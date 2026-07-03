Фестиваль «Проявление», гастроужин на теплоходе и мастер-классы: чем заняться в Ижевске 4 и 5 июля

Куда сходить в Ижевске в эти выходные. Фото: сгенерировано нейросетью

«КП – Ижевск» собрала культурную, спортивную и развлекательную программу на предстоящие выходные – от летних фестивалей и концертов до кулинарных мастер-классов и больших киноновинок.

Суббота

Детский кулинарный мастер-класс с аниматором (6+)

Дети приготовят полноценное меню: пасту с курицей в сливочном соусе, синнабоны с корицей и классический лимонад. Аниматор превратит процесс в настоящий праздник.

- Когда: 4 июля, 10:00

- Где: кулинарная студия «Вилка», ул. Пушкинская, 265

- Цена: 2500 рублей на 1 человека

Мастер-класс «Пиала Фрукт/Кит» (5+)

На занятии можно сделать одно из двух или оба сразу. Первый вариант – пиала в форме спелого фрукта: универсальная, яркая, годится и под кашу, и под ягоды, и просто как украшение полки. Второй – объемный кит ручной лепки с узорами и глазурью на выбор. Дети от 5 до 7 лет работают вместе со взрослым и делают одно изделие на двоих, от 7 лет – самостоятельно.

- Когда: 4 июля, 13:00-15:00

- Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д. 63Б

- Цена: 2500 рублей

Один из вариантов изделия. Фото: официальный сайт гончарной школы

Летний фестиваль UDS СИТИ и Культурного Ижевска (0+)

Летний день во дворике клуба «Личности» с маркетом локальных брендов – украшения, сумки, косметика и не только, – а также уличными кафе, цветочным обменом комнатными растениями и йогой на траве. Для детей будут работать зоны анимации и аквагрим.

- Когда: 4 июля, 12:00-20:00

- Где: дворик клуба «Личности», ул. Пушкинская, 265

- Вход свободный

Фестиваль «Проявление» (0+)

Фестиваль, где каждый гость может примерить на себя новую роль. В этом году организаторы предоставляют три варианта на выбор: стать актером (в том числе кукловодом), рукодельником (художником или ювелиром) или осознанным наблюдателем, ведь без зрителя искусство не существует. В программе также музыка, театр, практические мастерские, еда и зоны отдыха.

- Когда: 4 июля, 14:00-22:00

- Где: дворик Удмуртского республиканского музея изобразительных искусств, ул. Кирова, 128

- Вход свободный

Постер к фестивалю «Проявление». Фото: официальное сообщество фестиваля ВК

Встреча с писателями из Набережных Челнов (16+)

Два вечера с авторами, приехавшими из Набережных Челнов.

4 июля – творческий вечер Алексея Леонтьева: он прочитает стихи из книги «Все наши кончики – мироздание», Анатолий Ухандеев представит два зина – небольшие авторские книжки – с микропрозой «Шершавый язык» и «Мастер», где сновидения смешиваются с реальностью, а бытовое – с космическим.

5 июля – лекция Анатолия Ухандеева «Лермонтов – последний сын вольности и первый русский комиксист»: о том, что и как в 2026 году можно читать у школьного классика, боевого офицера и автора язвительных карикатур.

- Когда: 4 июля, 18:00 и 5 июля, 14:00

- Где: книжный магазин Кузебай, ул. Лихвинцева, 46

- Вход свободный, необходимо предварительно зарегистрироваться

Концерт «Симфо-рок. Избранное» (16+)

Государственный симфонический оркестр Удмуртии и приглашенные солисты представят хиты российского и зарубежного рока в симфонических аранжировках. Специальный гость вечера – рок-группа «БЕZ Б». Дирижер – заслуженный деятель искусств Лев Накаряков. Концерт проходит в рамках 69-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского».

- Когда: 4 июля, 21:00

- Где: стадион Динамо, ул. Красногеройская, д. 20

- Билеты: от 1000 рублей

Воскресенье

Мастер-класс «Тарелочка-мордочка» (3,5+)

Занятие для самых маленьких и для взрослых, которые втайне тоже хотят слепить такую посуду. Ребенок создает тарелочку в виде мордочки животного: лепит пласт, придает фактуру и раскрашивает ангобами. Дети с 3,5 до 7 лет работают вместе со взрослым и платят как за одного участника; с 7 лет приходят самостоятельно. После занятия изделие остается сохнуть и покрывается прозрачной глянцевой глазурью – о готовности придет смс.

- Когда: 5 июля, 10:30-12:00

- Где: гончарная школа «Колокол», ул. Красногеройская, д. 63Б

- Цена: 1800 рублей

Финисаж выставки «Мы русские. Локальные группы русского народа» (6+)

Торжественное закрытие выставки в «Музее города Ижевска». Фольклорный ансамбль «Родолад» исполнит песни и пляски, собранные в экспедициях по деревням и селам Удмуртии: лирические, хороводные, плясовые, свадебные и рекрутские.

