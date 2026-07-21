Лето без смартфонов: как отдыхали жители Ижевска больше полувека назад

Пикник на берегу пруда, прогулка на теплоходе, выходной в парке Кирова или поездка на яхте – еще несколько десятилетий назад именно так выглядело лето для многих ижевчан. Без торговых центров, социальных сетей и бесконечных уведомлений в телефоне. Вместо этого – прогулки по зеленым улицам, отдых на природе и фотографии, которые сегодня стали частью истории города.
Архивные снимки из коллекции Музея города Ижевска позволяют увидеть, каким был летний Ижевск в конце XIX века и во второй половине XX столетия. На фотографиях – не знаменитости и не официальные мероприятия, а обычные жители города, которые просто наслаждались теплым временем года.
Один из самых старых снимков относится к первой половине 1890-х годов. На нем – служащие Ижевского завода вместе с детьми проводят выходной на природе. Подобные поездки тогда были одним из немногих способов сменить привычную обстановку и провести время всей семьей.
Следующий кадр переносит уже в 1946 год. На фотографии – две улыбающиеся девушки несут картошку. Казалось бы, самый обычный момент, но именно такие бытовые сцены сегодня помогают почувствовать атмосферу первых послевоенных лет.
В 1950-е годы одним из главных мест отдыха оставался берег Ижевского пруда. Здесь собирались студенты, семьи с детьми и компании друзей.
На фотографии 1951 года студенты Ижевского медицинского института проводят время в беседке у воды.
На другом снимке можно увидеть пристань в районе Воложки. Для многих жителей города теплоход был не только транспортом, но и частью летнего отдыха.
В начале 1960-х годов отдых за городом или у воды стал еще популярнее. На одном из снимков сохранился момент, когда компания отправилась на летний пикник.
Еще одна фотография напоминает, каким был старый ижевский аэропорт. В кадре – молодая девушка, а внимание невольно привлекает мода того времени: аккуратно повязанный на шее платок был одним из самых популярных аксессуаров конца 1950-х.
Летом 1960 года выпускники Ижевского механического института решили отметить окончание учебы прогулкой на яхте. Сегодня этот снимок стал одним из самых узнаваемых кадров той эпохи.
Не менее оживленным был и парк имени Кирова. В середине 1960-х здесь существовало место, которое многие современные ижевчане уже не помнят, – Молодежный лог. На снимке отдыхающие расположились прямо на траве.
А рядом с пристанью жизнь кипела не меньше: к берегу подходил теплоход, а дети в это время купались в пруду.
Еще один снимок показывает улицу Горького в 1961 году. Сегодня сложно представить ее без плотного потока автомобилей, но тогда дорога выглядела совсем иначе. На заднем плане хорошо виден Дворец культуры «Ижмаш».
Последняя фотография датируется июлем 1974 года. На ней запечатлен знаменитый «дом специалистов» на улице Карла Маркса, 208, построенный еще в 1936 году. В кадре хорошо заметны молодые деревья и аккуратные газоны – детали, которые сегодня позволяют увидеть, как менялся городской пейзаж.
Архивные фотографии напоминают, что лето в Ижевске всегда было временем прогулок, встреч и отдыха на природе. Менялись поколения, транспорт, мода и сам город, но желание провести теплый день с семьей или друзьями оставалось неизменным.
Подписывайтесь на «КП-Ижевск» в Telegram, ВКонтакте, МАХ и читайте нас там, где удобно!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Ковер на стене, плевательница и «Бурда»: что хранилось в маминой спальне в советской квартире
Хирурги Ижевска установили три стента пациенту с закупоренной артерией сердца
Гороскоп на неделю с 20 по 26 июля: Рыбы увеличат доход, а Львы грамотно распределят накопления