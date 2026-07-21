Лето без смартфонов: как отдыхали жители Ижевска больше полувека назад

Отдыхающие в Молодежном логу (да, да, оказывается, был такой) в парке им. Кирова. Середина 1960-х годов. Фото: Музей города Ижевска

Пикник на берегу пруда, прогулка на теплоходе, выходной в парке Кирова или поездка на яхте – еще несколько десятилетий назад именно так выглядело лето для многих ижевчан. Без торговых центров, социальных сетей и бесконечных уведомлений в телефоне. Вместо этого – прогулки по зеленым улицам, отдых на природе и фотографии, которые сегодня стали частью истории города.

Архивные снимки из коллекции Музея города Ижевска позволяют увидеть, каким был летний Ижевск в конце XIX века и во второй половине XX столетия. На фотографиях – не знаменитости и не официальные мероприятия, а обычные жители города, которые просто наслаждались теплым временем года.

Отдых на природе был любимым развлечением еще в XIX веке

Один из самых старых снимков относится к первой половине 1890-х годов. На нем – служащие Ижевского завода вместе с детьми проводят выходной на природе. Подобные поездки тогда были одним из немногих способов сменить привычную обстановку и провести время всей семьей.

Служащие Ижевского завода и их дети на отдыхе. Первая половина 1890-х годов. Фото: Музей города Ижевска

После войны горожане снова учились радоваться простым вещам

Следующий кадр переносит уже в 1946 год. На фотографии – две улыбающиеся девушки несут картошку. Казалось бы, самый обычный момент, но именно такие бытовые сцены сегодня помогают почувствовать атмосферу первых послевоенных лет.

Ижевск, 1946 год. Фото: Музей города Ижевска

Ижевский пруд всегда был центром летней жизни

В 1950-е годы одним из главных мест отдыха оставался берег Ижевского пруда. Здесь собирались студенты, семьи с детьми и компании друзей.

На фотографии 1951 года студенты Ижевского медицинского института проводят время в беседке у воды.

Студенты медицинского института на берегу Ижевского пруда. 1951 год. Фото: Музей города Ижевска

На другом снимке можно увидеть пристань в районе Воложки. Для многих жителей города теплоход был не только транспортом, но и частью летнего отдыха.

Житель Ижевска ожидает теплоход на пристани в районе Воложки. 1957 год. Фото: Музей города Ижевска

Пикники были настоящим семейным событием

В начале 1960-х годов отдых за городом или у воды стал еще популярнее. На одном из снимков сохранился момент, когда компания отправилась на летний пикник.

Июнь 1960 года. Фото: Музей города Ижевска

Еще одна фотография напоминает, каким был старый ижевский аэропорт. В кадре – молодая девушка, а внимание невольно привлекает мода того времени: аккуратно повязанный на шее платок был одним из самых популярных аксессуаров конца 1950-х.

Конец 1950-х – начало 1960-х годов. Фото: Музей города Ижевска

Яхты, теплоходы и пляжи – лето на Ижевском пруду

Летом 1960 года выпускники Ижевского механического института решили отметить окончание учебы прогулкой на яхте. Сегодня этот снимок стал одним из самых узнаваемых кадров той эпохи.

Не менее оживленным был и парк имени Кирова. В середине 1960-х здесь существовало место, которое многие современные ижевчане уже не помнят, – Молодежный лог. На снимке отдыхающие расположились прямо на траве.

Выпускники Ижевского механического института. Лето 1960 года. Фото: Музей города Ижевска

А рядом с пристанью жизнь кипела не меньше: к берегу подходил теплоход, а дети в это время купались в пруду.

Молодежный лог в парке имени Кирова. Середина 1960-х годов. Фото: Музей города Ижевска

Когда по улице Горького почти не ездили машины

Еще один снимок показывает улицу Горького в 1961 году. Сегодня сложно представить ее без плотного потока автомобилей, но тогда дорога выглядела совсем иначе. На заднем плане хорошо виден Дворец культуры «Ижмаш».

Пристань в парке имени Кирова. 1961 год. Фото: Музей города Ижевска

Последняя фотография датируется июлем 1974 года. На ней запечатлен знаменитый «дом специалистов» на улице Карла Маркса, 208, построенный еще в 1936 году. В кадре хорошо заметны молодые деревья и аккуратные газоны – детали, которые сегодня позволяют увидеть, как менялся городской пейзаж.

Улица Горького. 1961 год. Фото: Музей города Ижевска

Архивные фотографии напоминают, что лето в Ижевске всегда было временем прогулок, встреч и отдыха на природе. Менялись поколения, транспорт, мода и сам город, но желание провести теплый день с семьей или друзьями оставалось неизменным.

Фото 11. Дом специалистов на улице Карла Маркса. Июль 1974 года. Фото: Музей города Ижевска

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