- Когда: 5 июля, 16:00

- Где: МАУК «Музей города Ижевска», ул. К. Маркса, 244а

- Билеты: от 300 рублей

Плакат к финисажу. Фото: официальное сообщество МАУК «Музей города Ижевска» ВК

Гастроужин на теплоходе «Симфония вкуса: путь Чайковского» (12+)

Двухчасовая прогулка по Ижевскому пруду превратится в гастрономическое путешествие по страницам жизни Петра Ильича Чайковского. Ресторан «Горький» подготовил пять авторских курсов, каждый из которых вдохновлен отдельной главой биографии композитора – детством в Воткинске, странствиями по России и Европе, великими партитурами от «Евгения Онегина» до «Щелкунчика». Вечер дополнят живые саксофонные мотивы на темы Чайковского, диджей и профессиональная фотосессия.

- Когда: 5 июля, 17:30 – сбор гостей, 18:00 – отправление, 20:00 – возвращение

- Где: пристань «Ижевск», пр-д Дерябина, 1а

- Билеты: 10000 рублей

Концерт Хиблы Герзмава и Большого джазового оркестра Петра Востокова (6+)

Заключительный концерт 69-го фестиваля «На родине П. И. Чайковского» – встреча двух музыкальных миров под открытым небом.

Хибла Герзмава – народная артистка России и Абхазии, многократная обладательница «Золотой маски», лауреат Государственной премии за вклад в мировое и отечественное оперное искусство, солистка Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко.

Большой джазовый оркестр Петра Востокова – один из самых заметных коллективов современной российской сцены, лауреат международных конкурсов, постоянный участник крупных фестивалей, выступавший в Большом зале Московской консерватории и МКЗ «Зарядье».

Вместе они представят эстрадно-джазовую программу: советские шлягеры разных лет в авторских джазовых аранжировках.

- Когда: 5 июля, 18:00

- Где: стадион Динамо, ул. Красногеройская, д. 20

- Билеты: от 2000 рублей. Можно оплатить по Пушкинской карте

Кулинарный мастер-класс «Сочные стейки» (18+)

Будет возможность самостоятельно приготовить три блюда вечера: капрезе с рукколой, томатами и соусом песто, стейк рибай и шоколадный фондан.

- Когда: 5 июля, 18:00

- Где: кулинарная студия «Вилка», ул. Пушкинская, 265

- Цена: 6500 рублей на 1 человека

Что посмотреть в кино?

«Обсессия» (18+)

Кадр из фильма «Обсессия». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Беар нашел в магазине эзотерики волшебную палочку и загадал одно желание: чтобы Ники, в которую он безответно влюблен, полюбила его. Желание исполнилось, но не так, как он представлял. Ники действительно влюбляется, только ее чувство быстро превращается в нечто пугающее. Оказывается, между «любила больше всех» и «была одержима» разница куда меньше, чем казалось.

- Страна: США

- Жанр: ужасы

- Актеры: Майкл Джонстон («Оборотень», 16+), Инди Наварретти («13 причин почему», 18+), Купер Томлинсон («Ранчо Даттонов», 18+), Меган Лоулесс

«Иллюзия убийства» (18+)

Кадр из фильма «Иллюзия убийства». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Марио переезжает в новый дом и становится свидетелем похищения старшего брата Давида. Через несколько дней тот возвращается, но ведет себя странно. Пытаясь понять, что произошло, Марио выходит на след нераскрытого убийства, которое потрясло город много лет назад. Чем глубже он копает, тем меньше остается людей, которым можно доверять.

- Страна: Испания, Доминикана

- Жанр: триллер, детектив

- Актеры: Хайме Лорэнте («Бумажный дом», 18+), Мануэль Вега («Омен. Обличье зла», 18+), Белен Руэда («Ковчег», 12+), Фернандо Кайо («Бумажный дом», 18+)

«Касса невест» (16+)

Кадр из фильма «Касса невест». Фото: скриншот из трейлера к фильму

Схемы мошенника Лаврика раскрыты, репутация уничтожена. Единственный выход – принять задание от миллиардера Больцмана и отправиться в прошлое за кубком Гименея. Москва 1913 года, Касса невест – место, где барышни хранят приданое и где спрятан нужный артефакт. Все было бы просто, если бы не Варя: принципиальная, острая на глаз и с безошибочным чутьем на таких, как Лаврик. Придется обернуть это против нее и сделать главной помощницей в афере, о которой она даже не догадывается.

- Страна: Россия

- Жанр: исторический, приключение, фантастика, комедия

- Актеры: Алексей Воробьев («Екатерина», 12+), Анна Богомолова («Мастер и Маргарита», 18+), Роман Маякин («Квнщики», 18+), Снежана Самохина («Метод 3», 18+)

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