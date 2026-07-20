Куда сходить в Ижевске с 20 по 24 июля: обсуждение Гарри Поттера, автобусная экскурсия и новая выставка

«КП-Ижевск» собрала программу мероприятий, которые пройдут в столице Удмуртии на этой неделе.
Лекция «Жизнь как искусство: дневники и живопись Марии Башкирцевой» (12+)
Мария Башкирцева – русская художница, одна из первых женщин, обучавшихся в парижской Академии Жюлиана, и автор знаменитого дневника. Большую часть жизни она провела во Франции.
Кем на самом деле была Мария Башкирцева? И почему вокруг ее биографии до сих пор так много легенд?
Лектор – магистр искусствоведения, сотрудник отдела литературы на иностранных языках Национальной библиотеки УР Дарья Зубарева.
Когда: 21 июля в 18:00
Где: Советская, 11
Вход свободный
Автобусная экскурсия по Ижевску (12+)
Горожан приглашают на экскурсию по городу, где расскажут:
– как появился Ижевский завод и есть ли в Ижевске памятники Шувалову и Дерябину
– об ижевском Арсенале;
– интересные факты из истории создания Ижевского пруда, часовни «Крестик», Александро-Невского и Михайло-Архангельского соборов, монумента «Навеки с Россией»
Когда: 22 июля в 21:00
Где: Национальный музей УР им. Кузебая Герда, ул. Коммунаров, 287
Билеты: 1000 рублей.
Выставка «Путь пластических образов. Александр Чувашев» (16+)
В Ижевске свою работу начала персональная выставка художника и скульптора, члена Союза художников России Александра Чувашева.
Здесь представлены около 100 произведений живописи и скульптуры. В живописи Чувашев часто обращается к портрету, передавая характер героя через пластику позы, взгляд и яркие, насыщенные цвета. В скульптуре он одинаково успешен в разных жанрах – от камерных портретов до городских монументов. Среди них – памятник программисту, клоун у цирка и знаменитые «Ижики», ставшие символами Ижевска.
Когда: выставка работает до 20 сентября с 10:00 до 20:00
Где: ул. Карла Маркса, 244а
Стоимость билета: 300 рублей
Вечер поэзии Дмитрия Феофановича Полищука (16+)
Ижевчан приглашают познакомиться с творчеством Дмитрия Полищука.
Дмитрий Полищук – президент Международной Общественной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры; доктор технических наук, профессор ИжГТУ.
Он пишет о любви, о том, что волнует каждого – о встрече и разлуке, о тишине и надежде.
Ведущая вечера – Наталья Сурнина, публицист, литературовед, литературный критик, член Союза журналистов России и Союза писателей Удмуртии.
Когда: 23 июля в 16:00
Где: библиотека им. Н. А. Некрасова, ул. Вадима Сивкова, 158
Вход свободный
Читательская встреча по Гарри Поттеру (12+)
Участников ждет:
– закулисье съемок: интересные факты и забавные моменты со съемочной площадки;
– обсуждение вырезанных сцен и их связи с книгами;
– веселые и коварные вопросы по вселенной Гарри Поттера.
Когда: 23 июля в 18:00
Где: Пушкинская, 223
Стоимость: 600 рублей
«День дружбы» в Рябиновом сквере (6+)
В программе:
– танцевальный челлендж: зажигательные движения и баттлы под любимые треки;
– полоса препятствий: проверка ловкости и скорости на трассе;
– фото-челлендж: поиск секретных локаций в сквере, создание креативных снимков с необычным реквизитом, лучшие фото попадут в праздничный альбом;
– напольные игры: гигантские «бродилки» на асфальте для командных игр;
– конкурс рисунков мелом: все необходимое для творчества выдадут на месте.
Когда: 24 июля в 15:30
Где: Рябиновый сквер
Вход свободный
Фильм «Мой дикий друг. Возвращение домой» (6+)
Саша встречает своего дикого друга лиса Рыжего. Он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало помочь другу вернуть семью домой.
Актеры: Елисей Чучилин («Красавица», 12+), София Коваленко (начинающая актриса), Юлия Александрова («Горько», 18+), Ян Цапник («Триггер», 18+)
Антон Богданов («Реальные пацаны», 16+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: семейный, приключения
Мультфильм «Миньоны и монстры» (6+)
Действие происходит в 1920-е годы. Миньоны активно снимаются в кино и завоевывают Голливуд.
Но просто сниматься в фильмах им наскучило и они решили снять свой фильм о монстрах.
Чтобы кино получилось правдоподобным миньоны отправляются на поиски самых пугающих и необычных существ. Но те, кого они находят решают не только сняться в фильме, но и захватить мир…
Страна: США
Год: 2026
Жанр: анимация, приключения, комедия
Фильм «На деревню дедушке 2» (6+)
На каникулы к деду Юре приезжает внук Владик. Неожиданно в деревне объявился второй дедушка Владика – Витя – бывший дипломат, рассказчик и король подарков.
Дед Витя покорил не только внука, но и соседей влюблены, и только Юрий был от него не в восторге.
Дедушки начинают активно бороться за внимание внука. Через какое-то время Юра узнает тайну Виктора, которая может изменить ход событий.
Чем же закончится противостояние двух дедов?
Актеры: Юрий Стоянов («Вампиры средней полосы», 18+), Ярослав Головнев («Дино», 18+), Федор Добронравов («Сваты», 16+), Ингрид Олеринская («Корабль», 18+)
Страна: Россия
Год: 2026
Жанр: комедия, семейный
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