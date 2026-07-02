Какие вещи были в детской почти у каждого ребенка в советском Ижевске

Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП
Продолжаем искать в ижевском Музее СССР знакомые каждому миллениалу предметы. Ранее мы разглядывали, как выглядела кухня в СССР. На этот раз заглянем в детскую и вспомним игрушки, школьные принадлежности, одежду и другие вещи, без которых трудно представить детство нескольких поколений советских ребят.
В большинстве советских квартир отдельной комнаты для ребенка не было. Обычно детям выделяли лишь угол в общей комнате, где размещались кровать, письменный стол и шкаф с игрушками. С появлением квартир улучшенной планировки одну из спален стали отдавать под детскую.
Предлагаем вместе окунуться в атмосферу того времени.
Одной из самых популярных игр были «Пятнашки» – пластиковое или карболитовое поле с 15 пронумерованными фишками и одной свободной клеткой. С ее помощью и нужно было выстроить детали по порядку. Выпускались разные версии, в том числе посвященные Олимпиаде-80.
Не меньшей популярностью пользовались кубик и змейка Рубика. Из последней, состоявшей из 24 треугольных элементов, можно было складывать десятки фигур – животных, геометрические формы и многое другое.
Мальчишки собирали коллекции металлических автомобилей, а многие девочки мечтали о миниатюрной бытовой технике.
На особом счету были игрушечные швейные машинки, которые выпускали в Подольске и Ленинграде. Несмотря на небольшой размер, на них можно было действительно сшить детали простым тамбурным швом.
Практически у каждой девочки были целлулоидные пупсы. Их продавали без одежды: наряды для них дети шили самостоятельно. Комнаты для них обставляли миниатюрной мебелью из дерева или пластика. Ценились наборы производства ГДР, повторяющие настоящую мебель практически до мелочей.
В СССР существовал специальный научный институт, который разрабатывал игрушки с учетом задач воспитания. Одной из обязательных категорий были музыкальные инструменты – считалось, что они помогают развивать слух и чувство ритма.
В 1970-х годах производство игрушек переживало настоящий расцвет. На полках магазинов появились игрушки в виде героев популярных мультфильмов и сказок: Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Чебурашки, Крокодила Гены, Буратино, Мальвины, Чиполлино, Кота в сапогах и др. Позже к ним присоединился Олимпийский Мишка.
Среди обычных развлечений для детей были мини-диаскопы со встроенными фотослайдами. Их корпуса выпускали в форме шаров, ракет и других фигур.
Большой популярностью пользовались книги-панорамы. При открытии страниц перед читателем появлялись объемные картонные декорации. Особенно ценились чешские издания с иллюстрациями художника Войцеха Кубашты.
До появления видеомагнитофонов и современных гаджетов одним из главных развлечений для детей были диафильмы. Для просмотра натягивали белую простыню, затемняли комнату и запускали пленку через диапроектор. Сам аппарат стоил около 11 рублей, а пленки продавались по 30-50 копеек.
Начиная с 1970-х годов первоклассники учились по знаменитому «синему букварю» с большой буквой «А» на обложке. Его подготовил авторский коллектив под руководством педагога Всеслава Горецкого.
Кроме букваря, у каждого школьника были однотипный набор школьных принадлежностей – металлический или деревянный пенал, подставка для книг, транспортир и фигурные линейки.
Во всех школах действовала единая форма. Мальчики носили темно-синие костюмы, девочки – коричневые платья с пришивными воротниками, манжетами и фартуками. Причем на каждый день надевали черные фартуки, а на праздники – белые. Особой гордостью считались воротнички и фартуки из кружева.
Большинство детской одежды шили из натуральных тканей и всю по государственным стандартам. Одним из самых узнаваемых зимних комплектов были цигейковые шубки и меховые шапки, под которые для тепла обычно надевали еще одну тонкую шапочку или косынку.
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