Куда сходить в Ижевске с 20 по 24 июля: обсуждение Гарри Поттера, автобусная экскурсия и новая выставка

Вечерняя Набережная Ижевска. Фото: архив редакции

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.

Вторник

Лекция «Жизнь как искусство: дневники и живопись Марии Башкирцевой» (12+)

Мария Башкирцева – русская художница, одна из первых женщин, обучавшихся в парижской Академии Жюлиана, и автор знаменитого дневника. Большую часть жизни она провела во Франции.

Кем на самом деле была Мария Башкирцева? И почему вокруг ее биографии до сих пор так много легенд?

Лектор – магистр искусствоведения, сотрудник отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки УР Дарья Зубарева.

Когда: 21 июля в 18:00

Где: Советская, 11

Вход свободный

Среда

Автобусная экскурсия по Ижевску (12+)

Горожан приглашают на экскурсию по городу, где расскажут:

– как появился Ижевский завод и есть ли в Ижевске памятники Шувалову и Дерябину

– об ижевском Арсенале;

– интересные факты из истории создания Ижевского пруда, часовни «Крестик», Александро-Невского и Михайло-Архангельского соборов, монумента «Навеки с Россией»

Когда: 22 июля в 21:00

Где: Национальный музей УР им. Кузебая Герда, ул. Коммунаров, 287

Билеты: 1000 рублей.

Выставка «Путь пластических образов. Александр Чувашев» (16+)

В Ижевске свою работу начала персональная выставка художника и скульптора, члена Союза художников России Александра Чувашева.

Здесь представлены около 100 произведений живописи и скульптуры. В живописи Чувашев часто обращается к портрету, передавая характер героя через пластику позы, взгляд и яркие, насыщенные цвета. В скульптуре он одинаково успешен в разных жанрах – от камерных портретов до городских монументов. Среди них – памятник программисту, клоун у цирка и знаменитые «Ижики», ставшие символами Ижевска.

Когда: выставка работает до 20 сентября с 10:00 до 20:00

Где: ул. Карла Маркса, 244а

Стоимость билета: 300 рублей

Четверг

Вечер поэзии Дмитрия Феофановича Полищука (16+)

Ижевчан приглашают познакомиться с творчеством Дмитрия Полищука.

Дмитрий Полищук – президент Международной Общественной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры; доктор технических наук, профессор ИжГТУ.

Он пишет о любви, о том, что волнует каждого – о встрече и разлуке, о тишине и надежде.

Ведущая вечера – Наталья Сурнина, публицист, литературовед, литературный критик, член Союза журналистов России и Союза писателей Удмуртии.

Когда: 23 июля в 16:00

Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158

Вход свободный

Читательская встреча по Гарри Поттеру (12+)

Участников ждет:

– закулисье съемок: интересные факты и забавные моменты со съемочной площадки;

– обсуждение вырезанных сцен и их связи с книгами;

– веселые и коварные вопросы по вселенной Гарри Поттера.

Когда: 23 июля в 18:00

Где: Пушкинская, 223

Стоимость: 600 рублей

Пятница

«День дружбы» в Рябиновом сквере (6+)

В программе:

– танцевальный челлендж: зажигательные движения и баттлы под любимые треки;

– полоса препятствий: проверка ловкости и скорости на трассе;

– фото-челлендж: поиск секретных локаций в сквере, создание креативных снимков с необычным реквизитом, лучшие фото попадут в праздничный альбом;

– напольные игры: гигантские «бродилки» на асфальте для командных игр;

– конкурс рисунков мелом: все необходимое для творчества выдадут на месте.

Когда: 24 июля в 15:30

Где: Рябиновый сквер

Вход свободный

Что посмотреть в кино?

Фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+)

Кадр из фильма «Мой дикий друг. Возвращение домой» с Антоном Богдановым и Юлией Александровой. Фото: скриншот из трейлера к фильму

Саша встречает своего дикого друга лиса Рыжего. Он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало помочь другу вернуть семью домой.

Актеры: Елисей Чучилин («Красавица», 12+), София Коваленко (начинающая актриса), Юлия Александрова («Горько», 18+), Ян Цапник («Триггер», 18+)

Антон Богданов («Реальные пацаны», 16+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: семейный, приключения

Мультфильм «Миньоны и монстры» (6+)

Кадр из мультфильма «Миньоны и монстры». Фото: скриншот из трейлера

Действие происходит в 1920-е годы. Миньоны активно снимаются в кино и завоевывают Голливуд.

Но просто сниматься в фильмах им наскучило и они решили снять свой фильм о монстрах.

Чтобы кино получилось правдоподобным миньоны отправляются на поиски самых пугающих и необычных существ. Но те, кого они находят решают не только сняться в фильме, но и захватить мир…

Страна: США

Год: 2026

Жанр: анимация, приключения, комедия

Фильм «На деревню дедушке 2» (6+)

Кадр из фильма «На деревню дедушке 2» с Юрием Стояновым. Фото: скриншот из трейлера

На каникулы к деду Юре приезжает внук Владик. Неожиданно в деревне объявился второй дедушка Владика – Витя – бывший дипломат, рассказчик и король подарков.

Дед Витя покорил не только внука, но и соседей влюблены, и только Юрий был от него не в восторге.

Дедушки начинают активно бороться за внимание внука. Через какое-то время Юра узнает тайну Виктора, которая может изменить ход событий.

Чем же закончится противостояние двух дедов?

Актеры: Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы», 18+), Ярослав Головнев («Дино», 18+), Федор Добронравов («Сваты», 16+), Ингрид Олеринская («Корабль», 18+)

Страна: Россия

Год: 2026

Жанр: комедия, семейный

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