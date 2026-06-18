Основатель оружейного Ижевска: 6 фактов об Андрее Дерябине

Основатель Ижевска – Андрея Дерябин. Фото: коллаж редакции

Андрей Федорович Дерябин – талантливый горный инженер и реформатор отрасли, во многом определивший облик современного Ижевска. Накануне войны с Наполеоном император Александр I поручил ему возвести в России третий оружейный завод, и Дерябин сумел успешно выполнить это поручение. Ниже – шесть примечательных фактов о его жизни и деятельности.

От священника до дворянина

Андрей Дерябин, родившийся в 1770 году в селе Дерябинское, стал знаковой фигурой в истории российской промышленности. Его жизненный путь начался в духовной среде, где он, будучи сыном диакона, готовился продолжить семейные традиции. Он учился в Тобольской духовной семинарии. Но в 17 лет он принял смелое решение и изменил свою судьбу: Дерябин уехал в Санкт-Петербург, поступил в Горное училище и окончил его с отличием.

В 1808 году его заслуги были отмечены императором Александром I, который даровал ему и его потомкам дворянский титул.

Вот так выглядел Андрей Дерябин. Фото: name lost. Allatur, commons.wikimedia.org

Стажировка в Европе

После завершения учебы Дерябин уехал на пятилетнюю стажировку за границу, изучал там передовые технологии горного дела в Германии, Франции и Англии. Это было редким примером государственной поддержки образования молодого специалиста, которое вскоре оправдало себя. Дерябин не только свободно овладел иностранными языками, но и изучил работу паровых машин и крупных мануфактур. Это позволило ему внедрить современные технологии на российских заводах и разработать ряд реформ по управлению горной промышленностью.

К 1800 году он уже управлял Колыванскими и Нерчинскими заводами, а позже возглавил Гороблагодатские, Пермские и Камские горные начальства.

Специалист горнозаводского дела Андрей Дерябин. Фото: vk.com/cmb_izh

Без него не было бы Ижевска

На пороге войны с Наполеоном Дерябин получил задание по выбору места для нового оружейного завода. Поначалу его выбор пал на Аннинский медеплавильный завод, но из-за юридических земельных споров с княгиней Шаховской этот вариант оказался под угрозой.

Тогда он принял решение о строительстве завода на устаревшем Ижевском железоделательном. Первый проект переделки завода под оружейный был готов к 1805 году, а в 1807 году император предписал Дерябину «устроить новый оружейный завод».

Все это и стало решающими факторами для развития и становления будущего города Ижевска.

Ижевские оружейный и сталеделательный заводы. Фото: Д. Наймушин, из коллекции С. Селивановского

Достижения и инновации

Совместно с ижевским архитектором Семеном Дудиным Андрей Дерябин полностью перекроил уклад загнивающего завода и поселка при нем. Был построен Главный корпус оружейного завода – первое в России многоэтажное промышленное здание с 50-метровой башней, ставшей впоследствии символом Ижевска. 10 июня 1807 года открыли Оружейную контору, где расположили заводское начальство. И уже осенью этого же года на заводе было создано первое оружие – солдатские гладкоствольные кремневые ружья «нумер 15».

Так выглядел главный корпус Ижевского завода в конце 19 века. Фото: музей Ижмаша

При Дерябине Ижевский завод стал одним из первых предприятий, где все этапы производства были сосредоточены в одном комплексе, что значительно ускоряло процесс. Это позволило снизить себестоимость ижевских ружей до 8 рублей 85 копеек, в то время как в Туле она составляла 12 рублей 24 копейки. Такой подход к организации производства стал основой для дальнейшего развития промышленности в России.

Дерябин и Дудин вместе разработали первый генеральный план «города Ижа» – на нем был отмечен и завод, и кладбище (в районе Свято-Михайловского собора), и Сенная площадь, и места для будущих кварталов с жилыми домами.

Есть заслуга Андрея Дерябина и в формировании будущего облика ижевцев: он набирал рабочих на оружейное производство и приглашал иностранцев, которые обучали мастеров оружейному делу.

Жил на широкую ногу

Андрей Дерябин прожил в поселке почти два года. Он числился первым начальником нового оружейного завода и получал солидное жалование – 6 тысяч рублей в год. Поэтому ни в чем себе не отказывал. Жил у пруда в большой деревянной усадьбе с флигелями и каретным сараем. Содержал большой штат прислуги, включая личного парикмахера и французского повара. Бульвар от его усадьбы к пруду – это прообраз современной эспланады Центральной площади.

Учащиеся оружейной школы у памятника А. Ф. Дерябину. 1912 год. Фото: iz-article.ru

Прах разделен между 2 городами

Андрей Федорович скончался 26 июля 1820 года в Гомеле. Его похоронили в Толгском монастыре Ярославской губернии, где находилось имение семьи его жены. А в 2002 году, к очередному юбилею завода, часть праха Дерябина перезахоронили в усыпальнице на территории Александро-Невского собора в Ижевске.

Усыпальница Андрея Дерябина в Александро-Невском соборе в Ижевске. Фото: vk.com/alnevsobor

10 июня 1909 года на плотине напротив Главного корпуса установили памятник в честь основателя завода с надписью: «Обер-берггауптман Андрей Федорович Дерябин, строитель Ижевского оружейного завода». Это один из старейших памятников города, который к 200-летию завода в 2007 году его отреставрировали и перенесли ближе к пруду.

Памятник Андрею Дерябину на набережной. Фото: архив редакции

В городе также есть проезд Дерябина – та самая улица, с которой во многом и начался Ижевск. Раньше она называлась Плотинной, и в начале марта 1970 года приобрела современное наименование.