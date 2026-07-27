Прогноз погоды на неделю в Ижевске Фото: Мария Бакланова. Перейти в Фотобанк КП

На этой неделе погода в Ижевске будет по-летнему жаркой, но с частыми перепадами: после знойного понедельника столбики термометров начнут постепенно опускаться, а в середине недели в город вернутся дожди.

Подробнее о погоде на каждый день.

В понедельник, 27 июля, по данным сервиса «Погода Mail.ru», днем ожидается до +32 °С, а ночью – до +24 °С. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью от 4 до 6 м/с.

Во вторник, 28 июля, днем прогнозируется до +27 °С, а ночью – до +16 °С. Южный ветер разовьет скорость до 5 м/с. Во второй половине дня возможны осадки.

В среду, 29 июля, днем столбик термометра поднимется до +26 °С, а ночью – опустится до +18 °С. Скорость южного ветра составит от 1 до 2 м/с.

В четверг, 30 июля, днем прогнозируется до +25 °С, а ночью – до +13 °С. Направление ветра – прежнее, его скорость – от 1 до 6 м/с. Вновь может пойти дождь.

В пятницу, 31 июля, днем потеплеет до +22 °С, а ночью – до +13 °С. Ветер сменит направление на западное, его скорость – 2 м/с. Есть вероятность осадков.

В субботу, 1 августа, днем ожидается до +20 °С, а ночью – до +16 °С. Северо-западный ветер будет дуть со скоростью от 2 до 4 м/с. Не обойдется без дождей.

В воскресенье, 2 августа, днем столбик термометра поднимется до +25 °С, а ночью – опустится до +16 °С. Северо-западный ветер разовьет скорость от 3 до 6 м/с. Вновь есть вероятность осадков.

Желаем вам удачной недели!

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