Дохлые «подарки»: почему кошка приносит хозяевам убитых мышей и птиц

Инстинкт охотника есть даже у самых изнеженных пушистиков. Фото: envato elements

Многие владельцы кошек хотя бы раз находили возле кровати плюшевую мышку, а кто-то – вполне настоящую полевку или птицу. Одни воспринимают это как странную привычку питомца, другие уверены, что таким образом кошка намекает: хозяин совершенно не умеет добывать еду самостоятельно. На самом деле все гораздо интереснее. Объясняем, что наши питомцы хотели бы нам таким образом сообщить.

Охотник остается охотником

Даже если кошка всю жизнь прожила в квартире и никогда не выходила на улицу, охотничьи инстинкты никуда не исчезают. Любая движущаяся цель – шнурок, бумажный шарик или игрушечная мышь – запускает древний механизм преследования. Поэтому, когда питомец приносит игрушку и кладет ее у ваших ног, чаще всего он не пытается накормить хозяина, а приглашает его поиграть.

Нередко такое поведение закрепляют сами владельцы. Стоит несколько раз бросить кошке мячик и похвалить ее за то, что она принесла его обратно, как животное быстро понимает: добыча игрушки приносит внимание и положительные эмоции.

Когда вместо игрушки дома оказывается настоящая мышь, птица или крупное насекомое, специалисты рассматривают сразу несколько возможных причин.

Самая распространенная версия связана с материнским инстинктом. В природе кошки приносят добычу котятам, сначала кормят их, а затем постепенно учат охотиться самостоятельно. По мнению некоторых зоопсихологов, домашний питомец может воспринимать хозяина как такого же неопытного члена семьи.

Есть и другая версия. Кошка может считать человека частью своей группы и просто делиться добычей, как самым ценным ресурсом. Если же животное приносит живую мышь, отпускает ее рядом и внимательно наблюдает за происходящим, это больше похоже на своеобразный урок: «Теперь попробуй сам».

При этом единого научного объяснения пока нет. Специалисты отмечают, что поведение домашних кошек до сих пор изучено далеко не полностью, поэтому разные случаи могут объясняться сразу несколькими причинами.

Кошки снисходительны

Правда ли, что кошки считают своих хозяев плохими охотниками? Отчасти такое предположение недалеко от истины.

Кошки не в восторге от охотничьих талантов хозяев! Фото: envato elements

Конечно, кошка не знает, что человек покупает продукты в магазине и ходит на работу. Она видит только одно: большой член семьи никогда не приносит домой добычу. Поэтому питомец вполне может решить, что человеку требуется помощь. Именно поэтому многие кошки искренне не понимают, почему хозяева начинают ругаться, обнаружив очередную мышь на ковре. Для животного это вовсе не повод для конфликта, а полезный подарок.

При этом частота охоты зависит и от особенностей самого питомца. Например, нестерилизованные животные обычно охотятся активнее, хотя после стерилизации инстинкт полностью не исчезает.

Как правильно реагировать на такие «дары»

Самое главное правило – не ругать кошку. Если питомец принес добычу, наказание только запутает его. Животное не поймет, что именно вызвало недовольство хозяина, и может начать меньше доверять человеку. Лучше спокойно убрать находку, когда кошка переключится на другие дела.

Если питомец регулярно приносит домой птиц или мышей, специалисты рекомендуют чаще играть с ним дома. Игрушки-удочки, мячики и другие активные игры помогают удовлетворить охотничий инстинкт без вреда для окружающей природы.

Некоторые владельцы также используют ошейники с небольшими колокольчиками. Они предупреждают потенциальную добычу о приближении хищника и снижают вероятность успешной охоты.

А если кошка приносит только любимые игрушки, это можно считать хорошим знаком. Скорее всего, питомец хочет провести время вместе с вами и приглашает присоединиться к игре.

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