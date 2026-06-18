В Ижевске снова в моде имена наших дедушек: что выбирают родители в 2026 году

Родители все чаще называют сыновей именами, которые еще недавно считались старомодными. Фото: Envato Elements

Совсем недавно подобные имена казались пережитком прошлого. Однако сегодня молодые мамы и папы все чаще обращаются к забытым вариантам – и это не только привычные всем Петр, Василий или Николай. В 2026 году в моде имена с характером, редким звучанием и глубокой смысловой нагрузкой, которые не были слишком распространены даже в СССР.

Встречайте главных фаворитов года, которые уже теснят Миш и Саш в рейтингах ЗАГС.

№1. Степан (значение: «венок», «корона», «венец»)

Степан – имя, которое сегодня звучит гораздо свежее, чем десятилетие назад. Оно вышло за рамки «дедушкиного» имиджа и стало символом внутренней силы и достоинства. Мальчики с этим именем растут рассудительными, настойчивыми и упорно идут к цели. Родителей привлекает его надежность и качество, не теряющее ценности со временем. В святцах встречается несколько раз в году.

№2. Макар (значение: «блаженный», «счастливый»)

Макар – имя для тех, кто желает сыну легкой судьбы и удачи. Оно звучит весомо, с купеческим оттенком, но без излишней пафосности. Обладатель такого имени не станет искать приключений, но всегда найдет выход из любой передряги. Это надежный, хозяйственный и неторопливый мужчина, которому можно довериться. Имя фиксируется в святцах множество раз в течение года.

№3. Захар (значение: «Бог запомнил», «Бог вспомнил»)

Захар – краткое, мужественное имя с мощной энергетикой. Его выбирают люди без лишнего пафоса, ценящие внутреннюю опору. Мальчик с таким именем вырастает основательным, добрым и волевым. За внешней простотой скрывается глубокая народная мудрость. В святцах имя отмечается многократно, и его популярность неуклонно растет.

№4. Савва (значение: «мудрец», «старец», «дед»)

Савва – лаконичное, но невероятно емкое имя. В нем угадывается древняя сила, спокойствие и глубина. Ребенок с таким именем часто удивляет взрослых не по годам серьезными размышлениями, но при этом сохраняет душевную чистоту на всю жизнь. Это выбор родителей, которые ищут редкое, теплое и осмысленное имя. В православном календаре дат для именин достаточно много.

№5. Тихон (значение: «удачливый», «несущий счастье»)

Тихон только кажется мягким – на самом деле это имя с характером, которое ассоциируется с внутренним стержнем и спокойной уверенностью. Его носитель не станет громко заявлять о себе, но всегда доводит дела до конца. Это человек слова, выдержки и скрытой силы. В святцах Тихон упоминается в разные даты, включая дни памяти особо почитаемых святых.

Когда-то так называли наших дедов, а теперь – новорожденных мальчиков. Фото: Envato Elements

№6. Игнат (значение: «огненный», «пламенный», «неукротимый»)

Игнат – основательное, даже строгое имя, но в нем чувствуется тепло. Родители, останавливающие выбор на этом варианте, хотят воспитать в сыне стойкость и внутренний стержень. Такой человек не поддается панике, держится с достоинством и не ищет легких путей. Имя пока встречается редко, но среди представленных оно одно из самых самобытных. Именины отмечаются несколько раз в году.

№7. Клим (значение: «милостивый», «кроткий»)

Клим – уютное, почти домашнее имя, за которым скрывается твердая воля. Его выбирают те, кто хочет видеть в сыне дипломатичность и рассудительность. Клим не будет провоцировать конфликты, но в нужный момент сумеет постоять за себя. Благородное, короткое и теплое – оно пока остается в числе редких, но постепенно набирает популярность. В святцах – множество дат для празднования именин.

№8. Демьян (значение: «укротитель», «покоритель»)

Демьян – выбор смелых родителей, которым по душе яркое, острое звучание. В имени есть удаль, легкая дерзость и одновременно основательность. Мальчик с таким именем вырастет искателем, экспериментатором, человеком с искрой, с которым всегда интересно. В сводках ЗАГСа Демьян пока появляется нечасто, что делает его эксклюзивным вариантом. В календаре отмечен многократно.

№9. Прохор (значение: «запевала», «идущий впереди»)

Прохор – имя, дышащее теплом и простотой. Оно ассоциируется с мальчишеским задором, живым умом и общительностью. Но при этом его носитель не суетлив и уважает старших. Такие ребята часто становятся заводилами во дворах, но без хулиганского налета. На данный момент это имя редкость, но все признаки тренда налицо. В святцах отмечено несколько раз в году.

№10. Назар (значение: «посвященный Богу», «отделенный»)

Назар – мелодичное, светлое имя, в котором сочетаются страсть и умиротворение. Его выбирают для будущих лидеров, которые будут выделяться не крикливостью, а внутренним стержнем и проницательностью. Назар не тратит слов впустую, но каждое его слово имеет вес. Пока имя не входит в активный топ, но уверенно держится в списках редких. В календаре встречается трижды.

Эти имена – не просто дань прошлому. Это голоса целых поколений: тех, кто поднимал страну, работал в поле, защищал Родину, воспитывал детей и не жаловался на судьбу. Сегодня они возвращаются без налета старомодности – звучные, короткие, уместные и в детстве, и в зрелости. В 2026 году они становятся выбором современных родителей, ценящих историю и характер в каждом слоге.

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