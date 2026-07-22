Штраф – не самое страшное: почему спасатели Удмуртии запрещают купаться в этих местах

Спасатели предупреждают, что купание в незнакомых местах - огромный риск для жизни. Фото: envato elements

Когда столбики термометров приближаются к +30, берега рек и прудов быстро заполняются отдыхающими. Многие предпочитают неофициальные пляжи – они ближе к дому, там меньше людей, да и запретительные таблички некоторые воспринимают как простую формальность. Однако именно в таких местах чаще всего происходят несчастные случаи.

Каждый купальный сезон спасатели выезжают на десятки происшествий, которых можно было избежать. Незнакомая местность, сильное течение, резкий перепад глубины или загрязненная вода способны превратить обычный отдых в трагедию за считанные минуты. Кроме того, за купание в запрещенных местах в Удмуртии предусмотрена административная ответственность.

«Комсомольская правда – Ижевск» собрала главные причины, по которым специалисты советуют выбирать только официально оборудованные пляжи.

Под водой могут скрываться стекло, арматура и другой мусор

Официальный пляж открывают только после комплексной проверки. Перед началом сезона специалисты обследуют дно, проверяют качество воды, оборудуют территорию буйками, организуют спасательный пост и выделяют безопасную зону для детей.

В необорудованных местах ничего этого нет. На дне могут лежать битое стекло, металлические конструкции, камни или строительный мусор, которые становятся причиной тяжелых травм.

«Чтобы задекларировать пляж, муниципалитет должен его организовать... Но самое главное – оборудовать пост безопасности», – отметил начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Удмуртии Андрей Машкин.

Какие штрафы грозят нарушителям в Удмуртии

Во время купального сезона в Ижевске сотрудники полиции, спасатели и представители администраций регулярно проводят рейды у водоемов. Если человек купается в запрещенном месте, ему может грозить административный штраф от 150 до 2000 рублей.

Кроме того, законом Удмуртии № 57 запрещено:

- купаться в необорудованных местах;

- заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- заплывать за буйки;

- оставлять детей у воды без присмотра взрослых.

Для должностных лиц штрафы составляют от 1000 до 2000 рублей, для юридических лиц – от 3000 до 5000 рублей.

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