайте. Перед концертом уверила, что всегда рада возвращаться в столицу Удмуртии.

2020 год. Концерт отменили из-за пандемии

В этот год горожане выбрали приглашенной звездой Егора Крида. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы: массовые мероприятия отменили.

2021 год. Сергей Лазарев

После снятия ограничений праздничная сцена вновь собрала тысячи зрителей. Главным гостем стал Сергей Лазарев.

2022 год. Полина Гагарина

Концерт Полины Гагариной. Фото: Эдуард Карипов

Концерт Полины Гагариной и праздничный салют тогда посмотрели около 35,5 тысячи человек.

2023 год. Олег Газманов

Олег Газманов в Ижевске. Фото: Мария Бакланова

В 2023 году перед ижевчанами выступил народный артист России Олег Газманов. Он порадовал поклонников фирменными кульбитами и здорово зарядил публику.

2024 год. Валерия

Валерия. Фото: скриншот с видео

Спустя десять лет Валерия вновь приехала на День города в Ижевск и снова стала главным музыкальным подарком для горожан.

2025 год. Группа «Кино»

Группа «Кино» в Ижевске. Фото: пресс-служба Администрации Ижевска

Одним из самых ожидаемых выступлений последних лет стал концерт группы «Кино». На Центральной площади собрались около 20 тысяч поклонников легендарного коллектива.

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