Куда сходить в Ижевске с 22 по 26 июня: создание кашпо, спектакль «А зори здесь тихие…» и мультфильм «Зверолюция»

Интересные мероприятия в Ижевске. Фото: «Арт-сундучок», Государственный национальный театр Удмуртии, «Кинопоиск»

«КП–Ижевск» собрала для вас интересные и познавательные мероприятия, которые пройдут на этой рабочей неделе.

Понедельник

«Лето на спорте». Йога (0+)

Тренер Евгения Усова проводит открытую тренировку по йоге в рамках летнего спортивного проекта. Захватите коврик, удобную обувь и воду – занятие рассчитано на участников с любым уровнем подготовки. Приводите детей, зовите друзей и близких.

Когда: 22 июня, 18:30

Где: стадион «Колокол», ул. Советская, д. 33

Вход свободный

Мастер-класс «Гончарное свидание» (18+)

Камерный мастер-класс для двоих – уютный, неспешный и по-настоящему особенный. Вы выберете технику: гончарный круг, где можно создать парные кружки, пиалы или вазочки, либо ручную лепку – тарелочки, наивные кружечки, лепные вазы. Мастера школы проведут вас через весь процесс и помогут воплотить задуманное. По завершении вас ждет чаепитие со сладостями – время побыть вдвоем и насладиться результатом. По желанию на свидание можно пригласить фотографа.

Когда: 22 июня, 19:00-21:00

Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д.63Б

Билеты: 6500 рублей

Фото: гончарная школа «Колокол»

Вторник

Пьеса «Давай поедем в Уналашку» (6+)

Детский спектакль, действие которого происходит в городе на Аляске, погружающий в настоящее детективное расследование. Марк по прозвищу Морковкин живет с мамой, бабушкой и папой. А вот дедушки у него нет – бабушка утверждает, что его и вовсе никогда не было. Но одна старая фотография с московской Олимпиады заставляет задуматься: чей силуэт случайно отразился в объективе?

Так начинается расследование детектива Морковкина.

Спектакль по книге писательницы и шеф-редактора просветительского проекта «Арзамас» Анны Красильщик.

Когда: 23 июня, 10:30, 24 июня 11:00, 25 июня 11:00

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билет: 500 рублей, можно оплатить по Пушкинской карте

Мастер-класс «Кашпо со стабилизированным мхом» (6+)

Юные участники узнают, что такое стабилизированный мох: он живой, сохраняет внешний вид до 10 лет и не притягивает пыль – это важно для тех, кто склонен к аллергии. На занятии дети освоят технику росписи гипса и научатся работать с природным материалом, создав собственное кашпо в образе «Грутика» или «Девочки».

Когда: 23 июня, 10:30, 24 июня 11:00, 25 июня 11:00

Где: творческая студия «Арт-сундучок», Квартальный проезд, 82

Цена: 500 рублей (по предварительной записи)

Презентация книги Елены Рябчиковой «Записки сельской учительницы» (12+)

Елена Валериевна – учитель русского языка и литературы из Якшур-Бодьинской школы-интерната. В этом году вышла ее первая книга. Это не педагогические заметки и не школьная хроника, а легкие, теплые истории о путешествиях, семье, огороде, внуках и маленьких радостях будней – рассказанные с юмором и умением смеяться над собой. Встреча проходит в рамках клуба «Край удмуртский» и Дней литературы Якшур-Бодьинского района.

Когда: 23 июня, 17:00

Где: Национальная библиотека Удмуртии, Советская, 11 (зал краеведческой литературы)

Вход свободный

Киноклуб в «Офисе 13» (18+)

«Офис 13» смотрит и обсуждает фильм Ялмари Хеландера «Бессмертный» (2022, 18+). Специальный гость – Николай Рупасов, директор МТС в Удмуртии.

Киноклуб – это живой разговор о смыслах, режиссуре и личных впечатлениях: фильмы здесь подбираются неслучайно, а после просмотра всегда есть что сказать.

Когда: 23 июня, 19:00

Где: Агентство «Тринадцатый», ул. 50-летия ВЛКСМ, дом 2, офис на набережной «Нового города»

Вход свободный, необходима предварительная регистрация

Фото: Государственный русский драматический театр Удмуртии

Среда

Спектакль «Кот в сапогах» (6+)

Спектакль по пьесе Николая Шувалова, написанной по мотивам сказки Шарля Перро. Бедному Жаку досталось в наследство единственное, что было у отца, – Кот. Невелико богатство, казалось бы. Но Кот оказался хитер, ловок и умен: именно он поможет хозяину победить злодея и завоевать сердце Принцессы. Спектакль разыгрывается в технике живого плана с ширмой и куклами.

Когда: 24 июня, 10:30, 13:00, 25 июня, 10:30

Где: Государственный театр кукол, ул. Ломоносова, 9

Билет: 500 рублей, можно оплатить по Пушкинской карте

Спектакль «А зори здесь тихие…» (12+)

Старшина Федот Васков и пятеро девушек-зенитчиц принимают неравный бой с группой хорошо обученных немецких диверсантов. Победа будет достигнута слишком дорогой ценой. Режиссер Рената Насибуллина поставила спектакль по повести Бориса Васильева без пафоса и прикрас как исповедь о войне, которая ломала судьбы и закаляла дух. Постановка о боли, стойкости и подвиге женщин, приблизивших Победу.

Когда: 24 июня, 18:00

Где: Государственный национальный театр Удмуртии, ул. М. Горького, 73

Билеты: 800–1300 рублей, можно оплатить по Пушкинской карте

Авторский ужин со стилистом Еленой Кулишовой (16+)

Вечер, где гастрономия встречается с модой. В программе – ризотто с креветкой, паннакотта маракуйя-клубника и авторский разбор от стилиста: как составить 10 образов всего из 5-7 вещей. Подходит тем, кто хочет научиться одеваться разнообразно без лишних покупок.

