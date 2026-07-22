Не только алоэ: какие комнатные растения помогут при ожогах и простуде

Эти растения стоит завести у себя дома. Фото: envato elements

Порезались, пока готовили ужин. Обожгли руку, снимая кастрюлю с плиты. Проснулись с першением в горле, а до ближайшей аптеки ехать далеко. В подобных ситуациях многие вспоминают о народных средствах, хотя далеко не все знают, что некоторые из них буквально растут на подоконнике. Несколько привычных комнатных растений действительно содержат вещества, которые помогают успокоить кожу, уменьшить воспаление или облегчить симптомы начинающейся простуды. Правда, использовать такую «зеленую аптечку» стоит с осторожностью и только в тех случаях, когда речь идет о небольших бытовых проблемах.

«Комсомольская правда – Ижевск» собрала растения, которым уже много лет находят применение в домашней медицине.

Каланхоэ и золотой ус

Если в доме растет каланхоэ, выбрасывать его точно не стоит. Это растение ценят не только за неприхотливость, но и за сок, который обладает противовоспалительными и регенерирующими свойствами.

При небольших царапинах, ссадинах или поверхностных ожогах лист разрезают вдоль и прикладывают мякотью к поврежденному месту. Считается, что это помогает уменьшить неприятные ощущения и ускоряет восстановление кожи.

Каланхоэ. Фото: envato elements

Похожими свойствами обладает и золотой ус, известный также как каллизия душистая. Его листья используют для домашних компрессов при синяках, ушибах и легких ожогах, а сок растения нередко становится основой для домашних настоек и мазей.

Однако специалисты напоминают: подобные средства подходят только при незначительных бытовых повреждениях. Если ожог оказался глубоким, появились крупные волдыри или повреждение занимает большую площадь, заниматься самолечением нельзя.

Герань и комнатный эвкалипт

Когда нос перестает дышать, многие вспоминают о комнатной герани, хотя правильнее называть это растение пеларгонией.

Ее листья содержат эфирные масла, обладающие антисептическими свойствами. Именно поэтому аромат растения многие считают полезным во время простуды. Некоторые используют свежие листья, прикладывая их к области носовых пазух, чтобы уменьшить чувство заложенности.

Схожими качествами обладает комнатный эвкалипт. Его эфирные масла давно применяют при изготовлении средств для ингаляций и бальзамов от насморка. Если слегка размять лист между пальцами, появится характерный свежий запах, который способен сделать дыхание немного свободнее.

При этом использовать эфирные масла следует осторожно, особенно людям, склонным к аллергическим реакциям.

Мята

Перечная мята давно перестала быть исключительно садовой культурой. Она отлично растет в горшке и круглый год остается под рукой.

У мяты листья овальные и более насыщенного темно-зеленого оттенка. Фото: envato elements

При первых признаках простуды листья можно добавить в обычный чай. Благодаря содержащемуся в растении ментолу напиток приятно освежает, помогает уменьшить неприятные ощущения в горле и делает дыхание более комфортным.

Мятный чай многие пьют и при головной боли, которая нередко сопровождает начало болезни. Кроме того, аромат растения помогает расслабиться и снять нервное напряжение.

Чабрец

Большинство знает чабрец как ароматную приправу к мясу или овощам. Однако это растение давно используют и в народной медицине.

В листьях содержится тимол — природное вещество, обладающее антисептическими и отхаркивающими свойствами. Именно поэтому чай с чабрецом традиционно пьют при кашле и боли в горле.

Настой иногда применяют и для полоскания полости рта и горла при первых признаках воспаления.

Правда, подходит он не всем. Беременным женщинам и людям с заболеваниями щитовидной железы перед употреблением чабреца лучше проконсультироваться со специалистом.

Мелисса

Во время болезни полноценный сон становится не менее важным, чем лекарства. В этом случае может пригодиться мелисса.

Чай со свежими листьями помогает расслабиться, снять напряжение и легче уснуть. Именно поэтому растение нередко называют природным успокаивающим средством.

У мелиссы листья треугольной формы, светло-зеленого оттенка. Фото: envato elements

Есть у мелиссы и еще одна особенность. Благодаря содержащимся в листьях веществам ее иногда используют при первых признаках герпеса. Для этого свежий лист слегка разминают и на несколько минут прикладывают к пораженному участку кожи. Такой способ не заменяет противовирусные препараты, однако способен немного уменьшить дискомфорт на начальном этапе.

Стоит помнить, что перед использованием любого сока или листьев стоит проверить, нет ли аллергической реакции: нанесите небольшое количество сока на кожу запястья и подождите около получаса.

Когда домашние средства уже не помогут

Домашняя «зеленая аптечка» подходит только для легких бытовых случаев — небольших царапин, поверхностных ожогов или первых симптомов простуды без высокой температуры. Если самочувствие ухудшается, лихорадка держится несколько дней, ожог оказался серьезным или рана начала воспаляться, откладывать визит к врачу нельзя. Комнатные растения могут лишь дополнить уход, но не способны заменить медицинскую помощь.

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