Аллергия летом может застать врасплох: какие опасности подстерегают жителей Ижевска дома, на даче и даже в тарелке

Аллергены подстерегают в неочевидных локациях. Фото: envato elements

Многие уверены, что самый тяжелый период для аллергиков заканчивается вместе с цветением деревьев. Но врачи предупреждают: летом риск столкнуться с аллергической реакцией никуда не исчезает. Более того, источников опасности становится даже больше. Помимо луговых трав и сорняков, причиной недомогания могут оказаться сырые дачные помещения, старый кондиционер и даже продукты, которые человек раньше ел без каких-либо последствий.

Нередко первые признаки аллергии принимают за обычную простуду. Насморк, кашель, слезотечение, першение в горле или зуд кожи появляются после поездки на дачу, прогулки по парку или отдыха на природе. Многие начинают лечиться самостоятельно, даже не подозревая, что причиной плохого самочувствия стал контакт с аллергеном.

По словам кандидата медицинских наук Любови Станкевич, летний сезон требует не меньшей осторожности, чем весенний. Причем опасность могут представлять не только цветущие растения, но и привычные вещи, на которые большинство людей не обращает внимания. Разбираемся подробнее.

Дача – ловушка для аллергиков

Отдых за городом многие считают лучшим способом пережить жару, однако именно на даче человек чаще всего сталкивается сразу с несколькими источниками аллергенов. В теплицах, компостных кучах, сырых подвалах, сараях и домах, которые долгое время оставались закрытыми, активно размножаются плесневые грибы. Их споры легко поднимаются в воздух во время уборки или проветривания помещений и попадают в дыхательные пути.

Даже если видимой плесени уже нет, это не означает, что опасность исчезла. После высыхания грибковые споры сохраняются в домашней пыли и продолжают вызывать аллергические реакции.

Не стоит забывать и о кондиционерах. Если оборудование долго не обслуживали и не меняли фильтры, вместе с прохладным воздухом по помещению начинают распространяться бытовая пыль, пыльца растений и споры грибков. В результате вместо долгожданной прохлады человек получает приступ аллергии.

Реакцию могут вызвать даже привычные продукты

Летом врачи часто сталкиваются с так называемой перекрестной аллергией. Ее причина заключается в том, что иммунная система воспринимает белки некоторых продуктов как вещества, похожие на пыльцу растений.

Из-за этого после употребления яблок, моркови, сельдерея, ягод, косточковых фруктов или орехов у человека могут появиться зуд во рту, першение в горле, отек губ или кожные высыпания. Особенно часто такие реакции возникают у людей, которые уже страдают поллинозом.

Именно поэтому врачи советуют обращать внимание не только на то, где появились симптомы, но и на то, что человек ел незадолго до их возникновения.

Иногда для паники нет причин. Фото: envato elements

Почему аллергию легко перепутать с простудой

Летняя аллергия нередко маскируется под обычное ОРВИ. Заложенность носа, кашель, слезящиеся глаза, чихание и першение в горле многие воспринимают как последствия кондиционера или легкой вирусной инфекции.

Однако есть важное отличие. Если симптомы появляются после прогулки, поездки на дачу, контакта с животными или употребления определенных продуктов и повторяются снова и снова, стоит обратиться к врачу. Самостоятельно определить источник проблемы практически невозможно.

Антигистаминные препараты способны уменьшить проявления аллергии, но не помогают установить ее причину. Еще опаснее принимать недомогание за бактериальную инфекцию и без назначения врача начинать курс антибиотиков.

Когда откладывать визит к врачу уже нельзя

Если симптомы не проходят дольше, чем обычная простуда, или возникают регулярно при одних и тех же обстоятельствах, специалисты рекомендуют пройти обследование. Для уточнения причины могут потребоваться общий анализ крови, определение уровня общего и специфических IgE, аллергодиагностика, риноцитограмма, а при необходимости – ПЦР-исследования.

Немедленно обращаться за медицинской помощью необходимо при стремительно развивающемся отеке лица, губ, языка или горла, затрудненном дыхании, приступах удушья, потере сознания, выраженной слабости или распространенной сыпи. Такие симптомы могут свидетельствовать о тяжелой аллергической реакции и требуют экстренного вмешательства врачей.

Своевременная диагностика помогает не только определить конкретный аллерген, но и подобрать лечение, которое позволит значительно снизить риск тяжелых реакций даже в самый разгар летнего сезона.

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