Когда: 24 июня, 19:00

Где: Кулинарная студия KINZA.STUDIO, ул. Максима Горького, 163

Билеты: 3700 рублей, по предваритеной записи

Фото: Государственный театр кукол

Четверг

Показ фильма «Рожденный атомом» (6+)

Документально-просветительский фильм, снятый к 70-летию Обнинска – первого наукограда России. Картина рассказывает о том, как секретная лаборатория «В» превратилась в передовой центр атомной энергетики, какие исследования ведутся здесь сегодня и почему физика может стать делом жизни для нового поколения. В кадре – редкие архивные материалы и живая атмосфера города, давшего старт отечественной атомной науке.

Когда: 25 июня, 11:00

Где: Информационный центр по атомной энергии Ижевска, ул. Красноармейская, 109А

Вход свободный, по предварительной регистрации

Мастер-классы по керамике кружка «Лягушка» (6+)

Студия керамики «Мугур» приглашает взрослых и детей на занятие с глиной. Участники сами слепят изделие, украсят его штампами и стеками, выберут цвет глазури, а все остальное (обжиг и глазурование) студия возьмет на себя. Стоимость включает полный цикл работ.

Когда: 25 июня, 18:00–20:00

Где: студия керамики «Мугур», ул Пушкинская, 229

Цена: школьник (до 14 лет) – 1200р, взрослый – 1600р, взрослый + дошкольник – 1600р (делают общую работу); участие по предварительной записи

День Земли в библиотеке им. Н. А. Некрасова (12+)

Насыщенный день с несколькими параллельными активностями. Исследователь родовых практик Лариса Тепляшина проведет лекцию «Тенденции рода» с практической частью; Татьяна Москалева организует практикум по народным играм; психолог Елена Лагунова будет консультировать по детско-родительским отношениям; мастерица Анна Баденкова научит семьи делать сувенирные валеночки в технике валяния.

Когда: 25 июня, 10:00–16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. им. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Фото: студия керамики «Мугур»

Пятница

Первый день фестиваля национальной кухни «Быг-быг» (0+)

XII Международный фестиваль национальной кухни открывает свои двери в деревне Старые Быги. Гостей ждут блюда удмуртской, ненецкой, марийской и других кухонь, горячие табани и перепечи прямо из печи, бар национальных напитков – варсь, сур, сюкась. Программа включает кулинарные и танцевальные мастер-классы, состязания, слет передвижных печек, народные игры и выступления финно-угорских музыкантов. Для детей работает большая развлекательная площадка с батутами.

Когда: 26–27 июня, 16:00

Где: д. Старые Быги Шарканского района

Вход свободный

Пьеса «Баба Шанель» (16+)

Самодеятельный ансамбль «Наитие» отмечает десятилетие. Пять участниц – бывшая прима кордебалета, лихой «бомбила», городская романтица с цитатами Ахматовой наготове, мнительная бухгалтерша и неугомонная девяностолетняя манипуляторша – успели сработаться и сжиться. Но все меняется, когда баянист и художественный руководитель Сергей приводит в коллектив новую солистку. За этим следуют ревность, интриги, исповеди и слезы. Николай Коляда написал не просто комедию, а городскую сказку о том, как сильно люди хотят быть услышанными и как смешно они это скрывают.

Когда: 26 июня 19:00

Где: Государственный русский драматический театр Удмуртии, ул. Максима Горького, 71

Билет: 1000 рублей

Фото: сообщество фестиваля национальной кухни «Быг-быг» ВК

Что посмотреть в кино?

«Распаковка» (6+)

Популярный блогер Влад придумывает нестандартный способ раскрутить свой концерт – выставляет самого себя на аукцион. Победителем торгов оказывается сын состоятельного бизнесмена. Целую неделю Влад обязан развлекать Борю, а штрафные санкции делают разрыв контракта невозможным. Тогда блогер решает взять свое: разозлить покупателя и превратить его жизнь в видеошоу. Боря принимает вызов.

Страна: Россия

Актеры: Максим Лагашкин («Жуки», 16+), Влад Кобяков, Марк-Малик Мурашкин («Волчок», 16+), София Петрова («Домовенок Кузя» 6+).

Год: 2026

Жанр: трагикомедия

«Закулисье реальности» (18+)

Неудачливый продавец мебели Кларк находит в подвале своего магазина скрытый портал в другое измерение и оказывается в бесконечном лабиринте извилистых желтых коридоров. В этом пространстве пространство и время теряют привычную логику, а за каждым поворотом может таиться нечто жуткое.

Страна: США

Актеры: Чиветел Эджиофор («Король лев», 6+), Ренате Реинсве («Сентиментальная ценность», 18+), Марк Дюпласс («Эффект Лазаря», 16+), Финн Беннетт («Рыцарь Семи Королевств» 18+).

Год: 2026

Жанр: фантастика, ужасы

«Зверолюция» (6+)

Зоуи и ее питомцы случайно пробуют инопланетные ягоды – и их ДНК меняется. Животные обретают речь и разум, а сама Зоуи – когти, звериную силу и неуправляемый нрав. Теперь ей нужно собрать пушистую команду и любой ценой остановить аномальную эволюцию, пока та не захватила весь мир.

Страна: Испания

Актеры: Янник Вергара, Мириам Лисон, Одея Макуа, Педро Арриета

Год: 2026

Жанр: фантастика, комедия, приключения

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