Кошка уже на пенсии: почему возраст питомца по человеческим меркам удивляет даже заботливых хозяев

Настоящий возраст питомца может удивить. Фото: envato elements.

Многие владельцы кошек уверены: если питомцу пять лет, значит он находится примерно в самом расцвете сил. Однако ветеринары давно отказались от популярной формулы «умножить на семь». Оказалось, кошки взрослеют совсем по другим законам, а их реальный возраст по человеческим меркам нередко становится неожиданностью для хозяев.

Понимание возраста питомца важно не только ради любопытства. От этого зависят питание, уровень активности, профилактика заболеваний и уход за животным. Узнали, как определить точный возраст вашего любимца, если он попал к вам взрослым.

Почему кошачьи годы нельзя просто умножать на семь

Старый способ подсчета оказался слишком упрощенным. Кошки проходят основные этапы взросления гораздо быстрее человека, особенно в первые годы жизни.

Как рассказала РИА Новости доцент Финансового университета при Правительстве России Елена Воронова, сейчас специалисты используют более точную систему. Согласно ей, первый год жизни кошки соответствует примерно 15 человеческим годам. Ко второму году добавляется еще около 10 лет. После этого темпы старения замедляются.

С третьего по десятый год каждый кошачий год условно равен четырем-пяти человеческим. После десяти лет соотношение вновь меняется, а у очень пожилых животных возраст начинает прибавляться еще быстрее.

Сколько кошке на самом деле

Самые стремительные изменения происходят именно в первые месяцы жизни. Месячный котенок по уровню развития сопоставим с ребенком примерно шести месяцев. В возрасте трех месяцев он уже напоминает двухлетнего малыша, а к полугоду достигает уровня подростка.

Поэтому владельцам часто кажется, что питомец вырос буквально за несколько недель.

Современная схема выглядит следующим образом:

- 1 год – около 15 человеческих лет;

- 2 года – примерно 25 лет;

- 5 лет – около 40 лет;

- 10 лет – примерно 65 лет;

- 15 лет – около 77 лет;

- 18 лет и старше – более 80 человеческих лет.

Именно поэтому многие хозяева удивляются, когда энергичный и игривый кот внезапно оказывается пожилым животным по ветеринарной классификации.

Возрастные таблицы дают лишь приблизительное представление. На то, сколько проживет питомец, влияет множество факторов: генетика, питание, уровень активности, условия содержания и качество ветеринарного ухода.

Некоторые породы считаются долгожителями. Среди них часто называют сиамских кошек, рэгдоллов, мейн-кунов, бенгальских и русских голубых.

Абсолютный рекорд принадлежит кошке по кличке Крим-Пафф из США, которая прожила 38 лет.

Как узнать возраст кошки, если он неизвестен

Если питомец попал в дом уже взрослым, определить его возраст поможет ветеринар.

Специалисты оценивают состояние зубов, глаз, шерсти и кожи. У молодых животных зубы обычно белые и чистые. С возрастом появляется налет, затем зубной камень и признаки стирания эмали.

Глаза также меняются. У пожилых кошек хрусталик может становиться менее прозрачным, а радужка постепенно теряет яркость. Возраст нередко выдает и шерсть: она становится более тусклой, а кожа теряет прежнюю эластичность.

У кошек есть период детство, юность, зрелость и старость. Прямо как у людей. Фото: envato elements

Какие возрастные этапы проходят кошки

Ветеринары условно делят жизнь питомца на несколько периодов.

До шести месяцев продолжается детство. Затем начинается юность, которая длится примерно до двух лет.

Возраст от двух до семи лет считается периодом максимальной активности. После семи лет кошка постепенно переходит в зрелый возраст, а после десяти уже относится к пожилым животным.

Особого внимания требуют питомцы старше 15 лет. В этом возрасте рекомендуется чаще показывать их ветеринару и корректировать рацион. Кроме того, у кошек более быстрый обмен веществ, сердце работает почти вдвое интенсивнее человеческого, а жизненные процессы протекают значительно быстрее.

И даже небольшие животные в природе обычно имеют более короткий жизненный цикл, чем крупные виды.

Как помочь питомцу прожить дольше

Продолжительность жизни во многом зависит от хозяина. Сбалансированное питание, своевременная вакцинация, регулярные осмотры у ветеринара и достаточная физическая активность помогают сохранить здоровье на долгие годы.

Для стерилизованных животных существуют специальные рационы, а пожилым кошкам нередко рекомендуют корма с пониженной калорийностью и добавками для поддержки суставов.

Поэтому знание реального возраста питомца – это не просто интересный факт. Оно помогает вовремя заметить возрастные изменения и обеспечить кошке уход, который соответствует ее жизненному этапу.

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