Какие вещи были в детской почти у каждого ребенка в советском Ижевске

В Музее СССР под детскую выделили отдельную комнату, но обычно дети довольствовались лишь отдельным углом в общей комнате. Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

Продолжаем искать в ижевском Музее СССР знакомые каждому миллениалу предметы. Ранее мы разглядывали, как выглядела кухня в СССР. На этот раз заглянем в детскую и вспомним игрушки, школьные принадлежности, одежду и другие вещи, без которых трудно представить детство нескольких поколений советских ребят.

В большинстве советских квартир отдельной комнаты для ребенка не было. Обычно детям выделяли лишь угол в общей комнате, где размещались кровать, письменный стол и шкаф с игрушками. С появлением квартир улучшенной планировки одну из спален стали отдавать под детскую.

Предлагаем вместе окунуться в атмосферу того времени.

Головоломки, которые знали все

Игра «Пятнашки», змейка Рубика и кубик Рубика. Фото: Алексей Филинов

Одной из самых популярных игр были «Пятнашки» – пластиковое или карболитовое поле с 15 пронумерованными фишками и одной свободной клеткой. С ее помощью и нужно было выстроить детали по порядку. Выпускались разные версии, в том числе посвященные Олимпиаде-80.

Не меньшей популярностью пользовались кубик и змейка Рубика. Из последней, состоявшей из 24 треугольных элементов, можно было складывать десятки фигур – животных, геометрические формы и многое другое.

Машинки для мальчиков, швейные машинки для девочек

Советские гоночные машинки. Фото: Алексей Филинов

Мальчишки собирали коллекции металлических автомобилей, а многие девочки мечтали о миниатюрной бытовой технике.

Детские утюг и швейная машинка. Фото: Алексей Филинов

На особом счету были игрушечные швейные машинки, которые выпускали в Подольске и Ленинграде. Несмотря на небольшой размер, на них можно было действительно сшить детали простым тамбурным швом.

Пупсы и мебель как настоящие

Пупсы и их роскошная квартира с игрушечной мебелью. Фото: Алексей Филинов

Практически у каждой девочки были целлулоидные пупсы. Их продавали без одежды: наряды для них дети шили самостоятельно. Комнаты для них обставляли миниатюрной мебелью из дерева или пластика. Ценились наборы производства ГДР, повторяющие настоящую мебель практически до мелочей.

Игрушки должны были воспитывать

Детские музыкальные инструменты. Фото: Алексей Филинов

В СССР существовал специальный научный институт, который разрабатывал игрушки с учетом задач воспитания. Одной из обязательных категорий были музыкальные инструменты – считалось, что они помогают развивать слух и чувство ритма.

Герои любимых мультфильмов

Советские игрушки. Фото: Алексей Филинов

В 1970-х годах производство игрушек переживало настоящий расцвет. На полках магазинов появились игрушки в виде героев популярных мультфильмов и сказок: Волка и Зайца из «Ну, погоди!», Чебурашки, Крокодила Гены, Буратино, Мальвины, Чиполлино, Кота в сапогах и др. Позже к ним присоединился Олимпийский Мишка.

Диаскопы и книги с «оживающими» страницами

Мини-диаскопы. Фото: Алексей Филинов

Среди обычных развлечений для детей были мини-диаскопы со встроенными фотослайдами. Их корпуса выпускали в форме шаров, ракет и других фигур.

Книга-панорама «Кот в сапогах». Фото: Алексей Филинов

Большой популярностью пользовались книги-панорамы. При открытии страниц перед читателем появлялись объемные картонные декорации. Особенно ценились чешские издания с иллюстрациями художника Войцеха Кубашты.

Домашний кинотеатр на простыне

Диапроектор и диафильмы. Фото: Алексей Филинов

До появления видеомагнитофонов и современных гаджетов одним из главных развлечений для детей были диафильмы. Для просмотра натягивали белую простыню, затемняли комнату и запускали пленку через диапроектор. Сам аппарат стоил около 11 рублей, а пленки продавались по 30-50 копеек.

Школьные принадлежности советского времени

Школьные принадлежности. Фото: Алексей Филинов

Начиная с 1970-х годов первоклассники учились по знаменитому «синему букварю» с большой буквой «А» на обложке. Его подготовил авторский коллектив под руководством педагога Всеслава Горецкого.

Кроме букваря, у каждого школьника были однотипный набор школьных принадлежностей – металлический или деревянный пенал, подставка для книг, транспортир и фигурные линейки.

Школьная форма и зимняя одежда

Советская школьная форма для девочек. Фото: Алексей Филинов

Во всех школах действовала единая форма. Мальчики носили темно-синие костюмы, девочки – коричневые платья с пришивными воротниками, манжетами и фартуками. Причем на каждый день надевали черные фартуки, а на праздники – белые. Особой гордостью считались воротнички и фартуки из кружева.

Детская зимняя одежда. Фото: Алексей Филинов

Большинство детской одежды шили из натуральных тканей и всю по государственным стандартам. Одним из самых узнаваемых зимних комплектов были цигейковые шубки и меховые шапки, под которые для тепла обычно надевали еще одну тонкую шапочку или косынку.

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